Куда сходить 29 декабря в Ярославле — афиша развлечений

Наступили долгожданные новогодние каникулы, а значит пришла пора отдыха и развлечений! Мы подготовили афишу мероприятий Ярославля, которые запланированы на 29 декабря. Выбирайте, что душе угодно!
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)
10:30–15:30 — праздник «Ёлка в купеческом доме» (сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей. (6+)
16:30–8:00 — новогодний праздник «Ёлка. Ностальгия». Праздничная атмосфера 1970-80-х годов. Продолжительность — 1 час 30 минут. Цена билета — от 1400 рублей. (18+)
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюхина, 137)
11:00 и 13:00 — ZOO-Маскарад для ребят и для зверят. Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний СерпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
12:00 и 17:00 — новогоднее ШОУ с Белыми Медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, 7)
12:00–14:00 — новогодний праздник для детей микрорайона «Приключения Буратино». Стоимость: 350 рублей — детский билет, 180 рублей — взрослый. (0+)
Дом культуры «Радий» (Щепкина, 8)
12:00 — музыкальный спектакль «Синяя птица». Сказка по мотивам пьесы М. Метерлинка. Стоимость: 350 рублей — детский билет, 150 рублей — взрослый. (0+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24А)
14:00, 17:00 и 19:30 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Арена 2000 Локомотив (ул. Гагарина, 15)
14:00 — новогодняя елка «По щучьему велению». Музыкальный спектакль по мотивам сказки. Вас ждет увлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 950 до 1300 рублей. (0+)
Дом культуры «Строитель» (ул. Кудрявцева, 28)
15:00–17:00 — новогодняя танцевальная программа «Хорошее настроение» под аккомпанемент духового оркестра города. (18+)
Остановка трамвая ул. Свердлова
16:00 — новогодний рейс с подарками. Театр в новогоднем трамвае «Двери открываются». Продолжительность — 45 минут (16+)
Дом культуры «Энергетик» (ул. Клубная, 19)
16:00–18:00 — танцевальная программа «Нас встречает Новый Год». Вас ждут конкурсы, флешмоб и дискотека. (0+)
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское ш., 1)
17:00–22:00 — праздничный вечер отдыха «Новогодний карнавал». Новогодняя развлекательная программа с дресс-кодом: карнавальные маски. Стоимость билета — от 1000 рублей. (6+)
Советская площадь (Дворец культуры «Нефтяник»)
19:00–20:30 — новогодняя праздничная программа «Главный каток Золотого кольца России». (6+)
Ул. Свердлова, 32 (Церковь Святых Петра и Павла)
19:00 — Светский раут. Душевный и необычайно волшебный вечер, навеянный сказками Гофмана. Гости смогут увидеть фрагменты Щелкунчика под сводами Собора и послушать органную интерпретацию новогодних песен. (18+)
Ярославский художественный музей (Волжская набережная, 23, Губернаторский дом)
11:00, 14:00 и 17:00 — новогодний интерактивный спектакль «Мэри Поппинс и новогодний переполох» для детей 5–10 лет. Стоимость билета — 1200 рублей. (0+)
Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, д.15)
12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая ёлка». Продолжительность — 1,5 часа.
Билет на 1 ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 руб. (0+)
Ярославский художественный музей (Волжская набережная, 21, Митрополичьи палаты)
15:00 — лекция «Трагедия царской семьи». Лекторий «Семейный круг». Цена билета — 350 рублей. (16+)
Полня афиша мероприятий на все январские праздники доступна тут.