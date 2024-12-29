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Куда сходить 29 декабря в Ярославле — афиша развлечений

Публикуем мероприятия первого дня каникул

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2 комментария

Что ждет ярославцев 29 декабря?

Источник:

Наступили долгожданные новогодние каникулы, а значит пришла пора отдыха и развлечений! Мы подготовили афишу мероприятий Ярославля, которые запланированы на 29 декабря. Выбирайте, что душе угодно!

Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)

  • 10:30–15:30 — праздник «Ёлка в купеческом доме» (сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей. (6+)

  • 16:30–8:00 — новогодний праздник «Ёлка. Ностальгия». Праздничная атмосфера 1970-80-х годов. Продолжительность — 1 час 30 минут. Цена билета — от 1400 рублей. (18+)

Ярославский зоопарк (ул. Шевелюхина, 137)

  • 11:00 и 13:00 — ZOO-Маскарад для ребят и для зверят. Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)

  • 11:00 и 13:30 — «Новогодний СерпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)

Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)

  • 12:00 и 17:00 — новогоднее ШОУ с Белыми Медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)

Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, 7)

  • 12:00–14:00 — новогодний праздник для детей микрорайона «Приключения Буратино». Стоимость: 350 рублей — детский билет, 180 рублей — взрослый. (0+)

Дом культуры «Радий» (Щепкина, 8)

  • 12:00 — музыкальный спектакль «Синяя птица». Сказка по мотивам пьесы М. Метерлинка. Стоимость: 350 рублей — детский билет, 150 рублей — взрослый. (0+)

Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24А)

  • 14:00, 17:00 и 19:30 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)

Арена 2000 Локомотив (ул. Гагарина, 15)

  • 14:00 — новогодняя елка «По щучьему велению». Музыкальный спектакль по мотивам сказки. Вас ждет увлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 950 до 1300 рублей. (0+)

Дом культуры «Строитель» (ул. Кудрявцева, 28)

  • 15:00–17:00 — новогодняя танцевальная программа «Хорошее настроение» под аккомпанемент духового оркестра города. (18+)

Остановка трамвая ул. Свердлова

  • 16:00 — новогодний рейс с подарками. Театр в новогоднем трамвае «Двери открываются». Продолжительность — 45 минут (16+)

Дом культуры «Энергетик» (ул. Клубная, 19)

  • 16:00–18:00 — танцевальная программа «Нас встречает Новый Год». Вас ждут конкурсы, флешмоб и дискотека. (0+)

Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское ш., 1)

  • 17:00–22:00 — праздничный вечер отдыха «Новогодний карнавал». Новогодняя развлекательная программа с дресс-кодом: карнавальные маски. Стоимость билета — от 1000 рублей. (6+)

Советская площадь (Дворец культуры «Нефтяник»)

  • 19:00–20:30 — новогодняя праздничная программа «Главный каток Золотого кольца России». (6+)

Ул. Свердлова, 32 (Церковь Святых Петра и Павла)

  • 19:00 — Светский раут. Душевный и необычайно волшебный вечер, навеянный сказками Гофмана. Гости смогут увидеть фрагменты Щелкунчика под сводами Собора и послушать органную интерпретацию новогодних песен. (18+)

Ярославский художественный музей (Волжская набережная, 23, Губернаторский дом)

  • 11:00, 14:00 и 17:00 — новогодний интерактивный спектакль «Мэри Поппинс и новогодний переполох» для детей 5–10 лет. Стоимость билета — 1200 рублей. (0+)

Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, д.15)

  • 12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая ёлка». Продолжительность — 1,5 часа.
    Билет на 1 ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 руб. (0+)

Ярославский художественный музей (Волжская набережная, 21, Митрополичьи палаты)

  • 15:00 — лекция «Трагедия царской семьи». Лекторий «Семейный круг». Цена билета — 350 рублей. (16+)

Полня афиша мероприятий на все январские праздники доступна тут.

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Комментарии
2
Гость
56 минут
12:00–14:00 — новогодний праздник для детей микрорайона «Приключения Буратино». Стоимость: 350 рублей — детский билет, 180 рублей — взрослый. (0+) А как это? Как это? Как это?
Гость
23 минуты
Лучше нет развлечения чем просмотр ТВ с ботоксными старцами говорящими о рывках прорывах и победах, всем рекомендую!
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