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Город фоторепортаж Яркие гирлянды и цветные шары: сравниваем, как в Ярославле и других городах России украсили елки

Яркие гирлянды и цветные шары: сравниваем, как в Ярославле и других городах России украсили елки

Заряжаемся новогодней атмосферой

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8 комментариев

Нарядная елка в Ярославле

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Города России уже вовсю готовятся к Новому году. Улицы украшают к празднику, для жителей и туристов открывают ледовые катки, а главные елки зажигаются яркими огнями.

В Ярославле на Советской площади главную елку уже установили и украсили золотыми шарами и светящимися звездами. Рядом разместили цифры «2025» и конструкции в виде снежинок. 20 декабря на площади состоится торжественное открытие главного ледового катка.

Работы на Советской площади должны завершить к 20 декабря

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В Рыбинске на Красной площади установили живую елку. Новогоднюю красавицу подарила жительница поселка Искра Октября. Осенью власти Рыбинска объявили акцию «Елка в дар».

— Если дерево красивое, но мешает владельцу, можно подарить его городу. Если ель подойдет по всем параметрам, спилим и вывезем ее бесплатно, — писал в соцсетях Дмитрий Рудаков.

Живая елка украшает Красную площадь Рыбинска

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Искусственная елка появилась на площади Дерунова. Там же 14 декабря открылся бесплатный каток. На площади установили и световые инсталляции.

+1

В Переславле-Залесском елку установили на Народной площади посередине главного ледового катка, открытие которого состоялось 15 декабря. Новогоднее дерево дополнили светящимися гирляндами.

Праздничные елки уже радуют жителей других городов России. В фоторепортаже показываем, как выглядят новогодние красавицы в регионах страны.

В Воронеже на площади Ленина поставили елку и повесили гирлянды

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В Тюмени елка стоит у начала Цветного бульвара и радует горожан своим видом

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Комментарии
8
Гость
46 минут
Посмотрите ролики, как украшен Краснодар. Ярославль в сравнении - деревня.
Гость
1 час
как всегда по остаточному , всё лучшее забирает масквабад
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