Яркие гирлянды и цветные шары: сравниваем, как в Ярославле и других городах России украсили елки

Нарядная елка в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Города России уже вовсю готовятся к Новому году. Улицы украшают к празднику, для жителей и туристов открывают ледовые катки, а главные елки зажигаются яркими огнями.

В Ярославле на Советской площади главную елку уже установили и украсили золотыми шарами и светящимися звездами. Рядом разместили цифры «2025» и конструкции в виде снежинок. 20 декабря на площади состоится торжественное открытие главного ледового катка.

Работы на Советской площади должны завершить к 20 декабря Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Рыбинске на Красной площади установили живую елку. Новогоднюю красавицу подарила жительница поселка Искра Октября. Осенью власти Рыбинска объявили акцию «Елка в дар».

— Если дерево красивое, но мешает владельцу, можно подарить его городу. Если ель подойдет по всем параметрам, спилим и вывезем ее бесплатно, — писал в соцсетях Дмитрий Рудаков.

Живая елка украшает Красную площадь Рыбинска Источник: Дмитрий Рудаков / Telegram











Искусственная елка появилась на площади Дерунова. Там же 14 декабря открылся бесплатный каток. На площади установили и световые инсталляции.

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В Переславле-Залесском елку установили на Народной площади посередине главного ледового катка, открытие которого состоялось 15 декабря. Новогоднее дерево дополнили светящимися гирляндами.

Праздничные елки уже радуют жителей других городов России. В фоторепортаже показываем, как выглядят новогодние красавицы в регионах страны.

В Воронеже на площади Ленина поставили елку и повесили гирлянды Источник: Полина Листопад / Voronezh1.ru











В Тюмени елка стоит у начала Цветного бульвара и радует горожан своим видом Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В Новосибирске елку установили на Театральной площади Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Такая зимняя красавица стоит в Нижнем Новгороде Источник: читатель NN.RU











В Оренбурге елку установили в сквере у «Китайской стены» Источник: мэрия Оренбурга











Нарядная елочка в Сочи Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU









