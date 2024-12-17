Яркие гирлянды и цветные шары: сравниваем, как в Ярославле и других городах России украсили елки

Города России уже вовсю готовятся к Новому году. Улицы украшают к празднику, для жителей и туристов открывают ледовые катки, а главные елки зажигаются яркими огнями.
В Ярославле на Советской площади главную елку уже установили и украсили золотыми шарами и светящимися звездами. Рядом разместили цифры «2025» и конструкции в виде снежинок. 20 декабря на площади состоится торжественное открытие главного ледового катка.
В Рыбинске на Красной площади установили живую елку. Новогоднюю красавицу подарила жительница поселка Искра Октября. Осенью власти Рыбинска объявили акцию «Елка в дар».
— Если дерево красивое, но мешает владельцу, можно подарить его городу. Если ель подойдет по всем параметрам, спилим и вывезем ее бесплатно, — писал в соцсетях Дмитрий Рудаков.
Искусственная елка появилась на площади Дерунова. Там же 14 декабря открылся бесплатный каток. На площади установили и световые инсталляции.
В Переславле-Залесском елку установили на Народной площади посередине главного ледового катка, открытие которого состоялось 15 декабря. Новогоднее дерево дополнили светящимися гирляндами.
Праздничные елки уже радуют жителей других городов России. В фоторепортаже показываем, как выглядят новогодние красавицы в регионах страны.