Нет водопровода и газа, а рядом строят склады: как живет деревня в 10 минутах езды от Ярославля

В Корюкове деревянные избушки соседствуют с кирпичными коттеджами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В 10 минутах езды от Ярославля есть небольшая деревенька Корюково. Въехать в нее можно свернув с Костромского шоссе — оживленной дороги, по которой каждый день мчат многотонные фуры.

Корюково окружают пригородные промзоны. Вокруг деревни — множество складов и распределительных центров. Там же, неподалеку, сейчас возводят гигантские помещения под товары Ozon и Wildberries. Мы уже делали большой материал о том, как местные жители относятся к новому соседству.

В этом фоторепортаже предлагаем посмотреть, чем живет Корюково и о чём мечтают ее обитатели.

Люди добираются до своих домов по грязи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Понятия «асфальт» в Корюкове просто не существует. Раскатанные дороги здесь состоят, в основном, из грязи и песка. Местные уже привыкли, а потому — или передвигаются на машине, или надевают резиновые сапоги.

Обойти лужи и грязь довольно трудно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кажется, что тут и резиновые сапоги не помогут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











При этом деревню нельзя назвать вымирающей или обветшалой. Напротив — в глаза бросается множество участков, которые активно облагораживают. Там строят новые кирпичные дома, возводят заборы. Видно, что люди готовятся к переезду в Корюково.

Некоторые дома уже достроены и ограждены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Неподалеку от въезда в деревню видно здание одного из распределительных центров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Участки людей охраняют собаки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Свалку стоило бы разобрать. Внешний вид участка сразу приобретет другой вид Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но и деревянных домов здесь хватает. Новые коттеджи выстраивают по одну сторону Корюкова, но если пройти вглубь деревни, можно заметить участки старожилов и колодец. О центральном водопроводе местные и не мечтают. Кто-то установил себе на участках скважины с насосами, а кто-то по-старинке набирает воду ведрами. Те, у кого нет насосов, моются в банях. Топят их дровами. Газа, здесь, кстати, тоже пока нет. Люди годами добивались возможности провести трубы, и, наконец, их просьбы были услышаны. В деревню уже начали проводить природное топливо. Но пока местные возят в дома баллоны.

Видно, что к колодцу относятся бережно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люди уже привыкли к такой жизни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но им хотелось бы установить освещение на улицах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По соседству с кирпичными гигантами — хилые избенки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Раньше на месте поля был перелесок, люди ходили туда за грибами. Но рабочие вырубили деревья и разровняли землю Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Осенью в деревне тихо Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люди переезжают в Корюково из-за недорогой земли в десяти минутах от города. Но говорят: так было, когда в деревню еще не начали проводить газ. Они предполагают, что теперь участки вырастут в цене.

В деревне много спецтехники. Вероятно, тракторы зимой чистят дороги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люди по-разному украшают свои постройки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Корюкове есть небольшой пруд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люди стараются поддерживать дома в порядке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Большинство участков — за заборами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









