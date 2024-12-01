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Город Правда вымирают? фоторепортаж Нет водопровода и газа, а рядом строят склады: как живет деревня в 10 минутах езды от Ярославля

Нет водопровода и газа, а рядом строят склады: как живет деревня в 10 минутах езды от Ярославля

Колоритный фоторепортаж из места, где вместо дорог — грязная жижа

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6 комментариев

В Корюкове деревянные избушки соседствуют с кирпичными коттеджами

Источник:

В 10 минутах езды от Ярославля есть небольшая деревенька Корюково. Въехать в нее можно свернув с Костромского шоссе — оживленной дороги, по которой каждый день мчат многотонные фуры.

Корюково окружают пригородные промзоны. Вокруг деревни — множество складов и распределительных центров. Там же, неподалеку, сейчас возводят гигантские помещения под товары Ozon и Wildberries. Мы уже делали большой материал о том, как местные жители относятся к новому соседству.

В этом фоторепортаже предлагаем посмотреть, чем живет Корюково и о чём мечтают ее обитатели.

Люди добираются до своих домов по грязи

Источник:

Понятия «асфальт» в Корюкове просто не существует. Раскатанные дороги здесь состоят, в основном, из грязи и песка. Местные уже привыкли, а потому — или передвигаются на машине, или надевают резиновые сапоги.

Обойти лужи и грязь довольно трудно

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Кажется, что тут и резиновые сапоги не помогут

Источник:

При этом деревню нельзя назвать вымирающей или обветшалой. Напротив — в глаза бросается множество участков, которые активно облагораживают. Там строят новые кирпичные дома, возводят заборы. Видно, что люди готовятся к переезду в Корюково.

Некоторые дома уже достроены и ограждены

Источник:

Неподалеку от въезда в деревню видно здание одного из распределительных центров

Источник:

Участки людей охраняют собаки

Источник:

Свалку стоило бы разобрать. Внешний вид участка сразу приобретет другой вид

Источник:

Но и деревянных домов здесь хватает. Новые коттеджи выстраивают по одну сторону Корюкова, но если пройти вглубь деревни, можно заметить участки старожилов и колодец. О центральном водопроводе местные и не мечтают. Кто-то установил себе на участках скважины с насосами, а кто-то по-старинке набирает воду ведрами. Те, у кого нет насосов, моются в банях. Топят их дровами. Газа, здесь, кстати, тоже пока нет. Люди годами добивались возможности провести трубы, и, наконец, их просьбы были услышаны. В деревню уже начали проводить природное топливо. Но пока местные возят в дома баллоны.

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По соседству с кирпичными гигантами — хилые избенки

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Раньше на месте поля был перелесок, люди ходили туда за грибами. Но рабочие вырубили деревья и разровняли землю

Источник:

Осенью в деревне тихо

Источник:

Люди переезжают в Корюково из-за недорогой земли в десяти минутах от города. Но говорят: так было, когда в деревню еще не начали проводить газ. Они предполагают, что теперь участки вырастут в цене.

В деревне много спецтехники. Вероятно, тракторы зимой чистят дороги

Источник:

Люди по-разному украшают свои постройки

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В Корюкове есть небольшой пруд

Источник:

Люди стараются поддерживать дома в порядке

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Большинство участков — за заборами

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А вы хотели бы жить в деревне?

Да, мечтаю когда-нибудь переехать из города
Нет, меня устраивает городская жизнь
Я уже живу в селе / деревне
Я, наоборот, хочу уехать в город
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Деревня Газ в быту Водопровод Склады Частный дом Участок земли
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Комментарии
6
Гость
3 часа
типичный Сектор Газа и Сомали внуки народа Победителя наслаждайтесь стабильностью 😈
Гость
2 часа
"Те, у кого нет насосов, моются в банях. Топят их дровами." А у кого насосы есть, те не моются? Какая связь?
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