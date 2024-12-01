Нет водопровода и газа, а рядом строят склады: как живет деревня в 10 минутах езды от Ярославля

В 10 минутах езды от Ярославля есть небольшая деревенька Корюково. Въехать в нее можно свернув с Костромского шоссе — оживленной дороги, по которой каждый день мчат многотонные фуры.
Корюково окружают пригородные промзоны. Вокруг деревни — множество складов и распределительных центров. Там же, неподалеку, сейчас возводят гигантские помещения под товары Ozon и Wildberries. Мы уже делали большой материал о том, как местные жители относятся к новому соседству.
В этом фоторепортаже предлагаем посмотреть, чем живет Корюково и о чём мечтают ее обитатели.
Понятия «асфальт» в Корюкове просто не существует. Раскатанные дороги здесь состоят, в основном, из грязи и песка. Местные уже привыкли, а потому — или передвигаются на машине, или надевают резиновые сапоги.
При этом деревню нельзя назвать вымирающей или обветшалой. Напротив — в глаза бросается множество участков, которые активно облагораживают. Там строят новые кирпичные дома, возводят заборы. Видно, что люди готовятся к переезду в Корюково.
Но и деревянных домов здесь хватает. Новые коттеджи выстраивают по одну сторону Корюкова, но если пройти вглубь деревни, можно заметить участки старожилов и колодец. О центральном водопроводе местные и не мечтают. Кто-то установил себе на участках скважины с насосами, а кто-то по-старинке набирает воду ведрами. Те, у кого нет насосов, моются в банях. Топят их дровами. Газа, здесь, кстати, тоже пока нет. Люди годами добивались возможности провести трубы, и, наконец, их просьбы были услышаны. В деревню уже начали проводить природное топливо. Но пока местные возят в дома баллоны.
Люди переезжают в Корюково из-за недорогой земли в десяти минутах от города. Но говорят: так было, когда в деревню еще не начали проводить газ. Они предполагают, что теперь участки вырастут в цене.
А вы хотели бы жить в деревне?