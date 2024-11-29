«Думала, отморожу ноги!»: поклонников Хolidayboy в Ярославле перед концертом час держали на морозе

В Ярославле на концерт Хolidayboy выстроилась огромная очередь Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Светлана Бальцевич











Вечером в четверг, 28 ноября, в Вознесенских казармах на улице Свободы в Ярославле прошел концерт певца Хolidayboy (18+). Начало мероприятия было запланировано на 19 часов. Но по факту концерт начался уже после 20 часов. Зрителям пришлось около часа стоять в огромной очереди на морозе.

«Что за неуважение?»

— Что за неуважение к гостям концерта! Мало того, что почти целый час пришлось стоять в очереди на улице в минусовую температуру, ещё и в помещении приходится ждать выступления! — написала одна из жительниц Ярославля в соцсетях.

— Я думала, отморожу ноги, очень холодно было! — написала еще одна зрительница.

Очередь растянулась вдоль улицы Свободы Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram

Ярославцы считают, что задержка произошла из-за того, что народ очень медленно запускали внутрь помещения концертного зала.

— Запускали медленно. Я простояла в очереди 1,5 часа. В здание зрителям давали проходить группами по пять-десять человек. У входа три человека проверяли билеты. Дальше были две металлические рамки. После этого два охранника проверяли сумки, просили расстегнуть куртки, прощупывали карманы. А затем еще двое водили около каждого человека ручными металлоискателями, — рассказала порталу 76.RU читательница, побывавшая на концерте.

Люди предположили, что начало концерта отложили, чтобы дождаться, пока все зрители, наконец, попадут внутрь. Сам, концерт, как говорят фанаты прошел на ура.

— К Ивану претензий нет, концерт был — огонь! Он выложился на всю, — сообщила зрительница.

Сам концерт зрителям понравился Источник: Типичный Ярославль / Telegram

О потраченных в среднем 3-4 тысячах рублей, которые пришлось отдать за билеты, большинство поклонников артиста не пожалели.

— Из-за задержки программу не сокращали. Концерт шел, как и было заявлено, 1,5 часа. Что касается очереди, то я лично отнеслась с пониманием к ситуации. В целях безопасности это логично. Тем более, что народа пришло много — всех разом не запустишь, — поделилась с 76.RU еще одна зрительница Светлана Бальцевич.

Что говорят о причинах на концертной площадке

Директор АО «Вознесенский», на сцене которого проходил концерт, Егор Поспелов назвал произошедшее стечением обстоятельств.

— Пропускной режим осуществлял организатор концерта. Мы лишь предоставляли площадку. Стоит отметить, что они усилили охрану, по сравнению с тем, что требуется по нормативу, — в плане количества. И привлекли еще волонтеров, которые осуществляли навигацию внутри. Но в связи с тем, что почти все зрители (а это около 1600 человек) пришли одновременно — примерно за час до концерта — выстроилась очередь. Обязанность охраны — внимательно досмотреть всех пришедших. Кроме того, концерт был с возрастным ограничением 18+. Это тоже наложило определенные трудности, так как некоторые зрители упустили это из внимания, приходили без документов, удостоверяющих личность. Люди начинали спорить. Это тоже задерживало очередь, — пояснил он.

Егор Поспелов добавил, что у концертного зала только два входа.

— Это не как стадион, где 12 проходов. Но к началу концерта все зрители были в зале. Потом люди писали, что все прошло отлично, — уточнил он.

Также директор концертной площадки отметил, что сам относительно недавно находится на посту руководителя Вознесенских казарм.

— Будем повышать уровень организации, — пообещал Егор Поспелов.

Кто такой Хolidayboy

Хolidayboy — российский тиктокер и певец. На официальном сайте артиста нет его биографии. По данным разных источников, настоящее имя певца — Иван Минаев также он использует фамилию Ржевский. Возраст — 24 года. Артист снимал видео для TikTok в ярких образах: с макияжем, цветными линзами, накрашенными ногтями. Один из главных хитов Хolidayboy, который принес ему известность, стала песня «Мармеладный дом» (18+).

Скандалы с Хolidayboy Источник: Городские порталы