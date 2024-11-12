Купил билет за 100 рублей: в Ярославской области разыскивают победителя лотереи на 25,8 миллиона

Житель Ярославской области выиграл многомиллионный приз Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Житель Ярославской области выиграл в лотерею почти 26 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото».

Везунчик пока не забрал свой приз. Известно лишь, что он купил выигрышный билет в мобильном приложении за 100 рублей.

— 11 ноября 2024 года в государственной лотерее «Забава от Русского лото» был разыгран многомиллионный суперприз — 25 миллионов 897 тысяч 540 рублей. Победителем стал участник тиража № 125401 из Ярославской области, — рассказали в «Столото».

«Забава от Русского лото» — это быстрая лотерея с повышенным призовым фондом. Суперприз лотереи можно выиграть двумя способами: или угадать 12 чисел из 24, или не угадать ни одного. Известно, что победитель из Ярославской области отгадал все числа выигрышной комбинации.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. В случае выигрыша нужно заплатить налог — 13%. Или 15%, если куш превысит 5 миллионов рублей.

Ранее еще один житель региона сорвал крупный куш. Слесарь из Ярославля Юрий Носков выиграл миллион рублей в лотерее «Столото». Счастливчик купил билет во время обеденного перерыва.