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Город Под окна нового ЖК в Ярославле сгрузили кучи грязи

Под окна нового ЖК в Ярославле сгрузили кучи грязи

В администрации объяснили, что происходит

708
5 комментариев

Под окна нового ЖК сгрузили кучи грязи

Под окна нового жилого комплекса «Преображение» на границе Ярославля и Ярославского района за Волгой свезли кучи грязи.

— Что происходит? Для чего здесь сваливают землю? — пожаловалась в редакцию 76.RU читательница Евгения.

Вместо ухоженной территории участок вдоль дороги завален мусором

Жители мечтают, чтобы территория наоборот преобразилась. Небольшую зеленую зону, которая находится вдоль улицы Яковлевской напротив ЖК, люди хотят видеть благоустроенной.

— У нас дети ходят в школу, а здесь беспорядок, летом происходят пьянки, — добавила Евгения.

Однако вместо парка и ухоженной территории люди пока вынуждены любоваться на запущенный, заросший участок и грязь вдоль дороги.

В администрации Заволжского района Ярославля порталу 76.RU рассказали, что кучи мусора к ЖК свезли незаконно.

— Обломки асфальта, грунт, асфальтобетонная крошка, полученные в ходе ремонта внутриквартальных проездов района, были временно складированы на пустыре без согласования с кем-либо. До конца месяца планируется вывоз грунта. Организация, допустившая нарушение правил благоустройства, привлечена к административной ответственности, — прокомментировали власти.

А вот приводить в порядок зеленую зону на Яковлевской улице власти пока не намерены. Оказалось, что она не относится к рекреационным зонам города. И соответственно, не может быть включена в список на благоустройство таких территорий.

— Согласно карте градостроительного зонирования, данная территория относится к зоне образовательных организаций для детей. В связи с чем устройство на данном участке общественной рекреационной зоны не представляется возможным. Устройство элементов благоустройства территории должно увязываться с объектами основного функционального назначения, — пояснили в администрации.

При этом районные чиновники порекомендовали жителям, которым хочется видеть здесь ухоженный парк, выступить с инициативой об изменении назначения территориальной зоны или изменения ее границ. Для этого нужно обратиться в Департамент градостроительства мэрии Ярославля.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Всего на возведение оборонительных сооружений (зубы дракона) в Курской области было выделено более 12 млрд рублей.
Гость
2 часа
разнылись, красиво им подавай. выкупите сперва там землю и делайте после этого себе красиво.
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