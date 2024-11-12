Под окна нового ЖК в Ярославле сгрузили кучи грязи

Под окна нового ЖК сгрузили кучи грязи Источник: читатель 76.RU











Под окна нового жилого комплекса «Преображение» на границе Ярославля и Ярославского района за Волгой свезли кучи грязи.

— Что происходит? Для чего здесь сваливают землю? — пожаловалась в редакцию 76.RU читательница Евгения.

Вместо ухоженной территории участок вдоль дороги завален мусором Источник: читатель 76.RU

Жители мечтают, чтобы территория наоборот преобразилась. Небольшую зеленую зону, которая находится вдоль улицы Яковлевской напротив ЖК, люди хотят видеть благоустроенной.

— У нас дети ходят в школу, а здесь беспорядок, летом происходят пьянки, — добавила Евгения.

Однако вместо парка и ухоженной территории люди пока вынуждены любоваться на запущенный, заросший участок и грязь вдоль дороги.

В администрации Заволжского района Ярославля порталу 76.RU рассказали, что кучи мусора к ЖК свезли незаконно.

— Обломки асфальта, грунт, асфальтобетонная крошка, полученные в ходе ремонта внутриквартальных проездов района, были временно складированы на пустыре без согласования с кем-либо. До конца месяца планируется вывоз грунта. Организация, допустившая нарушение правил благоустройства, привлечена к административной ответственности, — прокомментировали власти.

А вот приводить в порядок зеленую зону на Яковлевской улице власти пока не намерены. Оказалось, что она не относится к рекреационным зонам города. И соответственно, не может быть включена в список на благоустройство таких территорий.

— Согласно карте градостроительного зонирования, данная территория относится к зоне образовательных организаций для детей. В связи с чем устройство на данном участке общественной рекреационной зоны не представляется возможным. Устройство элементов благоустройства территории должно увязываться с объектами основного функционального назначения, — пояснили в администрации.