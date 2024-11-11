«Боимся, что дом сложится»: жители ярославской девятиэтажки заподозрили бизнесмена в сносе стен

Жители дома № 153 на Московском проспекте заподозрили, что у них разрушили капитальные стены на первом этаже Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители девятиэтажки № 153 на Московском проспекте заподозрили, что у них на первом этаже рушат капитальные стены. Помещение, о котором идет речь, нежилое. Оно находится под вторым и третьим подъездами. По словам людей, раньше эту площадь занимал банк. Но летом он сократил размеры своего офиса, а освободившуюся часть продали. Площадка некоторое время пустовала, а в начале ноября туда пришли рабочие.

«Грохот, тряслись стояки»

— Мы сидели дома, начался страшный грохот, тряслись стояки. Мы выбежали посмотреть, что происходит. Внутрь помещения на первом этаже нас не пустили, но в окошко было видно, что там ломают кирпичные стены. Мы не знаем, кто и что там делает. Боимся, что наша девятиэтажка в какой-то момент просто сложится, — рассказала порталу 76.RU жительница третьего подъезда дома Ирина Струнова.

Жильцы собрали подписи и отправили их в правительство области с просьбой провести проверку.

Жильцов напугал грохот при проведении ремонта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Что говорит владелец

Однако председатель ТСЖ, которое зарегистрировано в доме, Ирина Розанова заверила, что опасности нет.

— Мы ходили в это помещение. Там убрали перегородки толщиной в полкирпича, капитальные стены не тронуты. Да, был шум, рабочие кувалдой пытались разбить железную сетку, которой были защищены стены банка. Мы им запретили это делать, потребовали, чтобы они обрезали железо болгаркой, — пояснила она.

Оказалось, что новым собственником помещения стал ярославский бизнесмен, бывший депутат муниципалитета Дмитрий Кузьмин. Он со своей стороны тоже прокомментировал ситуацию.

— Сейчас в помещении ведутся ремонтные работы. После банка там надо было многое убрать. В том числе там находилось банковское хранилище, решетки по периметру помещения. В настоящее время мы убрали не несущие перегородки. Капитальные стены дома не трогали, — заверил он.

Дмитрий Кузьмин является владельцем нескольких рекламных фирм и компаний, работающих в сфере недвижимости. При этом он был депутатом муниципалитета Ярославля двух созывов — шестого и седьмого (с 2012 по 2022 год). По последней опубликованной декларации за 2021 год его доход составлял 105,6 миллиона рублей. В собственности у Кузьмина на тот момент находились четыре земельных участка, дом площадью 245 квадратных метров, 22 нежилых помещения, три квартиры в пользовании. А также четыре легковых автомобиля и грузовой ЗИЛ.

Так выглядит сейчас помещение изнутри Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Помещение готовят под новое использование. Но что конкретно там откроется, пока не известно. Дмитрий Кузьмин намерен сдавать его в аренду, и сейчас идет поиск желающих заехать сюда.

Будет проверка

Между тем власти по обращению жителей намерены провести проверку в доме.

— Специалист выйдет на место 18 ноября, — сообщили нам в администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов.

Также ситуацию взяли на контроль в Инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора правительства Ярославской области.

— В отношении собственника будет назначена проверка. В случае выявления нарушений будут приняты меры административного реагирования, — отметили инспекторы.

Надзорные органы проверят помещение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









