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«Подъезд в обломках»: в Ярославле в многоквартирном доме обрушился потолок. Видео

Деньги на ремонт жильцы должны искать самостоятельно

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5 комментариев

Жители показали последствия обрушения

В Ярославле на улице Вишняки, 34 во Фрунзенском районе обвалился потолок в жилой трехэтажке. Жильцы показали последствия ЧП на видео. На записи видно, что подъезд усыпан плотными кусками штукатурки и грязной крошкой.

— Подъезд в обломках. Ночью в доме № 34 на улице Вишняки обвалился потолок, — рассказали в телеграм-канале «Жесть Ярославль» — Подписчица сообщила, что никто не пострадал, но УК делать ремонт не будет, так как нет соответствующего договора. Что теперь делать — непонятно.

Так выглядят последствия случившегося

В мэрии Ярославля сообщили, что муниципального жилья в трехэтажке нет, а сам дом в непосредственном управлении. Ремонт собственникам придется делать за свой счет.

Управляющая компания «Эксперт» проводит в этом доме только аварийно-диспетчерское обслуживание. Сотрудники компании отбили штукатурку с потолка, чтобы она не свалилась на кого-то еще.

— Они готовы выполнить ремонт за счет средств собственников, если они примут такое решение. Мастера вчера вышли на место, увидели, что штукатурка немного обвалилась, и приняли решение ее отбить, чтобы обезопасить людей. Весь мусор за собой убрали, — рассказали 76.RU в мэрии.

Получается, что теперь жильцам придется самим искать деньги на ремонт потолка.

Ранее мы уже рассказывали про многострадальный дом на улице Вишняки, 34. В декабре 2023 года жильцы сообщили, что в трехэтажке разошлась несущая стена. Люди предполагают, что причина происходящего — ненадежный фундамент. При этом дом, построенный в 1956 году, не признан аварийным.

Тем не менее после жалобы местного жителя в социальных сетях на место выезжала комиссия, состоящая из представителей администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов, департамента городского хозяйства и сотрудников прокуратуры. А в мэрии города сообщали, что снаружи дома трещин обнаружено не было — только внутри одной из квартир. Власти обещали провести обследование, а всем желающим предлагали временно предоставить маневренное жилье.

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Обрушился потолок Управляющая компания Жилой дом
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Комментарии
5
Гость
35 минут
А разве жители не платят взносы в капремонт? Где эти деньги?
Гость
47 минут
И даже БПЛА не нужно.
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