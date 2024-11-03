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Город В Ярославскую область приехал звезда «Слова пацана». Он показал подписчикам, где побывал

В Ярославскую область приехал звезда «Слова пацана». Он показал подписчикам, где побывал

Актер обратился к зрителям

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8 комментариев

Что Никита Кологривый делает в Ярославской области

В Ярославскую область приехал актер Никита Кологривый. Видео из Переславля-Залесского звезда фильма «По щучьему велению» (6+) и сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» (18+) опубликовал на своей странице 2 ноября.

— Друзья, посмотрите, в какой красоте работаем. Что это за озеро? А вот, написано. Плещеево озеро. Красотища! Переславль-Залесский, сегодня здесь. Всем хорошего дня, хорошего настроения, — поделился с фанатами Никита Кологривый.

Актер приехал на съемку в Переславль

Никита Кологривый родился в 1994 году в Новосибирске. В 2018-м окончил ГИТИС, во время учебы начал выступать на театральной сцене и сниматься в кино. Известен по трилогии о Бендере (18+, реж. Игорь Зайцев, 2021), фильму «По щучьему веленью» (6+, реж. Александр Войтинский, 2023) и сериалу «Два холма» (18+, реж. Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин, с 2022-го — по наст. время) и другим проектам.

Имя Никиты Кологривого стало широко известно массовой публике после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», хотя до этого в фильмографии 29-летнего актера было уже 60 картин. Кологривый не скрывал, что жаждет славы. И, воспользовавшись шумихой вокруг своей персоны, после выхода сериала, стал еще больше подогревать к себе интерес.

Что за «Слово пацана»?

Никита Кологривый получил роль Кащея в сериале про казанских подростков «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) режиссера Жоры Крыжовникова и сценариста Андрея Золоторева. Это история про так называемый «казанский феномен» — событиях в Казани в 1980–1990-х годов, когда подростки «сбивались в улицы», устраивали разбойные нападения, драки и воровали у граждан. В основе сценария книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» (18+) казанского писателя Роберта Гараева, который и сам в юношестве состоял в группировке.

Восьмисерийный проект вышел в ноябре 2023 года, а его подготовка шла весной того же года в Ярославле. Главные роли в сериале исполнили звезды российского кино Иван Янковский и Сергей Бурунов, Юлия Александрова (кстати, бывшая жена режиссера) и Антон Васильев, а также начинающие актеры Рузиль Минекаев, Леон Кемстач (сын жены Антохи из сериала «Реальные пацаны»), Лев Зулькарнаев и дочка Юлии Пересильд Анна.

Для съемок набирали сотни актеров массовых сцен, в частности подростков для участия в группировках и взрослых для съемки очереди за вином и похорон мальчика. В сериале засветились дворы Ленинского, Дзержинского и Заволжского районов, промзона во Фрунзенском районе, а еще ДК в Тутаевском районе. Ранее мы показывали, как выглядят реальные локации из сериала. Интересные факты и детали съемок можно узнать в нашем сюжете.

Актер заявил, что без профильного образования работать в кино — всё равно что замуж выходить без любви, подтрунивал над Сашей Бортич и Оксаной Акиньшиной. Разнес игру Данилы Козловского, хоть тот и актер по образованию.

В начале 2024 года Кологривый был завсегдатаем новостных пабликов. Актер скандалил и жестко проезжался по своим коллегам. Деятели культуры и кино старались игнорировать выпады Кологривого, пока не наткнулись на его прошлогоднее интервью, где актер назвал роли Абдулова и Смоктуновского скучными. Вот тут уже досталось и самому актеру.

Позже артист вновь засветился в скандале. 20 марта Никита Кологривый с друзьями устроили дебош в кальянной Новосибирска и подрались с персоналом заведения. Досталось даже официантке: сообщалось, что Кологривый укусил девушку. За публичную выходку актера отправили на семь суток в изолятор.

ПО ТЕМЕ
Актер Никита Кологривый Съемки фильма Переславль-Залесский
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Комментарии
8
Гость
56 минут
Кто это?
Гость
55 минут
Сериал что-ли какой то?
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