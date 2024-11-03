В Ярославскую область приехал звезда «Слова пацана». Он показал подписчикам, где побывал

Никита Кологривый получил роль Кащея в сериале про казанских подростков «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) режиссера Жоры Крыжовникова и сценариста Андрея Золоторева. Это история про так называемый «казанский феномен» — событиях в Казани в 1980–1990-х годов, когда подростки «сбивались в улицы», устраивали разбойные нападения, драки и воровали у граждан. В основе сценария книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» (18+) казанского писателя Роберта Гараева, который и сам в юношестве состоял в группировке.

Восьмисерийный проект вышел в ноябре 2023 года, а его подготовка шла весной того же года в Ярославле. Главные роли в сериале исполнили звезды российского кино Иван Янковский и Сергей Бурунов, Юлия Александрова (кстати, бывшая жена режиссера) и Антон Васильев, а также начинающие актеры Рузиль Минекаев, Леон Кемстач (сын жены Антохи из сериала «Реальные пацаны»), Лев Зулькарнаев и дочка Юлии Пересильд Анна.

Для съемок набирали сотни актеров массовых сцен, в частности подростков для участия в группировках и взрослых для съемки очереди за вином и похорон мальчика. В сериале засветились дворы Ленинского, Дзержинского и Заволжского районов, промзона во Фрунзенском районе, а еще ДК в Тутаевском районе. Ранее мы показывали, как выглядят реальные локации из сериала. Интересные факты и детали съемок можно узнать в нашем сюжете.