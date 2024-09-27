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Город Больше 100 домов в Ярославле остались без горячей воды. Причина

Больше 100 домов в Ярославле остались без горячей воды. Причина

Публикуем объяснение от ТГК-2

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5 комментариев

По словам ярославцев, 100 домов остались без горячей воды

Больше ста домов в Ярославле остались без горячей воды. Как сообщили ярославцы в соцсетях 27 сентября, отключение затронуло микрорайон Суздалка во Фрунзенском районе.

— Больше 100 домов на Суздалке остались без горячей воды. Жителям района до 30 сентября придется довольствоваться только холодным водоснабжением. Из кранов идет либо тонкая струйка теплой воды, либо она вовсе отсутствует, — написали в группе «Жесть Ярославль».

В пресс-службе ТГК-2 сообщили порталу 76.RU, что причина отключения — работы по устранению дефекта. Однако, как заверили в компании, пользователи без горячей воды не останутся: дома обеспечивают водоснабжением по обратному трубопроводу. Отличие в том, что в таком случае вода чуть холоднее, чем обычно.

— С 27 по 30 сентября специалисты ярославских тепловых сетей проведут работы по устранению дефекта на подающем трубопроводе в районе строения 1 по улице Доронина. На весь период ремонта у потребителей сохраняется горячее водоснабжение с обратного трубопровода. Подача горячей воды с подающего трубопровода будет возобновлена 30 сентября. Компания приносит жителям извинения за временные неудобства, — объяснили ситуацию 76.RU в компании.

Ранее власти анонсировали, что отопительный сезон в Ярославской области может начаться до конца сентября.

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Комментарии
5
Гость
50 минут
Никогда такого не было на улице Доронина, и вот опять.
Гость
40 минут
Очередной эксперимент. Вода через задний проход. Ну спасибо хоть не питьевая.
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