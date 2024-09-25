В Ярославле старинное здание в центре готовят к новому использованию: что там будет

Стало известно, что хотят открыть в этом старинном здании Источник: Кирилл Поверинов











Стало известно, что расположится в старинном здании амбулатории № 107 по улице Володарского в Ярославле. В сентябре здесь начался ремонт фасада — стены снизу покрыли слоем бетона. Из-за этого тревогу забили ярославские краеведы, которые посчитали, что облик объекта необходимо оставить неизменным.

— Это чудом уцелевшая амбулатория. Такие до революции были в каждой части города. Но сохранилась только эта у «Гиганта». Она пережила и грандиозный пожар восстания 1918 года, и бомбежки времен Великой Отечественной войны. Лет 20 назад на крыше дома обнаружили чудом не разорвавшуюся бомбу времен войны. Жалко такой классный пример кирпичного стиля, — рассказал тогда порталу 76.RU краевед, кандидат исторических наук Алексей Ионов.

Запустят студентов?

При этом официально здание не является объектом культурного наследия. И соответственно, у собственника не было ограничений на изменение его внешнего вида.

Долгое время здесь работала аптека Источник: Кирилл Поверинов











Как нам удалось выяснить, здание и участок под ним находятся в федеральной собственности и находятся в оперативном управлении у Ярославского государственного медицинского университета. До недавнего времени помещение арендовала аптека. Но сейчас планы по его эксплуатации поменялись.

— После освобождения здания от аренды было принято решение использовать его в дальнейшем для ведения учебного процесса, — сообщил порталу 76.RU ректор ЯГМУ Александр Хохлов.

Он добавил, что для этого нужно провести ремонт, так как текущее состояние здания не отвечает необходимым требованиям.

— В настоящее время проводятся работы по восстановлению разрушенной более чем на 80% отмостки и кирпичной кладки (с заменой непригодных к сохранению фрагментов) на цокольной части здания. Это необходимо для наружной гидроизоляции стен и фундамента, устранения возможности их дальнейшего намокания и распространения грибка, который, к сожалению, уже поразил указанные элементы. Этой же цели служат запланированное устройство водостока с кровли здания и покраска фасадов, — пояснили в вузе.

А что в итоге

После того, как начался ремонт здания, Алексей Ионов подал заявление в Службу охраны объектов культурного наследия с просьбой включить здание в список вновь выявленных объектов культурного наследия — это первый шаг к признанию дома памятником, если его историческую и культурную ценность впоследствии признает экспертиза.

— Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в отношении здания поступило 16 сентября. С этого момента здание является объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия. В соответствии с пунктом 3 статьи 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» организация работы по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, осуществляется Службой в срок не более девяноста рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления, — сообщили в региональной Службе охраны объектов культурного наследия.

В результате ремонт на объекте временно прекратили.