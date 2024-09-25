НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

0 м/c,

 758мм 58%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,86
EUR 103,41
Побег дикобраза
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Пробки из-за дефекта на дороге
Лучшие бизнес-идеи страны
Переделка здания
Куда съездить на выходных
Штрафы за выделенную полосу
Объединение школ
Осеннее нашествие пауков
Школа без учителя математики
Город эксклюзив В Ярославле старинное здание в центре готовят к новому использованию: что там будет

В Ярославле старинное здание в центре готовят к новому использованию: что там будет

Долгое время здесь располагалась аптека

1 026
4 комментария

Стало известно, что хотят открыть в этом старинном здании

Стало известно, что расположится в старинном здании амбулатории № 107 по улице Володарского в Ярославле. В сентябре здесь начался ремонт фасада — стены снизу покрыли слоем бетона. Из-за этого тревогу забили ярославские краеведы, которые посчитали, что облик объекта необходимо оставить неизменным.

— Это чудом уцелевшая амбулатория. Такие до революции были в каждой части города. Но сохранилась только эта у «Гиганта». Она пережила и грандиозный пожар восстания 1918 года, и бомбежки времен Великой Отечественной войны. Лет 20 назад на крыше дома обнаружили чудом не разорвавшуюся бомбу времен войны. Жалко такой классный пример кирпичного стиля, — рассказал тогда порталу 76.RU краевед, кандидат исторических наук Алексей Ионов.

Запустят студентов?

При этом официально здание не является объектом культурного наследия. И соответственно, у собственника не было ограничений на изменение его внешнего вида.

Долгое время здесь работала аптека

Как нам удалось выяснить, здание и участок под ним находятся в федеральной собственности и находятся в оперативном управлении у Ярославского государственного медицинского университета. До недавнего времени помещение арендовала аптека. Но сейчас планы по его эксплуатации поменялись.

— После освобождения здания от аренды было принято решение использовать его в дальнейшем для ведения учебного процесса, — сообщил порталу 76.RU ректор ЯГМУ Александр Хохлов.

Он добавил, что для этого нужно провести ремонт, так как текущее состояние здания не отвечает необходимым требованиям.

— В настоящее время проводятся работы по восстановлению разрушенной более чем на 80% отмостки и кирпичной кладки (с заменой непригодных к сохранению фрагментов) на цокольной части здания. Это необходимо для наружной гидроизоляции стен и фундамента, устранения возможности их дальнейшего намокания и распространения грибка, который, к сожалению, уже поразил указанные элементы. Этой же цели служат запланированное устройство водостока с кровли здания и покраска фасадов, — пояснили в вузе.

А что в итоге

После того, как начался ремонт здания, Алексей Ионов подал заявление в Службу охраны объектов культурного наследия с просьбой включить здание в список вновь выявленных объектов культурного наследия — это первый шаг к признанию дома памятником, если его историческую и культурную ценность впоследствии признает экспертиза.

— Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в отношении здания поступило 16 сентября. С этого момента здание является объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия. В соответствии с пунктом 3 статьи 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» организация работы по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, осуществляется Службой в срок не более девяноста рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления, — сообщили в региональной Службе охраны объектов культурного наследия.

В результате ремонт на объекте временно прекратили.

— Что касается сохранения исторического облика здания (вне зависимости от отнесения его к категории памятников истории и культуры), то выбор цвета для окрашивания фасадов в любом случе будет производиться по согласованию с компетентными в этом вопросе органами и специалистами. Являясь обладателем нескольких зданий, отнесенных к объектам культурного наследия, университет ответственно подходит к сохранению исторических памятников и в целом к поддержанию своих зданий в состоянии, пригодном для их эксплуатации по основному назначению, — добавил Александр Хохлов.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
281095370
34 минуты
Там раньше были игровые аппараты вроде
Артемий Алексеевич.
37 минут
Административным зданием его не назовешь, очередной магазин магазин будет с шавермой.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление