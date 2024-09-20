«Там даже прямых стен нет»: ярославскую пенсионерку из аварийного дома хотят переселить на чердак

Пенсионерке из Ярославской области предложили переселиться на чердак Источник: Светлана Подставина











Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении жилищных прав пенсионерки из села Брейтово Ярославской области.

Пострадавшая — 65-летняя Вера Митрюшина. Много лет она прожила в доме на две квартиры, построенном в 1960-е годы. Жилье муниципальное. Но, по словам женщины, администрация Брейтовского сельского поселения ни разу его не ремонтировала. Сейчас избушка почти развалилась. По результатам экспертизы, которую заказала Вера Митрюшина, техническое состояние конструкций здания признано аварийным.

— Требуется полная замена фундамента, имеется полное нарушение жесткости сруба, образование трещин, разъединение бревен, отклонение стен от вертикали, поражение гнилью и жучком, расслоение бревен, перекосы оконных и дверных проемов. Дальнейшая безопасная эксплуатация объекта невозможна. Дом не пригоден для постоянного проживания, — говорится в заключении специалистов.

Женщина обратилась в прокуратуру, которая подала иск в суд с требованием переселить пенсионерку в другое жилье. Суд встал на сторону Веры Митрюшиной — в октябре 2023 года он обязал администрацию Брейтовского сельского поселения предоставить женщине вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, равнозначное по общей площади ранее занимаемому.

Только вот вместо нормальной квартиры Вере Митрюшиной предложили занять мансарду в другом деревянном доме.

— Это мать моего гражданского мужа. Администрация предоставляет жилье в доме на чердаке. На этом чердаке даже стен прямостоящих нет. Мы отказались, — сообщила порталу 76.RU Светлана Подставина.

Однако администрация через суд всё-таки пытается выселить пенсионерку на эту мансарду.

— В бюджете поселения необходимых средств на приобретение необходимого жилого помещения нет. Мы обращались в правительство Ярославской области с вопросом о включении ее в региональную адресную программу расселения аварийного жилья. Но нам отказали, так как в эту программу включены дома, признанные аварийными только до 2017 года. Денег на приобретение какой-то другой квартиры тоже выделено не было. Поэтому мы приняли решение предоставить жилье, которое находилось в маневренном фонде, — сообщил нашему порталу глава администрации Брейтовского сельского поселения Александр Кощеев. — Его площадь превышает площадь нынешнего жилья Веры Ивановны, там есть электро- и водоснабжение, отопление, теплый туалет, ванна. Но эта квартира мансардного типа. Отдельно хотелось бы отметить, что вторая квартира в доме, где проживает Вера Ивановна, не признана аварийной. Это связано с тем, что жители следили за ее состоянием, делали текущий ремонт. У нанимателя есть обязанность следить за жильем и проводить текущий ремонт.