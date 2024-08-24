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Город Служил в Курской области: ярославского срочника вернули из украинского плена

Служил в Курской области: ярославского срочника вернули из украинского плена

Об этом рассказал региональный омбудсмен по правам человека

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5 комментариев

Ярославского срочника удалось вернуть в Россию

Срочника из Ярославского района вернули из украинского плена. Об этом рассказал региональный омбудсмен по правам человека Сергей Бабуркин.

— Сегодня днем в Минобороны сообщили, что Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области. Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ. Стало известно, что среди освобожденных — житель Ярославского района Олег П., — сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Ранее к Сергею Бабуркину обратились родители парня. Они рассказали, что Олега призвали на службу в армию в начале ноября 2023 года. Спустя время его направили в воинскую часть в Судженском районе Курской области.

— Последний раз он выходил на связь 9 августа. А 19 августа супруге военнослужащего позвонили с украинского номера и сказали, что ее муж находится в плену. По словам родителей военнослужащего, «звонки на горячую линию Министерства обороны, а также в воинскую часть, где он проходит военную службу, ничего не принесли, ответ один — сведений нет». «Просим вас, помогите нам вернуть нашего сына домой», — написали заявители уполномоченному, — рассказали в аппарате омбудсмена.

Сергей Бабуркин передал обращение федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой, которая возглавляет межведомственную рабочую группу по обмену военнопленными. После этого Олега оперативно включили в списки на обмен.

— Работа по освобождению из плена других военнослужащих продолжается, — рассказали в аппарате уполномоченного.

Служащим раздали продуктовые наборы

В ночь на 6 августа Курская область подверглась атаке ВСУ. Сначала врио губернатора Алексей Смирнов объявил ЧС на территории области, затем в МЧС России признали обстановку ЧС федерального характера. В регионе установлен федеральный уровень реагирования.

Ранее в аппарате омбудсмена сообщали, что за помощью обратились родители трех ярославских срочников. Они утверждали, что их сыновья пропали в Курской области.

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Комментарии
5
Гость
24 августа 2024, 18:10
Есть огромная польза от сдачи в плен. Руки и ноги на месте. И уже дома!
Гость
24 августа 2024, 17:57
В начале августа наш МИД, Мария Захарова, на днях наш посол в США Антонов пообещали, что наш страшный ответ Украине готовится и не заставит себя ждать. Жду с нетерпением. Уж третий год. Надеюсь, он будет ядерным. И по городам Украины.
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