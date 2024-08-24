Служил в Курской области: ярославского срочника вернули из украинского плена

Ярославского срочника удалось вернуть в Россию Источник: Минобороны России / T.me











Срочника из Ярославского района вернули из украинского плена. Об этом рассказал региональный омбудсмен по правам человека Сергей Бабуркин.

— Сегодня днем в Минобороны сообщили, что Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области. Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ. Стало известно, что среди освобожденных — житель Ярославского района Олег П., — сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Ранее к Сергею Бабуркину обратились родители парня. Они рассказали, что Олега призвали на службу в армию в начале ноября 2023 года. Спустя время его направили в воинскую часть в Судженском районе Курской области.

— Последний раз он выходил на связь 9 августа. А 19 августа супруге военнослужащего позвонили с украинского номера и сказали, что ее муж находится в плену. По словам родителей военнослужащего, «звонки на горячую линию Министерства обороны, а также в воинскую часть, где он проходит военную службу, ничего не принесли, ответ один — сведений нет». «Просим вас, помогите нам вернуть нашего сына домой», — написали заявители уполномоченному, — рассказали в аппарате омбудсмена.

Сергей Бабуркин передал обращение федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой, которая возглавляет межведомственную рабочую группу по обмену военнопленными. После этого Олега оперативно включили в списки на обмен.

— Работа по освобождению из плена других военнослужащих продолжается, — рассказали в аппарате уполномоченного.

Служащим раздали продуктовые наборы Источник: Минобороны России / T.me

В ночь на 6 августа Курская область подверглась атаке ВСУ. Сначала врио губернатора Алексей Смирнов объявил ЧС на территории области, затем в МЧС России признали обстановку ЧС федерального характера. В регионе установлен федеральный уровень реагирования.