«Документ ограниченного доступа»: власти назвали число бомбоубежищ в Ярославле

В городе оборудовано 222 убежища Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Ярославле оборудовано 222 убежища для населения. Об этом по запросу портала 76.RU рассказали в мэрии города.

— На территории города расположено 222 защитных сооружения гражданской обороны, учет которых ведется в Журнале учета защитных сооружений гражданской обороны города Ярославля (документ ограниченного доступа), — рассказали 76.RU в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности.

Защитные сооружения — убежища, противорадиационные укрытия и другие. По данным МЧС по Ярославской области, сооружения защищают от стихийных бедствий, аварий, катастроф в мирные дни и от всех видов современного оружия в военное время.

В качестве защитных сооружений, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», используются заглубленные помещения и сооружения подземного пространства.

— Управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности мэрии города Ярославля по запросам организаций и жителей предоставляется информация о месте расположения и вместимости ближайших защитных сооружений и помещений подземного пространства, расположенных в радиусе до 1000 метров от объекта, — добавили в мэрии.

Ранее ярославские власти обращали внимание, что информация о местонахождении убежищ относится к секретным данным.