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Город «Документ ограниченного доступа»: власти назвали число бомбоубежищ в Ярославле

«Документ ограниченного доступа»: власти назвали число бомбоубежищ в Ярославле

И объяснили, где они могут находиться

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2 комментария

В городе оборудовано 222 убежища

В Ярославле оборудовано 222 убежища для населения. Об этом по запросу портала 76.RU рассказали в мэрии города.

— На территории города расположено 222 защитных сооружения гражданской обороны, учет которых ведется в Журнале учета защитных сооружений гражданской обороны города Ярославля (документ ограниченного доступа), — рассказали 76.RU в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности.

Защитные сооружения — убежища, противорадиационные укрытия и другие. По данным МЧС по Ярославской области, сооружения защищают от стихийных бедствий, аварий, катастроф в мирные дни и от всех видов современного оружия в военное время.

В качестве защитных сооружений, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», используются заглубленные помещения и сооружения подземного пространства.

— Управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности мэрии города Ярославля по запросам организаций и жителей предоставляется информация о месте расположения и вместимости ближайших защитных сооружений и помещений подземного пространства, расположенных в радиусе до 1000 метров от объекта, — добавили в мэрии.

Ранее ярославские власти обращали внимание, что информация о местонахождении убежищ относится к секретным данным.

 — Информация о бомбоубежищах находится у муниципальных властей. В случае чего ее доведут до населения, — сообщали в пресс-службе губернатора в октябре 2022 года.

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Комментарии
2
Гость
23 августа 2024, 12:18
Подземный паркинг Ауры с какого момента станет функционировать уже в качестве убежища?
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