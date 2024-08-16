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Город «Это секрет»: легендарный бар в Ярославле покидает локацию

«Это секрет»: легендарный бар в Ярославле покидает локацию

Совладелец заведения рассказал, что происходит

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1 комментарий

Легендарный для ярославцев бар оставит площадку

В Ярославле покидает площадку легендарное тусовочное место — бар «Власть». Как рассказал в беседе с порталом 76.RU совладелец заведения Дмитрий Васильев, они дорабатывают в помещении на улице Свободы, 36 последние полтора месяца.

— Это пока секрет. Секрет не в том, что мы съезжаем. Секрет в том, что будет потом. Невозможно сказать «а» и не сказать «б». Скоро узнаете, — рассказал 76.RU Дмитрий Васильев. — Мы съезжаем — это точно, железобетонно. 1 октября нас здесь уже не будет. Бар будет работать до 1 октября. Работаем в обычном графике.

14 августа на сервисе «Авито» появилось объявление от агентства по недвижимости о сдаче помещения, где размещалось заведение, в аренду. В тексте указано: пoследний арендатор — бар. Для новых желающих обозначен минимальный срок аренды — 11 месяцев. Цена за месяц — 190 тысяч рублей.

— Apeнда помeщения в cамом центрe Ярoслaвля, нa улице Cвобoды. Рядом TЦ «Аура», TЮЗ, «Ринг Премьер Отель». Сaмый сильный тpaфик в гopоде! Площадь пoмещения — 60 квадратных метров. Отдeльный вxoд, вce кoммуникации. Еcть вoзмoжность оргaнизaции летнeй веранды, плoщaдь 30-40 квадратных метров. Слева oт вxoдa можно cдeлать большoе витриннoе окнo, — указано в объявлении.

В беседе с нашим порталом Дмитрий Васильев также намекнул, что о будущем легендарного бара также станет известно осенью.

Бар «Власть» открылся в 2014 году. Изначально это было место без меню, где напитки подавались под каждого гостя. Внутри заведения — длинная барная стойка, был также небольшой зал с настольным футболом. Одна из фишек заведения — приглашенные гости. Уже десять лет «Власть» является одной из популярнейших площадок, где играют ярославские диджеи.

Ранее мы рассказывали, что в Ярославле закрылся популярный молдовский ресторан.

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Бар Заведение Город Аренда
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Комментарии
2
Гость
16 августа 2024, 18:17
и сколько стоит такая гховнореклама ? )))))))))
Гость
16 августа 2024, 18:34
вязгина, у тебя как и у шибаевой любая пивнуха легендарная... уровень развития - в районе плинтуса
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