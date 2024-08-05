НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле

Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

с-в.

 750мм 88%
Подробнее
USD 85,95
EUR 93,84
Заснял «водяную бомбу»
Бесплатный концерт в центре
Кому полагается участок земли
Как вычислить грибные места
Пытался обнести секс-шоп
Застройка у дома-памятника
Новый автобус
Перестановки в правительстве
Ярославна — об Олимпиаде
Квартира за 32 млн
Город «Продирались сквозь крапиву»: ярославское кладбище пришло в запустение. Фото

«Продирались сквозь крапиву»: ярославское кладбище пришло в запустение. Фото

Что ответили в мэрии

3 494
26 комментариев
Кладбище в Селифонтово заросло травой

Ярославцы пожаловались, что власти города довели до запустения самое отдаленное муниципальное кладбище, которое находится у деревни Селифонтово. Погост стал временной территорией для захоронения городских жителей в 2019–2020 годах, когда места на Осташинском кладбище закончились, а новый сектор еще не ввели в эксплуатацию.

— Сегодня ездили на кладбище в Селифонтово. В 2019 году хоронили только там, Осташинское кладбище на тот момент было закрыто и свекровь пришлось похоронить в Селифонтово. За эти годы кладбище всё больше становится неухоженным и поросло бурьяном. Чтобы пробраться к могиле, нам пришлось продираться сквозь высоченную траву и крапиву. Может, кто сможет объяснить, почему кладбище, объявленное городским, находится в таком состоянии? Я бывала на разных кладбищах, но такого бардака не видела нигде. Где ответственные за его состояние? Или оно уже ничье? — написала в группе «Жесть Ярославль» Любовь Белова.

В комментариях люди подтверждают, что на кладбище — бардак:

— У нас могилы у самого леса. Всё заросшее, со всех сторон — одна крапива. Могила чистая, но до нее пути нет.

Мусор с кладбища тоже, видимо, давно не вывозили
Мусорный бак переполнен
1 из 2
Мусор с кладбища тоже, видимо, давно не вывозили

Ярославцы связывают это с тем, что кладбище далеко от города и родные умерших приезжают туда нечасто.

— На данное кладбище надумаешься добраться, родственники раз-два за год посещают, конечно, зарастет! — пишут под постом.

Территория погоста неухоженная

В мэрии Ярославля уточнили: состояние могил — забота родственников похороненных, а вот покос травы на основных дорожках и обочинах — обязанность учреждения «Служба городских кладбищ» Ярославля.

— На кладбище в Селифонтово последний покос осуществлялся в 20-х числах июня. После этого запросов от смотрителя кладбища не поступало. На этой неделе запланируем работы по покосу, — сообщили порталу 76.RU в организации.

Напомним, мы писали, что из-за нехватки мест на кладбищах Ярославля новые могилы обустраивают прямо на дорогах. Сейчас в городе официально разрешено хоронить только на Осташинском кладбище, но оно уже переполнено. Новое кладбище в городе разместить негде. Для нового городского погоста был выделен участок земли в Ярославском районе у деревни Прохоровское.

Местные жители выступали категорически против такого решения властей. Однако чиновники от своего не отступились. В марте 2024 года был определен подрядчик по проектированию нового кладбище. Работы по его обустройству у Прохоровского власти Ярославля намерены начать до конца года.

А вы часто ездите на кладбище к умершим родным?

1–2 раза в год
Раз в несколько лет
Несколько раз в год
Вообще не езжу

ПО ТЕМЕ
Кладбище Селифонтово Трава Содержание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Гость
5 августа 2024, 14:04
Вы с ума сошли? Кто должен ухаживать за могилами Ваших родственников, Государство что-ли? У меня все умершие родственники в Селифонтово. Мама на городском, дедушка с бабушкой на деревенском. Летом езжу каждый месяц, т.к. по пути дача в Козьмодемьянске. Постоянно ухаживаю за могилами родственников, а на некоторых соседних могилах крапива с человеческий рост, на других, родственники со дня похорон не появляются и просто заросший бурьян. Имейте совесть, ухаживайте за могилами своих родственников, тогда и к соседним могилам можно будет свободно подойти.
Гость
5 августа 2024, 13:58
тоже самое будет и с остальными лет через 100 или раньше , как только места закончатся и все службы которые навариваются на этом , свернутся в новые места
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Рекомендуем