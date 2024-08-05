«Продирались сквозь крапиву»: ярославское кладбище пришло в запустение. Фото

Кладбище в Селифонтово заросло травой Источник: Любовь Белова, Жесть Ярославль / Vk.com











Ярославцы пожаловались, что власти города довели до запустения самое отдаленное муниципальное кладбище, которое находится у деревни Селифонтово. Погост стал временной территорией для захоронения городских жителей в 2019–2020 годах, когда места на Осташинском кладбище закончились, а новый сектор еще не ввели в эксплуатацию.

— Сегодня ездили на кладбище в Селифонтово. В 2019 году хоронили только там, Осташинское кладбище на тот момент было закрыто и свекровь пришлось похоронить в Селифонтово. За эти годы кладбище всё больше становится неухоженным и поросло бурьяном. Чтобы пробраться к могиле, нам пришлось продираться сквозь высоченную траву и крапиву. Может, кто сможет объяснить, почему кладбище, объявленное городским, находится в таком состоянии? Я бывала на разных кладбищах, но такого бардака не видела нигде. Где ответственные за его состояние? Или оно уже ничье? — написала в группе «Жесть Ярославль» Любовь Белова.

В комментариях люди подтверждают, что на кладбище — бардак:

— У нас могилы у самого леса. Всё заросшее, со всех сторон — одна крапива. Могила чистая, но до нее пути нет.

Мусор с кладбища тоже, видимо, давно не вывозили Мусорный бак переполнен 1 из 2 Мусор с кладбища тоже, видимо, давно не вывозили Источник: Любовь Белова, Жесть Ярославль / Vk.com

Ярославцы связывают это с тем, что кладбище далеко от города и родные умерших приезжают туда нечасто.

— На данное кладбище надумаешься добраться, родственники раз-два за год посещают, конечно, зарастет! — пишут под постом.

Территория погоста неухоженная Источник: Любовь Белова, Жесть Ярославль / Vk.com











В мэрии Ярославля уточнили: состояние могил — забота родственников похороненных, а вот покос травы на основных дорожках и обочинах — обязанность учреждения «Служба городских кладбищ» Ярославля.



— На кладбище в Селифонтово последний покос осуществлялся в 20-х числах июня. После этого запросов от смотрителя кладбища не поступало. На этой неделе запланируем работы по покосу, — сообщили порталу 76.RU в организации.

Напомним, мы писали, что из-за нехватки мест на кладбищах Ярославля новые могилы обустраивают прямо на дорогах. Сейчас в городе официально разрешено хоронить только на Осташинском кладбище, но оно уже переполнено. Новое кладбище в городе разместить негде. Для нового городского погоста был выделен участок земли в Ярославском районе у деревни Прохоровское.

Местные жители выступали категорически против такого решения властей. Однако чиновники от своего не отступились. В марте 2024 года был определен подрядчик по проектированию нового кладбище. Работы по его обустройству у Прохоровского власти Ярославля намерены начать до конца года.