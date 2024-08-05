Когда-то принадлежало заводу: как ярославское общежитие приходит в упадок среди мусора и вони. Репортаж

Ярославцы пожаловались на состояние своего дома, который раньше был общежитием Источник: Кирилл Поверинов











Жители дома № 69, корпус 3 на улице Урицкого в Ярославле бьют тревогу. Их жилье приходит в упадок. Находиться здесь становится просто опасно — из-за состояния объекта и непрошенных гостей, которые появляются в доме.



— В подъезд проникают посторонние люди, несмотря на то что у нас домофон. Сидят ночью на общих балконах, мусорят. Кто они, мы не знаем. Позвонили в полицию — там говорят, что это не их вопрос, — говорят жильцы.



В общих кухнях и ванных — следы протечек. На лестницах — окурки, бутылки и прочий мусор. На придомовой территории — то же самое. Жильцы винят в своих бедах управляющую компанию, которой доверились пять лет назад.



Пальма из бутылок — попытка жителей общаги своими силами украсить быт Источник: Кирилл Поверинов











«Пообещали решение всех проблем»

Раньше домом управляла компания «Ремонтно-эксплуатационное управление № 18». Но в 2019 году в общежитии произошло масштабное коммунальное ЧП. В здании по программе капремонта меняли систему отопления. Но сети отремонтировали не везде. Жильцы сами запретили это делать.



— Меняли трубы варварским способом — ломали перекрытия, а заделывать дыры потом предлагали жильцам за свой счет. Многих это не устроило. В итоге часть системы обновили, а часть нет, — рассказали люди.



Осенью, когда дали отопление, разбалансированная система начала течь. По мнению жителей, устранять последствия должен был управдом. Но к тому времени срок действия договора на управление заканчивался, и РЭУ № 18 отказалось его продлевать. В итоге жителей оставили с проблемами один на один.

Следы от протечек никто не устраняет Источник: Кирилл Поверинов











Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова порекомендовала людям новую управляющую компанию — «ЭффектПлюс».



— Нам пообещали решение всех проблем. И мы, естественно, согласились, — говорят жители.



На деле всё оказалось не так радужно, как ожидали люди. Они говорят, что домом УК практически не занимается.



— У нас в 2019 году потекла крыша до 7-го этажа. Сделать ее пообещали в 2020 году. Но ничего так и не предприняли. В итоге муж с сыном сами лазили туда и ремонтировали, потому что всё лилось потоком, — рассказала Ангелина Константиновна с 9-го этажа.



А у Ирины — мамы троих детей, тоже живущей на 9-м этаже, — потопы продолжаются до сих пор.



— Я обратилась в управдом, чтобы нам отремонтировали крышу. В сентябре прошлого года вроде бы что-то сделали, но течь она так и не перестала, — пожаловалась женщина.



Сейчас Ирина судится с управдомом, решение по ее вопросу еще не принято.



После дождя в квартире Ирины на девятом этаже вода ручьем льется с потолка Источник: Кирилл Поверинов











Люди жалуются и на беспорядок. Говорят, что с мая у них убрали вахтеров. Примерно с этого же времени исчезли уборщица и дворник.



— До нас дошла информация, что им просто перестали платить зарплату. Хотя мы исправно вносим деньги управдому. Сборы на консьержа у нас вообще шли отдельной строкой — по 200 рублей с квартиры. Куда пошли собранные с нас за несколько месяцев деньги, непонятно, — возмущаются жители.



Если раньше вахтеры не пускали незнакомых в дом, коляски и велосипеды можно было оставить на первом этаже под присмотром, то сейчас всё это осталось лишь воспоминанием.



Раньше при входе в дом сидели вахтеры, сейчас их нет Источник: Кирилл Поверинов











В подъезде мусор Источник: Кирилл Поверинов











Менять лампы в общих коридорах, делать косметические ремонты в общих помещениях людям приходится за свой счет.

Жители первого этажа скинулись на ремонт общего коридора. По деньгам вышло около 70 тысяч. Управдом за свой счет это делать отказался Источник: Кирилл Поверинов











А в последнее время к озвученным проблемам добавилась еще одна — вонь.



— Запах тухлятины разносится снизу и доходит до четвертого этажа. Мы не знаем, откуда он — может, из подвала или из мусоропровода, который в начале месяца заварили без нашего согласия. По этажам бегают тараканы, в подвале — крысы, — говорят жильцы.



На эти жалобы, по словам людей, управдом опять же не реагирует.



Люди говорят, что их дом погряз в грязи и вони Источник: Кирилл Поверинов











Что говорят в управдоме

Мы обратились за разъяснением ситуации в саму управляющую компанию «ЭффектПлюс». На претензии жителей ответила владелица и директор организации Оксана Кныжова.



— Кровля в доме требует капитального ремонта. Но жители не хотят общим собранием принимать решение и входить в программу капитального ремонта. Пока проблему решаем текущими ремонтами. Дворник у них есть. Уборщица ушла, потому что люди опорожняются прямо в подъезде — на площадках фекалии, моча. В таких условиях уборщица не захотела работать. Место вакантно. Ищем нового сотрудника. Но желающих пока нет. Собственникам делаем перерасчет за неоказанную услугу. На вахтера жители сами собирали деньги — это не наша услуга, а дополнительная. Но так как у жителей большая задолженность, вахтеров больше у них нет. Информация, что вахтерам не платили зарплату — недостоверная, — прокомментировала она.



По словам руководителя управдома, у жителей на данный момент задолженность по жилищным платежам перед УК — 1,2 миллиона рублей.



Территория около дома завалена мусором Источник: Кирилл Поверинов











Согласно данным сервиса «Контур.Фокус» ООО Управляющая компания «Эффектплюс» было образовано в октябре 2018 года. Владелец и директор организации — Оксана Кныжова. Чистая прибыль за 2023 год составила 754 тысячи рублей.

Также Кныжова пояснила отсутствие ремонтов в общих ванных, кухнях, коридорах:



— По постановлению Минстроя, бывшие общежития сейчас находятся в статусе многоквартирных домов. Все места, которые ранее считались местами общего пользования, сейчас таковыми не являются — их обязаны содержать сами собственники. Всё, что за железными дверями, — граница ответственности собственников. Они должны там белить красить, убирать, менять лампочки. То же самое касается тараканов — на лестничных площадках их нет. Если они у кого-то в квартире, то травить их должны сами хозяева. Крыс в самом доме также нет. Периодически проводятся обработки.

В Государственной жилищной инспекции Ярославской области порталу 76.RU пояснили, что зона ответственности за содержание тех или иных общественных мест в бывших общежитиях, ставших многоквартирными домами, зависит от того, что прописано в договоре управления для каждого конкретного дома — какая конкретно территория отнесена к общему имуществу.

Люди жалуются, что траву около их дома этим летом не косят. Идти на остановку приходится через заросли репейника Источник: Кирилл Поверинов











Наличие запаха в доме директор УК связала с тем, что в 30 метрах от здания находится помойка, куда выносят мусор жители близлежащих домов.



— Запах идет, скорее всего, оттуда. Я лично выходила на место и запаха из подвала не почувствовала.



Под окнами валяется даже старое кресло, выкинутое кем-то прямо с балкона Источник: Кирилл Поверинов











Поменять управляющую компанию?

Сейчас у обитателей бывшего общежития одно желание — поменять управляющую компанию. Они уже подали заявку в управдом Дзержинского района, но ответа пока не поучили.



— Мы не ждем моментального решения всех проблем. Наша мечта — чтобы хотя бы не становилось хуже, — подытожила от лица всех жительница Лариса Кунатова.

Люди устали от бардака и хотят сменить управляющую компанию Источник: Кирилл Поверинов











Но для этого нужно, чтобы и выбранный управдом согласился взять под свое крыло новый дом. А с этим могут возникнуть проблемы.



— Любой собственник может инициировать общее собрание собственников дома для принятия решения о смене УК. Но стоит учитывать, что управляющая компания имеет право отказаться от предложения по обслуживанию дома, так как это коммерческая услуга. Если собственников не устраивает УК, но нет иных желающих, остается создание ТСЖ или переход на непосредственное управление, — рассказали в Государственной жилищной инспекции Ярославской области.

