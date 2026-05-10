Лета не ждите: 8 вкуснейших грибов, которые можно собирать уже в мае

Существует миф, что раньше лета идти в лес по грибы — только зря тратить время. На самом деле, это большое заблуждение, уже с апреля появляются первые редкие, но свежие грибы. А уже в мае опытные грибники собирают в лесу полные ведра. Пора составлять им конкуренцию. Рассказываем, где искать молодые съедобные грибы и как отличить их от ядовитых братьев-близнецов.
Майский гриб
Мясистый толстый гриб, который обычно открывает сезон. Найти его не составит труда, он растет у дороги, на опушке и в лесах. Нередко его находят прямо в саду или в огороде. Так одновременно можно открыть и дачный, и грибной сезон.
Майский гриб похож на пирожное из теста: большая белоснежная ножка и шляпка, которая пахнет характерно чем-то мучным. Если вы почувствуете аромат гнили или плесени, значит, перед вами ядовитый двойник майского гриба — волокница. Чтобы не попасть на несъедобный гриб, посмотрите на место среза, у ядовитых оно краснеет и сигнализирует об опасности.
Майские грибы могут маскироваться под несъедобные, когда растут в форме «ведьминого круга». Чтобы не ошибиться, обратите внимание не только на цвет мякоти и запах, но и на время года, когда вы пошли по грибы. Поздней весной похожих ядовитых грибов практически нет, они появляются к концу лета, когда для майских уже не сезон.
Маслята
Самые неприхотливые и быстрорастущие грибы, которые появляются уже на следующий день после дождя. В теплую погоду за маслятами можно пойти уже с апреля. Грибы растут группами на полянках в хвойном лесу, так что если увидели один, оглянитесь по сторонам, скорее всего, рядом притаилось целое семейство.
Отличительная черта маслят — слизистая оболочка на шляпке, во время сбора ее лучше сразу снять. Несмотря на непримечательный вид, маслята приятно пахнут как в свежем виде, так и после жарки.
У маслят нет ядовитых двойников, но у некоторых видов будет менее выраженный вкус. Если слизистая кожица не снимается, а цвет ножки такой же темный, как и у шляпки, гриб лучше не собирать.
Сморчки
Сморчки по внешнему виду напоминают пчелиные соты, а их мякоть ощущается как воск. Грибы очень хрупкие, поэтому лучше всего идти собирать их с корзинкой, а не с пакетом.
Важно не перепутать съедобный сморчок с его ядовитым двойником — строчком обыкновенным. Отличить их можно по шляпке: у строчков она извилисто-волнистая и напоминает скорлупу грецкого ореха. Также отличается место обитания. Строчки растут у корней елей и берез, а сморчки — на полянке около дуба, осины или ольхи.
Полевой шампиньон
На охоту за шампиньонами отправляемся не только в магазин, но и в лес. Полевые грибы намного больше по размеру, при этом по вкусу ничем не отличаются от тех, что на полке. Шампиньоны растут на полянах и опушках и появляются после очень долгих и сильных дождей в теплую погоду.
При срезании гриба обратите внимание на мякоть, она должна лишь слегка пожелтеть. Если место среза ярко-желтое или красное, перед вами ядовитый гриб. Кроме этого, взгляните на ножку, у шампиньонов не должно быть никаких наростов и мешочков — они характерны для поганок.
Запах у шампиньонов приятный, грибной и чуть сладковатый. Если при срезании в нос ударяет аромат гнилого картофеля или лекарств, перед вами мухомор или бледная поганка.
Вешенка
Гриб растет на деревьях и пнях. Вешенка похожа на стопку блюдец, которые будто торчат из дерева. Лучше всего собирать свежие и совсем молодые грибы. Они по окрасу молочные, серые или нежно-бежевые, а по размеру доходят до семи сантиметров. Всё, что больше и темнее, будет не таким вкусным в блюдах или может быть вообще несъедобным.
С вешенкой трудно спутать какие-либо ядовитые грибы, но стоит помнить о «прозрачной вешенке». Этот вид не имеет окраса, светится в темноте, отливает зеленым и может быть опасным для жизни.
Трутовик чешуйчатый
Трутовик растет только на живых, цветущих деревьях. Несмотря на неприглядный вид и пугающее название, молодые грибы пригодны для еды, старые становятся жестче и уже не подходят для кулинарных изысков.
Трутовик отличает чешуйчатая шапочка, похожая на кожу змеи. Ножка у гриба должна быть светлая и плотная, если при срезании она начинает крошиться и сильно отдавать древесным запахом — перед вами уже старый гриб.
Трутовик встречается не только в лесу, но и на садовых грушах, яблонях или сливах, его тоже можно срезать и есть. Трутовик на елках, соснах или других хвойных деревьях трогать не стоит, даже небольшой кусочек приводит к расстройству пищеварения.
Головач
Гриб напоминает череп человека: большая белая шляпка, покрытая небольшими чешуйками, которые похожи на узор, и белая низкая ножка в цвет шапочке. Грибники ищут головач на лугах, полянах и пастбищах.
Мякоть гриба такая же белоснежно белая, как и всё остальное. Если внутри гриб оказался темным, значит, он далеко не первой свежести. В лесу встречается ядовитый двойник головача — ложнодождевик. Его отличает темный окрас и неприятный запах сырого картофеля.
Подберезовик
Самый пик подберезовиков приходится на август, но при нужных условиях первые грибы получится найти уже в мае. Подберезовики, как подсказывает их название, растут рядом с деревьями и питаются от них полезными веществами. Поэтому, пока деревья не распустились и на них не появились листья, за подберезовиками идти бесполезно.
Рядом с березами грибы появляются целыми группами, в смешанных лесах — поодиночке. Если собирали подберезовики в прошлом году, то берите корзинку и идите по тому же маршруту, потому что грибы появляются всегда в том же месте, где росли.
Всего существует больше 40 видов подберезовиков. Весной, когда грибы еще молодые, их шляпки белые, постепенно они темнеют и становятся коричневыми или даже черными. Мякоть у гриба белая и при срезании не меняет свой цвет.
У подберезовика есть опасный двойник — желчный гриб. Под шляпкой он имеет розоватый оттенок, а после сбора место среза становится красным.