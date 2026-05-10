Лета не ждите: 8 вкуснейших грибов, которые можно собирать уже в мае

Мясистый толстый гриб, который обычно открывает сезон. Найти его не составит труда, он растет у дороги, на опушке и в лесах. Нередко его находят прямо в саду или в огороде. Так одновременно можно открыть и дачный, и грибной сезон.

Майский гриб похож на пирожное из теста: большая белоснежная ножка и шляпка, которая пахнет характерно чем-то мучным. Если вы почувствуете аромат гнили или плесени, значит, перед вами ядовитый двойник майского гриба — волокница. Чтобы не попасть на несъедобный гриб, посмотрите на место среза, у ядовитых оно краснеет и сигнализирует об опасности.

Майские грибы могут маскироваться под несъедобные, когда растут в форме «ведьминого круга». Чтобы не ошибиться, обратите внимание не только на цвет мякоти и запах, но и на время года, когда вы пошли по грибы. Поздней весной похожих ядовитых грибов практически нет, они появляются к концу лета, когда для майских уже не сезон.