НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

5 м/c,

с-в.

 735мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Подорожает проезд
«Умные решения»
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Кто ездит в Переславль на выходные
Эксклюзив: Урлашов на свободе
Чек-лист важных обследований
Пострадали в тройном ДТП
Пробки у гипермаркетов
Еда К Новому году готовы? Мнение «Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез

«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез

Альтернативу можно найти в любом магазине

114
Классический салат вкусный, но уж очень калорийный | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаКлассический салат вкусный, но уж очень калорийный | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Классический салат вкусный, но уж очень калорийный

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Салат оливье — это не только символ Нового года, но и настоящая проверка на прочность для тех, кто следит за фигурой. Кажется, что насладиться любимым вкусом и сохранить стройность — невозможно.

Врач, кандидат медицинских наук, эксперт по питанию, спортсмен и последователь ЗОЖ Сергей Тетюшкин уверен, что всё реально. Он поделился своим личным рецептом, доказывая, что «правильный» оливье — это не компромисс, а новый уровень вкуса. Секрет — в умных заменах и простых хитростях.

О том, как пережить Новый год, вдоволь наесться любимого блюда и влезть в любимое платье или брюки — в колонке нашего эксперта. Далее — от первого лица для Tolyatty.RU.

Эксперт по ЗОЖ плохого не посоветует! | Источник: Сергей Тетюшкин / Vk.comЭксперт по ЗОЖ плохого не посоветует! | Источник: Сергей Тетюшкин / Vk.com

Эксперт по ЗОЖ плохого не посоветует!

Источник:

Сергей Тетюшкин / Vk.com

Многие боятся картофеля, хотя сам по себе он не страшен, особенно если использовать его в вареном или запеченном виде, — в таком виде продукт содержит меньше калорий. Лично я овощи запекаю в фольге примерно 45 мин при 180 градусах — они получаются вкуснее и не такими водянистыми, как если бы их отваривать в воде. Из мяса выбираю нежирную ветчину из индейки. Заправляю майонезом, но смешиваю его в равных пропорциях с густым греческим йогуртом: калорийность ощутимо снижается, а вкус — привычный.

Но праздник — повод поэкспериментировать. Попробуйте такие варианты:

  1. Замените часть или весь картофель на цветную капусту или пастернак.

  2. Возьмите вместо докторской вареную куриную грудку.

  3. Уменьшите количество яиц (1–2 вместо 4–6).

  4. Замените майонез на йогурт/творог/тофу или смешайте их с 1 чайной ложкой масла.

Другие низкокалорийные заправки, которые по вкусу ни чуть не хуже провансаля. Готовятся они просто — смешиваются и взбиваются блендером.

  • йогуртовая: 200 г обезжиренного греческого йогурта + 1 столовая ложка дижонской горчицы + 1 чайная ложка лимонного сока + соль/перец;

  • творожно-кефирная: 150 граммов 1%-го творога + 2 столовые ложки кефира + 1 чайная ложка горчицы, взбить;

  • тофу-крем (вариант для вегетарианцев): 200 граммов шелкового тофу + 1 столовая ложка лимонного сока + 1 чайная ложка горчицы.

Эксперт назвал рецепт для тех, кто предпочитает легкую версию питательного салата. Он, как подчеркнул врач, недорогой, несложный, а по вкусу не уступает классическому.

Нам потребуются:

  • куриная грудка — 300 граммов;

  • цветная капуста — 400 граммов (ее используем вместо картофеля);

  • морковь — 100 граммов;

  • горох (свежемороженый) — 100 граммов;

  • маринованные огурцы — 100 граммов;

  • яйца — 2 штуки;

  • йогуртовая заправка (смотрите рецепт выше).

Грудку и морковь отвариваем. Капусту и горошек припускаем в воде, чтобы они оставались альденте — внутри чуть хрустящими. Для этого капусту варят всего 2–3 минуты после закипания, горошек просто обдают кипятком. Охлаждаем всё и нарезаем кубиком. Смешиваем, заправляем, оставляем в прохладном месте — салат настоится, вкус раскроется, станет ярким и насыщенным. Украшаем веточкой петрушки — готово.

Или вот и еще примеры полезных способов сделать салат легким, но вкусным.

  1. Нарезаем половину картофеля + половину цветной капусты.

  2. Добавляем чуть больше кислинки. Например, лимонного сока, уксуса, соленых огурцов. Так вкус станет ярче, а заправки потребуется меньше.

  3. Нарезаем яблоко или сельдерей, чтобы увеличить объем без лишних калорий.

Подаем к столу.

Всех с наступающим Новым годом, и помните, что важнее все-таки не калорийность, а мера и, конечно, здоровая активность во время новогодней вечеринки.

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

А как вы готовите оливье?

По классике — с колбаской, картофелем, добрым провансалем
Всегда по правилам ЗОЖ — без майонеза и картофеля
Предпочитаю правильный вариант с икрой и рябчиками
Предпочитаю селедку в шубе

Недавно эксперт дал еще один ценный совет всем, кто ведет здоровый образ жизни, но любит выпечку. Он рассказал, чем заменить сразу три продукта: яйца, сливочное масло и сахар. Вы удивитесь, но это — всего один продукт.

Сергей ТетюшкинСергей Тетюшкин
Сергей Тетюшкин
Спортсмен, врач, эксперт по здоровому образу жизни«Доктор Сергей Тетюшкин» / t.me
Согласны с автором?
Да
Нет

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Юлия ДроглеваЮлия Дроглева
Юлия Дроглева
журналист
Рецепт оливье Новый год Застолье ЗОЖ Альтернатива
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 минуты
Шах и мат унылые зожники)
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем