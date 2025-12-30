«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез

Салат оливье — это не только символ Нового года, но и настоящая проверка на прочность для тех, кто следит за фигурой. Кажется, что насладиться любимым вкусом и сохранить стройность — невозможно.
Врач, кандидат медицинских наук, эксперт по питанию, спортсмен и последователь ЗОЖ Сергей Тетюшкин уверен, что всё реально. Он поделился своим личным рецептом, доказывая, что «правильный» оливье — это не компромисс, а новый уровень вкуса. Секрет — в умных заменах и простых хитростях.
О том, как пережить Новый год, вдоволь наесться любимого блюда и влезть в любимое платье или брюки — в колонке нашего эксперта. Далее — от первого лица для Tolyatty.RU.
Многие боятся картофеля, хотя сам по себе он не страшен, особенно если использовать его в вареном или запеченном виде, — в таком виде продукт содержит меньше калорий. Лично я овощи запекаю в фольге примерно 45 мин при 180 градусах — они получаются вкуснее и не такими водянистыми, как если бы их отваривать в воде. Из мяса выбираю нежирную ветчину из индейки. Заправляю майонезом, но смешиваю его в равных пропорциях с густым греческим йогуртом: калорийность ощутимо снижается, а вкус — привычный.
Но праздник — повод поэкспериментировать. Попробуйте такие варианты:
Замените часть или весь картофель на цветную капусту или пастернак.
Возьмите вместо докторской вареную куриную грудку.
Уменьшите количество яиц (1–2 вместо 4–6).
Замените майонез на йогурт/творог/тофу или смешайте их с 1 чайной ложкой масла.
Другие низкокалорийные заправки, которые по вкусу ни чуть не хуже провансаля. Готовятся они просто — смешиваются и взбиваются блендером.
йогуртовая: 200 г обезжиренного греческого йогурта + 1 столовая ложка дижонской горчицы + 1 чайная ложка лимонного сока + соль/перец;
творожно-кефирная: 150 граммов 1%-го творога + 2 столовые ложки кефира + 1 чайная ложка горчицы, взбить;
тофу-крем (вариант для вегетарианцев): 200 граммов шелкового тофу + 1 столовая ложка лимонного сока + 1 чайная ложка горчицы.
Эксперт назвал рецепт для тех, кто предпочитает легкую версию питательного салата. Он, как подчеркнул врач, недорогой, несложный, а по вкусу не уступает классическому.
Нам потребуются:
куриная грудка — 300 граммов;
цветная капуста — 400 граммов (ее используем вместо картофеля);
морковь — 100 граммов;
горох (свежемороженый) — 100 граммов;
маринованные огурцы — 100 граммов;
яйца — 2 штуки;
йогуртовая заправка (смотрите рецепт выше).
Грудку и морковь отвариваем. Капусту и горошек припускаем в воде, чтобы они оставались альденте — внутри чуть хрустящими. Для этого капусту варят всего 2–3 минуты после закипания, горошек просто обдают кипятком. Охлаждаем всё и нарезаем кубиком. Смешиваем, заправляем, оставляем в прохладном месте — салат настоится, вкус раскроется, станет ярким и насыщенным. Украшаем веточкой петрушки — готово.
Или вот и еще примеры полезных способов сделать салат легким, но вкусным.
Нарезаем половину картофеля + половину цветной капусты.
Добавляем чуть больше кислинки. Например, лимонного сока, уксуса, соленых огурцов. Так вкус станет ярче, а заправки потребуется меньше.
Нарезаем яблоко или сельдерей, чтобы увеличить объем без лишних калорий.
Подаем к столу.
Всех с наступающим Новым годом, и помните, что важнее все-таки не калорийность, а мера и, конечно, здоровая активность во время новогодней вечеринки.
А как вы готовите оливье?
Недавно эксперт дал еще один ценный совет всем, кто ведет здоровый образ жизни, но любит выпечку. Он рассказал, чем заменить сразу три продукта: яйца, сливочное масло и сахар. Вы удивитесь, но это — всего один продукт.