«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез

Классический салат вкусный, но уж очень калорийный Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Салат оливье — это не только символ Нового года, но и настоящая проверка на прочность для тех, кто следит за фигурой. Кажется, что насладиться любимым вкусом и сохранить стройность — невозможно.

Врач, кандидат медицинских наук, эксперт по питанию, спортсмен и последователь ЗОЖ Сергей Тетюшкин уверен, что всё реально. Он поделился своим личным рецептом, доказывая, что «правильный» оливье — это не компромисс, а новый уровень вкуса. Секрет — в умных заменах и простых хитростях.

О том, как пережить Новый год, вдоволь наесться любимого блюда и влезть в любимое платье или брюки — в колонке нашего эксперта. Далее — от первого лица для Tolyatty.RU.

Эксперт по ЗОЖ плохого не посоветует! Источник: Сергей Тетюшкин / Vk.com

Многие боятся картофеля, хотя сам по себе он не страшен, особенно если использовать его в вареном или запеченном виде, — в таком виде продукт содержит меньше калорий. Лично я овощи запекаю в фольге примерно 45 мин при 180 градусах — они получаются вкуснее и не такими водянистыми, как если бы их отваривать в воде. Из мяса выбираю нежирную ветчину из индейки. Заправляю майонезом, но смешиваю его в равных пропорциях с густым греческим йогуртом: калорийность ощутимо снижается, а вкус — привычный.

Но праздник — повод поэкспериментировать. Попробуйте такие варианты:

Замените часть или весь картофель на цветную капусту или пастернак. Возьмите вместо докторской вареную куриную грудку. Уменьшите количество яиц (1–2 вместо 4–6). Замените майонез на йогурт/творог/тофу или смешайте их с 1 чайной ложкой масла.

Другие низкокалорийные заправки, которые по вкусу ни чуть не хуже провансаля. Готовятся они просто — смешиваются и взбиваются блендером.

йогуртовая: 200 г обезжиренного греческого йогурта + 1 столовая ложка дижонской горчицы + 1 чайная ложка лимонного сока + соль/перец;

творожно-кефирная: 150 граммов 1%-го творога + 2 столовые ложки кефира + 1 чайная ложка горчицы, взбить;

тофу-крем (вариант для вегетарианцев): 200 граммов шелкового тофу + 1 столовая ложка лимонного сока + 1 чайная ложка горчицы.

Эксперт назвал рецепт для тех, кто предпочитает легкую версию питательного салата. Он, как подчеркнул врач, недорогой, несложный, а по вкусу не уступает классическому.

Нам потребуются:

куриная грудка — 300 граммов;

цветная капуста — 400 граммов (ее используем вместо картофеля);

морковь — 100 граммов;

горох (свежемороженый) — 100 граммов;

маринованные огурцы — 100 граммов;

яйца — 2 штуки;

йогуртовая заправка (смотрите рецепт выше).

Грудку и морковь отвариваем. Капусту и горошек припускаем в воде, чтобы они оставались альденте — внутри чуть хрустящими. Для этого капусту варят всего 2–3 минуты после закипания, горошек просто обдают кипятком. Охлаждаем всё и нарезаем кубиком. Смешиваем, заправляем, оставляем в прохладном месте — салат настоится, вкус раскроется, станет ярким и насыщенным. Украшаем веточкой петрушки — готово.

Или вот и еще примеры полезных способов сделать салат легким, но вкусным.

Нарезаем половину картофеля + половину цветной капусты. Добавляем чуть больше кислинки. Например, лимонного сока, уксуса, соленых огурцов. Так вкус станет ярче, а заправки потребуется меньше. Нарезаем яблоко или сельдерей, чтобы увеличить объем без лишних калорий.

Подаем к столу.

Всех с наступающим Новым годом, и помните, что важнее все-таки не калорийность, а мера и, конечно, здоровая активность во время новогодней вечеринки.

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа А как вы готовите оливье? По классике — с колбаской, картофелем, добрым провансалем Всегда по правилам ЗОЖ — без майонеза и картофеля Предпочитаю правильный вариант с икрой и рябчиками Предпочитаю селедку в шубе

Недавно эксперт дал еще один ценный совет всем, кто ведет здоровый образ жизни, но любит выпечку. Он рассказал, чем заменить сразу три продукта: яйца, сливочное масло и сахар. Вы удивитесь, но это — всего один продукт.

Сергей Тетюшкин Спортсмен, врач, эксперт по здоровому образу жизни «Доктор Сергей Тетюшкин» / t.me