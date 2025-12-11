Что нужно и нельзя готовить для встречи года Красной Лошади: главные правила новогоднего стола

Если следовать всем рекомендациям и быть в «лошадином» тренде, то лишние килограммы после новогоднего застолья вам вряд ли грозят Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Скоро мы будем встречать 2026 год, и, согласно китайскому лунному календарю, он пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. В Китае Новый год будут встречать 17 февраля, а мы по традиции в ночь с 31 декабря на 1 января. Каждой хозяйке хочется порадовать свою семью и встретить праздник вкусными блюдами, соблюсти традиции и не навредить здоровью. Разберемся, как составить новогоднее меню, чтобы и год начался гармонично, и здоровье было в порядке.

Какие блюда ставить на стол в год Лошади

Лошадь любит натуральность, простоту и яркость. Пусть в этом году на новогоднем столе будут блюда из овощей и свежей зелени с оливковым маслом, а от майонеза стоит отказаться в пользу легкой йогуртовой заправки.

В салаты лучше добавить свежую морковь — любимое лакомство лошадей. Этот овощ богат витамином A и клетчаткой, необходимой для пищеварения, а ее оранжевый оттенок усиливает энергетику года.

Пусть на праздничном столе будут красные томаты — под стать Красной Огненной Лошади и к тому же источник ликопина. Этот антиоксидант поддерживает молодость и здоровье сосудов, при этом содержит мало калорий и много органических кислот для лучшего усвоения пищи.

На горячее лучше выбрать рыбу или любые морепродукты. Они символизируют движение и гибкость — качества, присущие Лошади. Для тех, кто не любит рыбу, прекрасно подойдет нежирное мясо птицы или кролика. Блюда из них вкусные и не перегружают пищеварительную систему. К птице можно использовать соусы на основе смородины, клюквы или брусники.

— Добавьте в меню легкие маринады на основе лимонного сока с имбирем или натурального уксуса. Они помогают расщеплять белки и снижают нагрузку на ЖКТ. Травы и специи также улучшают вкусовые качества блюд и придают легкий аромат, — советует нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина.

Украсить новогодние блюда можно красным сладким перцем, который богат витамином С и укрепляет иммунитет. Для дополнительного акцента подходит микрозелень, которую можно вырастить заранее самостоятельно, петрушка, кинза или укроп — они обогащают блюда витаминами и минералами.

Что нельзя готовить в год Лошади

Главный запрет — блюда из конины, это считается неуважением к покровителю года. Лучше обойти стороной и блюда с тяжелыми соусами, жирные сорта мяса и рыбы, острые и слишком соленые закуски. Для приготовления горячих блюд используйте щадящие методы, например запекание или тушение.

Откажитесь от жареного, копченого и при покупке продуктов к празднику внимательно изучайте составы. Не берите продукты с искусственными усилителями вкуса. Лошадь любит натуральность, поэтому перегруженные «химией» блюда будут не к месту, да и для здоровья это не полезно.

Простота — главный тренд новогоднего стола в год Лошади. Вместо нагромождения тарелок лучше выбрать несколько эффектных, но лаконичных блюд, ведь хозяйка года очень ценит свободу и пространство.

Новогодние десерты и напитки для удачи

Встречая год Лошади, сделайте выбор в пользу легких десертов. Воздушные муссы, нежные пудинги, прозрачное желе или яркая тарелка свежих ягод — идеальные варианты. При покупке кондитерских изделий отдавайте предпочтение десертам, приготовленным без маргарина, и оставьте тяжелые масляные пирожные и торты для другого случая.

Уделите особое внимание выбору напитков: воздержитесь от сладких соков, лимонадов и алкоголя, так как они замедляют пищеварение и создают излишнюю нагрузку на желудочно-кишечный тракт.