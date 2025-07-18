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Еда Что приготовить Обзор Что приготовить из вишни на зиму: 10 простых и проверенных рецептов

Что приготовить из вишни на зиму: 10 простых и проверенных рецептов

Их повторит даже начинающий кулинар

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Если вы не решили, что приготовить из вишни на зиму, то мы сейчас подскажем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсли вы не решили, что приготовить из вишни на зиму, то мы сейчас подскажем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если вы не решили, что приготовить из вишни на зиму, то мы сейчас подскажем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В садах и огородах поспела вишня, а значит, у всех любителей этой ягоды наступает горячая пора. Ведь румяную красавицу нужно не только собрать, но еще и заготовить впрок. А если вы еще раздумываете, что приготовить из вишни на зиму, то специально для вас мы собрали 10 проверенных рецептов домашних заготовок. Выбирайте любой на ваш вкус и наслаждайтесь лакомствами из вишни долгими зимними вечерами.

Вишня в собственном соку

Домашняя вишня в собственном соку — идеальный способ сохранить вкус лета без лишних хлопот. Вам понадобится:

  • вишня — 2 кг;

  • сахар — 0,5 кг.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Сначала хорошо промойте вишню, уберите веточки, мусор и аккуратно удалите косточки. Чистые ягоды начинайте укладывать в заранее простерилизованные банки, чередуя слои: на 3 ложки вишни — 1 ложка сахара с горкой. Наполняйте банку до самого верха, затем посыпьте сахаром. Осторожно придавите всё ложкой, чтобы немного уплотнить, закройте чистой сухой крышкой. Поставьте банку в кастрюлю с теплой водой так, чтобы она не попадала внутрь. Накройте крышкой, вскипятите и подержите 15 минут. После стерилизации закатайте вишню, остудите и уберите на хранение в темное прохладное место.

Вишня без сахара на зиму

Этот рецепт идеально подойдет тем, кто ищет натуральную заготовку без добавок и подсластителей. Главное — использовать спелые, сочные ягоды, чтобы сохранить вкус лета без консервантов. Вам понадобится:

  • вишня — 2 кг.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Вам нужно перебрать вишню, удалив плодоножки и косточки. Промойте ягоды и простерилизуйте банки с крышками. Вишню укладывайте в банки как можно плотнее, стараясь не оставлять пустот. В широкую кастрюлю положите марлю, поставьте банку с ягодами и залейте теплой водой так, чтобы она не попадала к ягодам. Накройте и стерилизуйте на небольшом огне: полулитровые банки — 15 минут, литровые — 20 минут. После этого закатайте, остудите и перенесите на хранение в холодное место.

Варенье из вишни с косточками

Многие хозяйки предпочитают варенье с косточками — оно получается насыщенным, душистым и очень вкусным. Однако хранить такую заготовку долго не рекомендуется. Вам потребуется:

  • вишня — 1 кг;

  • сахар — 1,5 кг;

  • вода — 250 мл.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Сначала удалите у ягод хвостики и тщательно промойте их под струей воды. Оставьте в сите или дуршлаге, чтобы лишняя влага стекла. В кастрюлю насыпьте 1 кг сахара, влейте 250 мл воды и нагрейте смесь до интенсивного кипения. В кипящий сироп аккуратно выложите вишню, накройте крышкой и оставьте на 6 часов при комнатной температуре.

После этого всыпьте оставшиеся 500 г сахара, доведите до кипения и варите 5 минут. Остудите массу, дайте постоять еще 6 часов. Затем снова прокипятите варенье, варите 10 минут, не забывая регулярно снимать образующуюся пену. Готовый продукт разложите по заранее стерилизованным банкам в горячем виде, закатайте, переверните и оставьте остывать под пледом или полотенцем. Хранить рекомендуется в прохладном и темном месте.

Вишневое повидло

Плотное вишневое повидло подходит не только к чаю, но и отлично ведет себя в начинках для домашней выпечки. Вам понадобится:

  • вишня без косточек — 600 г;

  • агар-агар — 350 г;

  • сахар — 350 г.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Для начала промойте ягоды под проточной водой, удалите из них косточки и переложите массу в кастрюлю с толстым дном. Измельчите вишню при помощи мясорубки или блендера, поставьте емкость на плиту. Засыпьте сахар и размешайте. На среднем огне доведите до кипения и варите около 5–7 минут. Снимите пену.

Смешайте агар-агар с ложкой сахара, тонкой струей всыпьте в массу, постоянно помешивая. Варите еще 7–10 минут. Горячее повидло будет жидким, но по мере остывания загустеет. Разлейте его по стерильным банкам и сразу закатайте.

Джем из вишни без косточек

Джем из вишни без косточек хранится долго и отлично сохраняет вкус ягоды. Он получается густым и сладким, прекрасно подходит для чаепития или в качестве начинки для выпечки. Вам потребуется:

  • вишня — 1 кг;

  • сахар — 1 кг;

  • вода — 150 мл.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Перед приготовлением тщательно промойте ягоды, отберите только спелые и здоровые, без следов порчи или гнили. Удалите хвостики, а затем косточки — удобно использовать специальный прибор или коктейльную трубочку. Ягоды переложите в чашу измельчителя и слегка перемешайте, чтобы остались небольшие кусочки.

Переложите вишневую массу в кастрюлю с толстым дном из нержавеющей стали — так джем не пригорит. Добавьте немного воды и доведите смесь до кипения, варите примерно двадцать минут. Затем всыпьте килограмм сахара, тщательно перемешайте и снова доведите до кипения. Продолжайте варить, пока джем не достигнет нужной консистенции, это может занять от двадцати до шестидесяти минут.

Заранее подготовьте банки и крышки, лучше всего стерилизовать их на пару. Пока джем горячий, распределите его по банкам, плотно закройте крышками, переверните и оставьте остывать в таком положении. Храните готовое варенье в прохладном месте.

Желе из вишни

Этот насыщенный и вкусный десерт обязательно понравится всем членам семьи. Вам потребуется:

  • вишня очищенная — 3 л;

  • сахар — 1 кг;

  • желатин пищевой — 70 г;

  • вода — 0,5 л.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Для начала тщательно промойте вишню и дайте ей немного подсохнуть. Затем удалите из ягод косточки — количества очищенной вишни должно быть достаточно, чтобы заполнить трехлитровую банку, ведь все остальные ингредиенты рассчитаны именно на этот объем.

Положите желатин в глубокую миску и залейте его 0,5 литра холодной воды, оставьте набухать. После этого переложите подготовленную вишню в кастрюлю и всыпьте сахар. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите 3–5 минут.

Параллельно поставьте миску с желатином на водяную баню, аккуратно нагревая до полного растворения гранул, но не доводя до кипения. Как только желатин полностью растворится, влейте его в кастрюлю с вишней, быстро перемешайте и сразу снимите с огня.

Готовую смесь разлейте по простерилизованным банкам и закатайте крышками. После полного остывания уберите банки в холодильник или другое прохладное и темное место для хранения.

Вишневый конфитюр

Это не просто вкусный десерт, который прекрасно дополнит торт, но и отличная добавка к мороженому, а также великолепная начинка для пирогов и пирожков. Приготовить ароматный и полезный конфитюр очень просто. Вам понадобится:

  • вишня — 700 г;

  • сахар — 500 г;

  • желатин — 20 г.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Сначала очистите вишню от хвостиков и тщательно промойте ягоды под проточной водой. Поместите их в емкость, посыпьте сахаром и оставьте, чтобы ягоды дали сок. Затем поставьте миску на плиту, доведите содержимое до кипения и варите на слабом огне около 25–30 минут, периодически снимая образующуюся пену. После варки взбейте смесь блендером до однородного состояния.

Желатин замочите в 50 мл холодной кипяченой воды и дайте разбухнуть около 10 минут. Затем аккуратно растопите его на водяной бане или в микроволновке. Влейте растворенный желатин в горячий конфитюр и тщательно перемешайте. Еще раз удалите пену.

Готовый конфитюр переложите в простерилизованные банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Накройте теплым одеялом и оставьте до полного остывания.

Коктейльная вишня

Домашняя коктейльная вишня — отличная альтернатива покупной. Ее используют для украшения тортов и пирожных, добавляют в десерты и алкогольные напитки. Вам понадобится:

  • вишня — 400 г;

  • сахар — 200 г;

  • вода — 3/4 стакана;

  • гвоздика — 3–4 шт.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Сначала тщательно вымойте ягоды, удалите листья и укоротите хвостики, оставляя часть черешка. В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и несколько бутонов гвоздики. Доведите до кипения на среднем огне и проварите сироп 2–3 минуты.

Затем опустите вишню в горячую жидкость и влейте немного коньяка. Подготовьте стерильную банку: вымойте и простерилизуйте ее любым удобным способом. Переложите ягоды в банку и залейте ароматным сиропом. Закройте емкость плотно крышкой, дайте остыть и уберите в прохладное место на 2–3 недели для настаивания.

Вишневый сироп

Сироп из вишни можно легко сделать дома, получится насыщенный вкус и приятная жидкая текстура. Вам потребуется:

  • вишня без косточек — 200 г;

  • сахар — 150 г;

  • вода — 50 мл.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ягоды промойте, откиньте на сито и дождитесь, пока с них уйдет лишняя влага. Удалите косточки, вишню пересыпьте сахаром, перемешайте и оставьте на пару часов, чтобы появился сок. Проварите ягоды 10–15 минут, убирайте пену, если она появится. Снимите кастрюлю с огня и процедите сироп. Ягоды можно использовать для выпечки или просто съесть. Сироп остудите и разлейте по стерилизованным банкам. В холодильнике он спокойно простоит до двух недель.

Компот из вишни

Вишневый компот порадует вас долгими зимними вечерами как натуральная замена пакетированным сокам. Для приготовления понадобится:

  • вишня — 350 г;

  • сахар — 1 стакан;

  • вода — 3 л.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Обработайте вишню: помойте, уберите хвостики, косточки удалять необязательно. Тщательно промойте трехлитровую банку и простерилизуйте ее. Аккуратно переложите вишню в подготовленную емкость. Добавьте стакан сахара, равномерно распределив его поверх ягод.

Далее залейте содержимое банки горячей водой и сразу же плотно закройте крышкой, предварительно обработанной кипятком или паром. После этого переверните банку вверх дном и накройте плотным махровым полотенцем — это позволит напитку медленно остывать и полноценно пропитаться насыщенным ароматом и вкусом ягод. Со временем компот приобретет глубокий насыщенный цвет.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Вишня Рецепты Варенье Джем Компот Деликатесы Заготовки на зиму Домашние рецепты Домашние заготовки Простые рецепты Блюда Пища Консервация Сахар Натуральные ингредиенты Лето Витамины
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