Что приготовить из вишни на зиму: 10 простых и проверенных рецептов

Если вы не решили, что приготовить из вишни на зиму, то мы сейчас подскажем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В садах и огородах поспела вишня, а значит, у всех любителей этой ягоды наступает горячая пора. Ведь румяную красавицу нужно не только собрать, но еще и заготовить впрок. А если вы еще раздумываете, что приготовить из вишни на зиму, то специально для вас мы собрали 10 проверенных рецептов домашних заготовок. Выбирайте любой на ваш вкус и наслаждайтесь лакомствами из вишни долгими зимними вечерами.

Вишня в собственном соку

Домашняя вишня в собственном соку — идеальный способ сохранить вкус лета без лишних хлопот. Вам понадобится:

вишня — 2 кг;

сахар — 0,5 кг.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Сначала хорошо промойте вишню, уберите веточки, мусор и аккуратно удалите косточки. Чистые ягоды начинайте укладывать в заранее простерилизованные банки, чередуя слои: на 3 ложки вишни — 1 ложка сахара с горкой. Наполняйте банку до самого верха, затем посыпьте сахаром. Осторожно придавите всё ложкой, чтобы немного уплотнить, закройте чистой сухой крышкой. Поставьте банку в кастрюлю с теплой водой так, чтобы она не попадала внутрь. Накройте крышкой, вскипятите и подержите 15 минут. После стерилизации закатайте вишню, остудите и уберите на хранение в темное прохладное место.

Вишня без сахара на зиму

Этот рецепт идеально подойдет тем, кто ищет натуральную заготовку без добавок и подсластителей. Главное — использовать спелые, сочные ягоды, чтобы сохранить вкус лета без консервантов. Вам понадобится:

вишня — 2 кг.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Вам нужно перебрать вишню, удалив плодоножки и косточки. Промойте ягоды и простерилизуйте банки с крышками. Вишню укладывайте в банки как можно плотнее, стараясь не оставлять пустот. В широкую кастрюлю положите марлю, поставьте банку с ягодами и залейте теплой водой так, чтобы она не попадала к ягодам. Накройте и стерилизуйте на небольшом огне: полулитровые банки — 15 минут, литровые — 20 минут. После этого закатайте, остудите и перенесите на хранение в холодное место.

Варенье из вишни с косточками

Многие хозяйки предпочитают варенье с косточками — оно получается насыщенным, душистым и очень вкусным. Однако хранить такую заготовку долго не рекомендуется. Вам потребуется:

вишня — 1 кг;

сахар — 1,5 кг;

вода — 250 мл.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Сначала удалите у ягод хвостики и тщательно промойте их под струей воды. Оставьте в сите или дуршлаге, чтобы лишняя влага стекла. В кастрюлю насыпьте 1 кг сахара, влейте 250 мл воды и нагрейте смесь до интенсивного кипения. В кипящий сироп аккуратно выложите вишню, накройте крышкой и оставьте на 6 часов при комнатной температуре.

После этого всыпьте оставшиеся 500 г сахара, доведите до кипения и варите 5 минут. Остудите массу, дайте постоять еще 6 часов. Затем снова прокипятите варенье, варите 10 минут, не забывая регулярно снимать образующуюся пену. Готовый продукт разложите по заранее стерилизованным банкам в горячем виде, закатайте, переверните и оставьте остывать под пледом или полотенцем. Хранить рекомендуется в прохладном и темном месте.

Вишневое повидло

Плотное вишневое повидло подходит не только к чаю, но и отлично ведет себя в начинках для домашней выпечки. Вам понадобится:

вишня без косточек — 600 г;

агар-агар — 350 г;

сахар — 350 г.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Для начала промойте ягоды под проточной водой, удалите из них косточки и переложите массу в кастрюлю с толстым дном. Измельчите вишню при помощи мясорубки или блендера, поставьте емкость на плиту. Засыпьте сахар и размешайте. На среднем огне доведите до кипения и варите около 5–7 минут. Снимите пену.

Смешайте агар-агар с ложкой сахара, тонкой струей всыпьте в массу, постоянно помешивая. Варите еще 7–10 минут. Горячее повидло будет жидким, но по мере остывания загустеет. Разлейте его по стерильным банкам и сразу закатайте.

Джем из вишни без косточек

Джем из вишни без косточек хранится долго и отлично сохраняет вкус ягоды. Он получается густым и сладким, прекрасно подходит для чаепития или в качестве начинки для выпечки. Вам потребуется:

вишня — 1 кг;

сахар — 1 кг;

вода — 150 мл.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Перед приготовлением тщательно промойте ягоды, отберите только спелые и здоровые, без следов порчи или гнили. Удалите хвостики, а затем косточки — удобно использовать специальный прибор или коктейльную трубочку. Ягоды переложите в чашу измельчителя и слегка перемешайте, чтобы остались небольшие кусочки.

Переложите вишневую массу в кастрюлю с толстым дном из нержавеющей стали — так джем не пригорит. Добавьте немного воды и доведите смесь до кипения, варите примерно двадцать минут. Затем всыпьте килограмм сахара, тщательно перемешайте и снова доведите до кипения. Продолжайте варить, пока джем не достигнет нужной консистенции, это может занять от двадцати до шестидесяти минут.

Заранее подготовьте банки и крышки, лучше всего стерилизовать их на пару. Пока джем горячий, распределите его по банкам, плотно закройте крышками, переверните и оставьте остывать в таком положении. Храните готовое варенье в прохладном месте.

Желе из вишни

Этот насыщенный и вкусный десерт обязательно понравится всем членам семьи. Вам потребуется:

вишня очищенная — 3 л;

сахар — 1 кг;

желатин пищевой — 70 г;

вода — 0,5 л.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Для начала тщательно промойте вишню и дайте ей немного подсохнуть. Затем удалите из ягод косточки — количества очищенной вишни должно быть достаточно, чтобы заполнить трехлитровую банку, ведь все остальные ингредиенты рассчитаны именно на этот объем.

Положите желатин в глубокую миску и залейте его 0,5 литра холодной воды, оставьте набухать. После этого переложите подготовленную вишню в кастрюлю и всыпьте сахар. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите 3–5 минут.

Параллельно поставьте миску с желатином на водяную баню, аккуратно нагревая до полного растворения гранул, но не доводя до кипения. Как только желатин полностью растворится, влейте его в кастрюлю с вишней, быстро перемешайте и сразу снимите с огня.

Готовую смесь разлейте по простерилизованным банкам и закатайте крышками. После полного остывания уберите банки в холодильник или другое прохладное и темное место для хранения.

Вишневый конфитюр

Это не просто вкусный десерт, который прекрасно дополнит торт, но и отличная добавка к мороженому, а также великолепная начинка для пирогов и пирожков. Приготовить ароматный и полезный конфитюр очень просто. Вам понадобится:

вишня — 700 г;

сахар — 500 г;

желатин — 20 г.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Сначала очистите вишню от хвостиков и тщательно промойте ягоды под проточной водой. Поместите их в емкость, посыпьте сахаром и оставьте, чтобы ягоды дали сок. Затем поставьте миску на плиту, доведите содержимое до кипения и варите на слабом огне около 25–30 минут, периодически снимая образующуюся пену. После варки взбейте смесь блендером до однородного состояния.

Желатин замочите в 50 мл холодной кипяченой воды и дайте разбухнуть около 10 минут. Затем аккуратно растопите его на водяной бане или в микроволновке. Влейте растворенный желатин в горячий конфитюр и тщательно перемешайте. Еще раз удалите пену.

Готовый конфитюр переложите в простерилизованные банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Накройте теплым одеялом и оставьте до полного остывания.

Коктейльная вишня

Домашняя коктейльная вишня — отличная альтернатива покупной. Ее используют для украшения тортов и пирожных, добавляют в десерты и алкогольные напитки. Вам понадобится:

вишня — 400 г;

сахар — 200 г;

вода — 3/4 стакана;

гвоздика — 3–4 шт.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Сначала тщательно вымойте ягоды, удалите листья и укоротите хвостики, оставляя часть черешка. В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и несколько бутонов гвоздики. Доведите до кипения на среднем огне и проварите сироп 2–3 минуты.

Затем опустите вишню в горячую жидкость и влейте немного коньяка. Подготовьте стерильную банку: вымойте и простерилизуйте ее любым удобным способом. Переложите ягоды в банку и залейте ароматным сиропом. Закройте емкость плотно крышкой, дайте остыть и уберите в прохладное место на 2–3 недели для настаивания.

Вишневый сироп

Сироп из вишни можно легко сделать дома, получится насыщенный вкус и приятная жидкая текстура. Вам потребуется:

вишня без косточек — 200 г;

сахар — 150 г;

вода — 50 мл.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ягоды промойте, откиньте на сито и дождитесь, пока с них уйдет лишняя влага. Удалите косточки, вишню пересыпьте сахаром, перемешайте и оставьте на пару часов, чтобы появился сок. Проварите ягоды 10–15 минут, убирайте пену, если она появится. Снимите кастрюлю с огня и процедите сироп. Ягоды можно использовать для выпечки или просто съесть. Сироп остудите и разлейте по стерилизованным банкам. В холодильнике он спокойно простоит до двух недель.

Компот из вишни

Вишневый компот порадует вас долгими зимними вечерами как натуральная замена пакетированным сокам. Для приготовления понадобится:

вишня — 350 г;

сахар — 1 стакан;

вода — 3 л.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Обработайте вишню: помойте, уберите хвостики, косточки удалять необязательно. Тщательно промойте трехлитровую банку и простерилизуйте ее. Аккуратно переложите вишню в подготовленную емкость. Добавьте стакан сахара, равномерно распределив его поверх ягод.