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Еда В ярославских магазинах «Светофор» нашли опасные продукты

В ярославских магазинах «Светофор» нашли опасные продукты

В торговые точки дискаунтера нагрянула проверка

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16 комментариев
В ярославских «Светофорах» нашли опасные продукты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ярославских «Светофорах» нашли опасные продукты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославских «Светофорах» нашли опасные продукты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В магазинах «Светофор» в Ярославской области нашли опасные продукты. Управление Россельхознадзора провело внеплановую выездную проверку точек торговой сети. Поводом стали жалобы на нарушение условий хранения продукции и продажу товаров ненадлежащего качества.

В ходе осмотра были зафиксированы многочисленные нарушения: продажа просроченных продуктов, отсутствие маркировки, товаров без ветеринарных сопроводительных документов, а также продукция неизвестного происхождения.

«Магазинам были выданы предписания на уничтожение 319,4 кг продукции животного происхождения», — уточнили в пресс-службе правления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Кроме того, в ярославских магазинах отобрали три образца мясной продукции, восемь образцов из тверских магазинов и направили на исследование в Тверскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты лабораторных испытаний показали наличие опасных веществ и микроорганизмов:

  • в тушенке «Говядина в собственном соку» (ООО «МКК Балтийский») обнаружены ДНК свиньи и несоответствие соотношения мяса и жира;

  • в сырокопченой колбасе «Классическая» ТМ «Сибирский стандарт» (ООО «Сибирская продовольственная компания») — листерия;

  • в сардельках (ООО «Кузминки») — микробная трансглутаминаза;

  • в тушенке «Свинина», высший сорт (ООО «Новгородский пищевой комбинат») — нарушение соотношения мяса и жира;

  • в вареной колбасе «Докторская» ТМ «Вишневый дым» (ООО «Комбинат „Дубки“») — листерия;

  • в сосисках «Молочные» ТМ «Коровино» (АО «ОМПК») — сальмонелла;

  • в котлетах «Свино-говяжьи» (ООО «Горпищепром») — сальмонелла и ДНК курицы.

Листерия — это бактерия, вызывающая опасное инфекционное заболевание — листериоз. Чаще всего попадает в организм через плохо обработанное мясо, молочные продукты и готовую еду. Особенно опасна для беременных, детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Микробная трансглутаминаза — фермент, который склеивает кусочки мяса, рыбы и других продуктов. Используется для улучшения внешнего вида и текстуры. Может вызывать аллергию.

Сальмонелла — бактерия, вызывающая сальмонеллез, — острое кишечное заболевание. Источник инфекции — зараженные мясо, яйца, молоко и продукты из них. Сопровождается лихорадкой, тошнотой и расстройством пищеварения.

ДНК курицы — генетический материал, указывающий на наличие куриного мяса в продукте. Если ДНК курицы найдено в составе, где оно не заявлено, это считается нарушением правил маркировки.

По итогам проверки представители «Светофора», ответственные за работу магазинов в регионе, вызваны в Россельхознадзор для составления протокола об административном правонарушении.

Напомним, что 2025 год начался с массовых проверок магазинов «Светофор». По стране закрыли 75 торговых точек сети из-за нарушений требований к условиям хранения и реализации пищевой продукции. Что будет дальше с магазинами «Светофор», рассказала директор сети нашим коллегам из MSK1.RU. Подробности читайте по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Светофор Магазин
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Комментарии
16
Гость
5 часов
Виноват "Светофор"? А производители сей продукции нет? К ним не приходят с проверками? Их продукция не продается в других магазинах? По делу надо не "Светофор" закрывать, а эти фабрики! Или пусть они и дальше травят людей? Чудеса, да и только!
Гость
6 часов
Лучше напишите в каких магазинах полностью безопасные продукты?
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