В ярославских магазинах «Светофор» нашли опасные продукты

В магазинах «Светофор» в Ярославской области нашли опасные продукты. Управление Россельхознадзора провело внеплановую выездную проверку точек торговой сети. Поводом стали жалобы на нарушение условий хранения продукции и продажу товаров ненадлежащего качества.

В ходе осмотра были зафиксированы многочисленные нарушения: продажа просроченных продуктов, отсутствие маркировки, товаров без ветеринарных сопроводительных документов, а также продукция неизвестного происхождения.

«Магазинам были выданы предписания на уничтожение 319,4 кг продукции животного происхождения», — уточнили в пресс-службе правления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Кроме того, в ярославских магазинах отобрали три образца мясной продукции, восемь образцов из тверских магазинов и направили на исследование в Тверскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты лабораторных испытаний показали наличие опасных веществ и микроорганизмов:

в тушенке «Говядина в собственном соку» (ООО «МКК Балтийский») обнаружены ДНК свиньи и несоответствие соотношения мяса и жира;

Листерия — это бактерия, вызывающая опасное инфекционное заболевание — листериоз. Чаще всего попадает в организм через плохо обработанное мясо, молочные продукты и готовую еду. Особенно опасна для беременных, детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Микробная трансглутаминаза — фермент, который склеивает кусочки мяса, рыбы и других продуктов. Используется для улучшения внешнего вида и текстуры. Может вызывать аллергию.

Сальмонелла — бактерия, вызывающая сальмонеллез, — острое кишечное заболевание. Источник инфекции — зараженные мясо, яйца, молоко и продукты из них. Сопровождается лихорадкой, тошнотой и расстройством пищеварения.

ДНК курицы — генетический материал, указывающий на наличие куриного мяса в продукте. Если ДНК курицы найдено в составе, где оно не заявлено, это считается нарушением правил маркировки.