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Еда Инструкция Профессиональный рыбак поделился рецептом нежнейших котлет из щуки: «Главное — это сыр»

Профессиональный рыбак поделился рецептом нежнейших котлет из щуки: «Главное — это сыр»

Алексей Коломиец признается: это блюдо съедают мгновенно даже те, кто равнодушен к рыбе

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Опытный рыбак поделился простым рецептом нежных котлет из щуки | Источник: Алексей КоломиецОпытный рыбак поделился простым рецептом нежных котлет из щуки | Источник: Алексей Коломиец

Опытный рыбак поделился простым рецептом нежных котлет из щуки

Источник:

Алексей Коломиец

Профессиональный рыбак и популяризатор рыбной ловли Алексей Коломиец из Волгограда рассказал, как приготовить нежнейшие щучьи котлеты. По его словам, готовятся они быстро и просто. Наши коллеги из V1.RU узнали детали готовки у эксперта: главное — добавить секретный ингредиент, и тогда котлеты мгновенно съедят даже те, кто равнодушен к рыбе.

«Знаете, сам не ожидал такого эффекта. Обычно всегда делал с салом и сырым луком. Для дочери вместо сала клал творог. Всем всегда нравилось. И вот, друг поделился рецептом. У него сын работает шеф-поваром в ресторане, — рассказывает Алексей Коломиец.

Простой рецепт нежных котлет из щуки

Ингредиенты:

  • филе щуки;

  • лук, чеснок;

  • специи;

  • мука;

  • сливочное масло;

  • сыр.

«Говорит, что главное — это сыр рикотта в пропорции 20% к массе щучьего филе. Именно рикотта и конкретно щука дают неповторимый вкус. С другими рыбами и с другими сырами — не то… Ну я попробовал», — предупредил рыбак.

Нарезаем филе | Источник: Алексей КоломиецНарезаем филе | Источник: Алексей Коломиец

Нарезаем филе

Источник:

Алексей Коломиец

Добавляем туда лук | Источник: Алексей КоломиецДобавляем туда лук | Источник: Алексей Коломиец

Добавляем туда лук

Источник:

Алексей Коломиец

«Из двух щук у меня получилось 500 грамм филе. Припустил лучок на сковородке на сливочном масле. Рикотта была — 200 грамм в банке. Взял ровно половину. Добавил парочку зубчиков чеснока, посолил, поперчил… Всё провернул на мясорубке один раз, хотя в ресторане крутят дважды и на мелких дырках, — говорит Алексей. — Обвалял в муке и на сковородку. Всегда всё жарю на постном горчичном масле. Яйцо в фарш не добавлял. Котлеты получаются румяные. Сверху корочка сырная, внутри сочные».

Немного сыра&nbsp;— рикотты | Источник: Алексей КоломиецНемного сыра&nbsp;— рикотты | Источник: Алексей Коломиец

Немного сыра — рикотты

Источник:

Алексей Коломиец

И вот такая красота получается! | Источник: Алексей КоломиецИ вот такая красота получается! | Источник: Алексей Коломиец

И вот такая красота получается!

Источник:

Алексей Коломиец

Со слов рыбака, идеальным гарниром к котлетам станет отварной рис с зеленым горошком, но по желанию можно использовать и другую крупу.

Обжариваем на масле, желательно на горчичном | Источник: Алексей КоломиецОбжариваем на масле, желательно на горчичном | Источник: Алексей Коломиец

Обжариваем на масле, желательно на горчичном

Источник:

Алексей Коломиец

И вот такой результат! | Источник: Алексей КоломиецИ вот такой результат! | Источник: Алексей Коломиец

И вот такой результат!

Источник:

Алексей Коломиец

Ранее мы рассказывали историю рыбака Дмитрия Шамаева, который подцепил на удочку гигантского белого амура. Его советы по ловле рыбы ищите в этом материале.

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Елена РублёваЕлена Рублёва
Елена Рублёва
Корреспондент
Щука Котлеты
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