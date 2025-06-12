Профессиональный рыбак поделился рецептом нежнейших котлет из щуки: «Главное — это сыр»

Профессиональный рыбак и популяризатор рыбной ловли Алексей Коломиец из Волгограда рассказал, как приготовить нежнейшие щучьи котлеты. По его словам, готовятся они быстро и просто. Наши коллеги из V1.RU узнали детали готовки у эксперта: главное — добавить секретный ингредиент, и тогда котлеты мгновенно съедят даже те, кто равнодушен к рыбе.
«Знаете, сам не ожидал такого эффекта. Обычно всегда делал с салом и сырым луком. Для дочери вместо сала клал творог. Всем всегда нравилось. И вот, друг поделился рецептом. У него сын работает шеф-поваром в ресторане, — рассказывает Алексей Коломиец.
Простой рецепт нежных котлет из щуки
Ингредиенты:
филе щуки;
лук, чеснок;
специи;
мука;
сливочное масло;
сыр.
«Говорит, что главное — это сыр рикотта в пропорции 20% к массе щучьего филе. Именно рикотта и конкретно щука дают неповторимый вкус. С другими рыбами и с другими сырами — не то… Ну я попробовал», — предупредил рыбак.
«Из двух щук у меня получилось 500 грамм филе. Припустил лучок на сковородке на сливочном масле. Рикотта была — 200 грамм в банке. Взял ровно половину. Добавил парочку зубчиков чеснока, посолил, поперчил… Всё провернул на мясорубке один раз, хотя в ресторане крутят дважды и на мелких дырках, — говорит Алексей. — Обвалял в муке и на сковородку. Всегда всё жарю на постном горчичном масле. Яйцо в фарш не добавлял. Котлеты получаются румяные. Сверху корочка сырная, внутри сочные».
Со слов рыбака, идеальным гарниром к котлетам станет отварной рис с зеленым горошком, но по желанию можно использовать и другую крупу.
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