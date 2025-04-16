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Еда инструкция Голубые, мраморные и с узорами: три простых и быстрых способа покрасить яйца к Пасхе

Голубые, мраморные и с узорами: три простых и быстрых способа покрасить яйца к Пасхе

Пошаговая видеоинструкция от 76.RU

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21 комментарий
Как покрасить яйца к Пасхе в красный и голубой | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUКак покрасить яйца к Пасхе в красный и голубой | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Как покрасить яйца к Пасхе в красный и голубой

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Каждый год перед Пасхой хозяйки погружаются в мир искусства украшения куличей и покраски яиц. Кто-то выбирает классические варианты — метод с луковой шелухой и покупными пластиковыми наклейками. А кто-то постоянно ищет что-нибудь новенькое.

Для тех, кто хочет поразить своих гостей оригинальной подачей традиционных атрибутов праздника, мы подготовили три простые идеи для покраски яиц.

Три простых способа покраски яиц — видео

Источник:
Городские порталы

Красим яйца вином

Вино окрасит белые яйца в алый бархатный | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВино окрасит белые яйца в алый бархатный | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Вино окрасит белые яйца в алый бархатный

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Видели в соцсетях фото космического окраса яйца? Такой узор можно получить с помощью вина. Рецепт максимально простой. Главное — заранее спланировать свое время и учитывать тот факт, что яйца должны настояться в растворе 12 часов.

Собственно, всё, что понадобится, это яйца (желательно белого цвета) и красное вино. Сухое или полусухое — неважно. Литраж зависит от того, сколько яиц вы намерены сварить.

Пошаговая инструкция

  1. Возьмите кастрюлю и налейте в нее вино. Положите яйца. Добавьте его столько, чтобы яйца полностью погрузились в жидкость.

  2. Доведите его до кипения, затем убавьте огонь и варите яйца в вине около 10–15 минут.

  3. Выключите плиту и дайте яйцам настояться в вине не менее 12 часов.

  4. После этого аккуратно выньте яйца из вина и положите их на бумажное полотенце, чтобы они высохли.

Такой эффект получился от покраски вином | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUТакой эффект получился от покраски вином | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Такой эффект получился от покраски вином
Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Мраморный узор на яйцах

Для покраски яиц луковой шелухой надо взять: белые яйца, любую зелень, луковую шелуху, лист бумаги, ножницы, марлю или бинт, нитки | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUДля покраски яиц луковой шелухой надо взять: белые яйца, любую зелень, луковую шелуху, лист бумаги, ножницы, марлю или бинт, нитки | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Для покраски яиц луковой шелухой надо взять: белые яйца, любую зелень, луковую шелуху, лист бумаги, ножницы, марлю или бинт, нитки

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Если не хотите пользоваться искусственным красителем или вином, есть старый добрый метод с луковой шелухой. Правда, мы предлагаем разнообразить узор новым способом для покраски. В итоге должен получиться мраморный эффект.

Инструкция

  1. Нарежьте мелко луковую шелуху и белую бумагу.

  2. Намочите яйца (любого цвета) в теплой воде и опустите в шелуху.

  3. Обвяжите яйца марлей или бинтом.

  4. Положите луковую шелуху в кастрюлю и залейте водой так, чтобы шелуха была полностью покрыта.

  5. Положите туда яйца.

  6. Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь и варите шелуху в течение 15–20 минут.

  7. Остудите отваренные яйца в холодной воде и аккуратно обсушите их.

  8. Положите луковую отваренную шелуху в большую миску для окрашивания яиц. Положите в нее яйца и накройте всё полотенцем на 5–10 часов, чтобы они могли пропитаться цветом.

  9. Выньте яйца из миски, аккуратно протрите их полотенцем, чтобы избавиться от луковой шелухи, и вымойте их под холодной водой.

Секрет этого метода в шелухе: чем она ярче и разнообразнее, тем интереснее получится узор.

Легкий мраморный узор получился | Источник: Кристина ГеворкянЛегкий мраморный узор получился | Источник: Кристина Геворкян
Легкий мраморный узор получился
Источник:
Кристина Геворкян

Еще один оригинальный способ покраски яиц с помощью луковой шелухи и зелени. Если всё сделать правильно, то должен получиться узор от листиков и лепестков. Итак, рецепт.

Как сделать яйца с рисунком в домашних условиях

  1. Намочите яйца и на влажную поверхность наложите зелень или любой другой декор (можно взять кружево, полупрозрачную ленту, например).

  2. Обвяжите яйца марлей.

  3. Положите луковую шелуху в кастрюлю и залейте водой так, чтобы шелуха была полностью покрыта ей. Положите туда яйца.

  4. Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь и варите шелуху в течение 15–20 минут.

  5. Остудите отваренные яйца в холодной воде и аккуратно обсушите их.

  6. Положите луковую отваренную шелуху в большую миску для окрашивания яиц. Положите в нее яйца и накройте всё полотенцем на 5–10 часов, чтобы они могли пропитаться цветом.

  7. Выньте яйца из миски и снимите с них марлю. Аккуратно протрите их полотенцем, чтобы избавиться от луковой шелухи, и вымойте их под холодной водой.

  8. Для блеска можно протереть яйца маслом.

Уникальный узор на каждом яйце

При покраске яиц каркаде получается необычный узор в виде омбре-эффекта. Яйца приобретают насыщенный оттенок синего цвета, который плавно переходит в нежные оттенки голубого. Этот метод окраски придает яйцам неповторимую и загадочную атмосферу, которая точно будет украшением на любом праздничном столе.

Для этого метода покраски потребуется чай каркаде и белые яйца. Как добиться волшебного узора — инструкция.

Как покрасить яйца каркаде

  1. Сварите яйца.

  2. В отдельной миске насыпьте каркаде и залейте кипятком. Дайте настояться смеси в течение 10–15 минут.

  3. Положите туда яйца и оставьте на 12 часов.

  4. После этого аккуратно выньте яйца из раствора с каркаде и положите их на бумажное полотенце, чтобы они высохли.

  5. При необходимости яйца можно сполоснуть под проточной водой.

Чем дольше продержите яйца в каркаде, тем ярче будет узор | Источник: Кристина ГеворкянЧем дольше продержите яйца в каркаде, тем ярче будет узор | Источник: Кристина Геворкян
Чем дольше продержите яйца в каркаде, тем ярче будет узор
Источник:
Кристина Геворкян

Ранее мы также публиковали рецепт «дубайского кулича».

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Яйца Как красить яйца Пасхальные яйца Пасха Крашеные яйца
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Комментарии
21
Гость
16 апреля, 08:17
И зачем это
Гость
3 мая 2024, 22:16
Яйца, сваренные с луковой шелухой, самые вкусные! А если хотите, чтобы они были потемнее, нужно брать шелуху от красного лука
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