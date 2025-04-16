Голубые, мраморные и с узорами: три простых и быстрых способа покрасить яйца к Пасхе

Как покрасить яйца к Пасхе в красный и голубой Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Каждый год перед Пасхой хозяйки погружаются в мир искусства украшения куличей и покраски яиц. Кто-то выбирает классические варианты — метод с луковой шелухой и покупными пластиковыми наклейками. А кто-то постоянно ищет что-нибудь новенькое.

Для тех, кто хочет поразить своих гостей оригинальной подачей традиционных атрибутов праздника, мы подготовили три простые идеи для покраски яиц.

Три простых способа покраски яиц — видео Источник: Городские порталы

Красим яйца вином

Вино окрасит белые яйца в алый бархатный Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Видели в соцсетях фото космического окраса яйца? Такой узор можно получить с помощью вина. Рецепт максимально простой. Главное — заранее спланировать свое время и учитывать тот факт, что яйца должны настояться в растворе 12 часов.

Собственно, всё, что понадобится, это яйца (желательно белого цвета) и красное вино. Сухое или полусухое — неважно. Литраж зависит от того, сколько яиц вы намерены сварить.

Пошаговая инструкция

Возьмите кастрюлю и налейте в нее вино. Положите яйца. Добавьте его столько, чтобы яйца полностью погрузились в жидкость. Доведите его до кипения, затем убавьте огонь и варите яйца в вине около 10–15 минут. Выключите плиту и дайте яйцам настояться в вине не менее 12 часов. После этого аккуратно выньте яйца из вина и положите их на бумажное полотенце, чтобы они высохли.

Такой эффект получился от покраски вином Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Мраморный узор на яйцах

Для покраски яиц луковой шелухой надо взять: белые яйца, любую зелень, луковую шелуху, лист бумаги, ножницы, марлю или бинт, нитки Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Если не хотите пользоваться искусственным красителем или вином, есть старый добрый метод с луковой шелухой. Правда, мы предлагаем разнообразить узор новым способом для покраски. В итоге должен получиться мраморный эффект.

Инструкция

Нарежьте мелко луковую шелуху и белую бумагу. Намочите яйца (любого цвета) в теплой воде и опустите в шелуху. Обвяжите яйца марлей или бинтом. Положите луковую шелуху в кастрюлю и залейте водой так, чтобы шелуха была полностью покрыта. Положите туда яйца. Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь и варите шелуху в течение 15–20 минут. Остудите отваренные яйца в холодной воде и аккуратно обсушите их. Положите луковую отваренную шелуху в большую миску для окрашивания яиц. Положите в нее яйца и накройте всё полотенцем на 5–10 часов, чтобы они могли пропитаться цветом. Выньте яйца из миски, аккуратно протрите их полотенцем, чтобы избавиться от луковой шелухи, и вымойте их под холодной водой.

Секрет этого метода в шелухе: чем она ярче и разнообразнее, тем интереснее получится узор.

Легкий мраморный узор получился Источник: Кристина Геворкян











Еще один оригинальный способ покраски яиц с помощью луковой шелухи и зелени. Если всё сделать правильно, то должен получиться узор от листиков и лепестков. Итак, рецепт.

Как сделать яйца с рисунком в домашних условиях

Намочите яйца и на влажную поверхность наложите зелень или любой другой декор (можно взять кружево, полупрозрачную ленту, например). Обвяжите яйца марлей. Положите луковую шелуху в кастрюлю и залейте водой так, чтобы шелуха была полностью покрыта ей. Положите туда яйца. Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь и варите шелуху в течение 15–20 минут. Остудите отваренные яйца в холодной воде и аккуратно обсушите их. Положите луковую отваренную шелуху в большую миску для окрашивания яиц. Положите в нее яйца и накройте всё полотенцем на 5–10 часов, чтобы они могли пропитаться цветом. Выньте яйца из миски и снимите с них марлю. Аккуратно протрите их полотенцем, чтобы избавиться от луковой шелухи, и вымойте их под холодной водой. Для блеска можно протереть яйца маслом.

Уникальный узор на каждом яйце

При покраске яиц каркаде получается необычный узор в виде омбре-эффекта. Яйца приобретают насыщенный оттенок синего цвета, который плавно переходит в нежные оттенки голубого. Этот метод окраски придает яйцам неповторимую и загадочную атмосферу, которая точно будет украшением на любом праздничном столе.

Для этого метода покраски потребуется чай каркаде и белые яйца. Как добиться волшебного узора — инструкция.

Как покрасить яйца каркаде

Сварите яйца. В отдельной миске насыпьте каркаде и залейте кипятком. Дайте настояться смеси в течение 10–15 минут. Положите туда яйца и оставьте на 12 часов. После этого аккуратно выньте яйца из раствора с каркаде и положите их на бумажное полотенце, чтобы они высохли. При необходимости яйца можно сполоснуть под проточной водой.

Чем дольше продержите яйца в каркаде, тем ярче будет узор Источник: Кристина Геворкян