Какое мясо самое вредное, а какое — самое полезное? Отвечают врачи

— Он показал, что потребление белого мяса способствует снижению риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, — говорит Ирина Бородина. — Кроме того, мясо птицы особенно подходит тем, кому необходимо больше калорий и белка, например спортсменам.

К схожим выводам пришли турецкие ученые, чье исследование показало: если заменить красное мясо на белое, рыбу, орехи и бобы, можно сократить риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшить гликемический контроль.

Помимо прочего, в курятине достаточно витамина В6 и белка глютамина. Он поддерживает иммунитет и нервную систему, помогает бороться со стрессами. В индейке тоже есть свои плюсы — например, фосфор.

Правда, если вы аллергик, курицей лучше не увлекаться. Потому что куриный белок считается самым аллергенным, особенно по сравнению с индейкой, кроликом, даже говядиной.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в свою очередь обращает внимание на то, что в курице и индейке оказывается на удивление много жира.

— Когда мы думаем о полезности или вредности какого-либо продукта, то в первую очередь рассматриваем содержание в нем жиров. Чаще такие мысли возникают во время приготовления, особенно жарки, — говорит Сергей Вялов. — Удивительно, но баранина и говядина содержит его одинаковое количество — 16%. Рекордсменом является свинина. Она дает 30–50% жира. А вот, как казалось, диетические индейка и курица в реальности жирнее баранины — у них 22% и 18%.