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Еда Интересно про еду карточки Какое мясо самое вредное, а какое — самое полезное? Отвечают врачи

Какое мясо самое вредное, а какое — самое полезное? Отвечают врачи

Даже к курице у них нашлись претензии

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1 комментарий
Продавцы на рынке вам такого не расскажут! | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПродавцы на рынке вам такого не расскажут! | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Продавцы на рынке вам такого не расскажут!
Источник:

Не то чтобы без мяса нельзя было прожить и дня, но спорить с тем, что это качественный источник белка, бессмысленно. Поэтому хоть в небольшом количестве, но оно должно быть на наших столах. Вместе с тем не всё мясо одинаково полезно. Есть такое, что диетологи не рекомендовали бы употреблять слишком часто. В том числе из-за плохих жиров. Мы спросили у врачей, какое мясо самое вредное, а какое полезнее остальных, а полученные ответы расположили от лучшего к худшему.

  1. Крольчатина
  2. Молодая говядина и телятина
  3. Курица и индейка
  4. Баранина
  5. Свинина
1

Крольчатина

Крольчатина, конечно, не то мясо, что мы покупаем каждый раз, когда идем за мясом, да и не на каждом прилавке его встретишь. Но именно крольчатину диетологи в один голос назвали наиболее полезной и безвредной.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

В крольчатине приличное количество белка, и он усваивается на 90% (белок говядины, для сравнения, усваивается на 60%). Кроме того, это нежирное и низкоаллергенное мясо, богатое минералами и витаминами. В крольчатине минимум соли, она считается абсолютно диетическим продуктом, с нее рекомендуют начинать прикорм маленьких детей, она разрешена даже в строгих диетах, показана беременным женщинам и кормящим матерям. Кроме того, крольчатину рекомендуют пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов ЖКТ и печени, а также людям с пищевой аллергией.

2

Молодая говядина и телятина

Если «возрастная» говядина считается не самым полезным мясом, то его «молодая версия» — полная противоположность.

— В более «возрастном» мясе больше вредных насыщенных жиров и веществ, вызывающих окислительные процессы в организме. Кроме того, считается, что красное мясо ускоряет процессы старения в организме человека, — объясняет врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — В телятине и молодой говядине много железа и витамина А, но главное — полноценного белка, который прекрасно усваивается.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Чтобы найти наиболее полезную телятину и говядину, специалисты советуют обращать внимание на способ выращивания — травяной откорм предпочтительнее зернового. Мясо, полученное в результате травяного откорма, более плотное и постное, содержит больше мышечных волокон и меньше жира. Правда, такое мясо и обойдется дороже.

3

Курица и индейка

Белое мясо отличается умеренной калорийностью и легкостью усвоения белков. Главный диетолог Минздрава Свердловской области Ирина Бородина в качестве доказательства пользы такого мяса приводит результаты анализа состояния здоровья людей из разных стран с разным типом питания.

— Он показал, что потребление белого мяса способствует снижению риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, — говорит Ирина Бородина. — Кроме того, мясо птицы особенно подходит тем, кому необходимо больше калорий и белка, например спортсменам.

Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

К схожим выводам пришли турецкие ученые, чье исследование показало: если заменить красное мясо на белое, рыбу, орехи и бобы, можно сократить риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшить гликемический контроль.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Помимо прочего, в курятине достаточно витамина В6 и белка глютамина. Он поддерживает иммунитет и нервную систему, помогает бороться со стрессами. В индейке тоже есть свои плюсы — например, фосфор.

Правда, если вы аллергик, курицей лучше не увлекаться. Потому что куриный белок считается самым аллергенным, особенно по сравнению с индейкой, кроликом, даже говядиной.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в свою очередь обращает внимание на то, что в курице и индейке оказывается на удивление много жира.

— Когда мы думаем о полезности или вредности какого-либо продукта, то в первую очередь рассматриваем содержание в нем жиров. Чаще такие мысли возникают во время приготовления, особенно жарки, — говорит Сергей Вялов. — Удивительно, но баранина и говядина содержит его одинаковое количество — 16%. Рекордсменом является свинина. Она дает 30–50% жира. А вот, как казалось, диетические индейка и курица в реальности жирнее баранины — у них 22% и 18%.

Сергей Вялов — кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог.

4

Баранина

По сравнению с другими видами мяса, баранина считается достаточно чистой. Как минимум потому, что бараны едят исключительно траву и не станут есть зерно. Баранина легко усваивается, в ней мало калорий и на треть меньше холестерина, чем в свинине. На этом плюсы баранины в общем-то заканчиваются.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Баранина противопоказана пациентам с артритом и пожилым людям. А если ей злоупотреблять, это может привести к сбоям в работе щитовидной железы. Потому что в баранине мало йода.

Кроме того, увлечение бараниной может привести к нарушениям в работе желудка (особенно при повышенной кислотности) и кишечника (при склонности к застойным процессам).

Также баранину не рекомендуют при панкреатите — из-за того, что жир в ней более тугоплавкий, и для его переваривания требуется много пищеварительных ферментов.

5

Свинина

Свинина относительно малокалорийна. Для сравнения, в ста граммах шейки содержится 340 ккал, в ребрышках — 320 ккал, а в том же количестве постного свиного окорока — 280 ккал.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Но в свинине много насыщенных жиров, а от них быстро толстеют. Кроме того, чрезмерная любовь к этому мясу грозит нарушением липидного профиля крови, что плохо для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть если у вас уже есть проблемы, если повышен уровень холестерина, если в семье были сердечно-сосудистые заболевания, то вы в группе риска и вам нужно быть со свининой очень осторожным. Если ничего похожего вы ни у кого из близких родственников не наблюдали, серьезный вред свинина вам не нанесет. Но это совсем не значит, что вам можно есть свинину в неограниченном количестве — насыщенные жиры еще никого до добра не доводили.

Вообще, потребление мяса, в котором содержится много плохих жиров, врачи советуют сокращать. Это касается преимущественно красного мяса — говядины, свинины, баранины.

— По данным сразу нескольких метаанализов, 100–120 граммов красного мяса каждый день увеличивают риск развития рака кишечника на 17–30%, а всего 25–50 граммов обработанного мяса ежедневно способны увеличить этот показатель до 50%, — говорит Ирина Бородина. — По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневное употребление красного мяса увеличивает риск рака поджелудочной железы: 100 граммов красного мяса повышают опасность приблизительно на 17%.

Из-за всего этого врачи советуют есть красное мясо не чаще раза в неделю, а то и не чаще раза в месяц.

А вы мясо едите?

Разве только курицу
Вообще всё мясо люблю
Обожаю стейки
Я ем только рыбу
Я вегетарианец
Вы на мясо цены видели вообще?

ПО ТЕМЕ
Еда Мясо Диета Диетолог Баранина Говядина Курица Курятина Индейка Крольчатина Свинина
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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Лучшее мясо - это рыба!
Гость
1 минута
Мясо русские люди видят по ТВ а едят продукты со вкусом мяса в самом лучшем случае Мясо кушают братские страны и народы куда его отправляют дешевле чем нам продают или просто даром по дрюджбе
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