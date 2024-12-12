Просто, вкусно и низкокалорийно! Готовим по-новому целый тазик оливье с домашним «майонезом»

Медленно, но верно приближается Новый год. И какой же это может быть праздник, если на столе нет традиционного блюда, короля всех салатов — оливье. Он не может быть диетическим, однако сделать его более нейтральным для фигуры вполне возможно. Стоит лишь заменить обычный майонез на специальный соус. Разницы никто не заметит, но ваш желудок точно будет вам благодарен. Итак, что же нужно для этого невероятно вкусного оливье? Записывайте ингредиенты: