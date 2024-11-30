Вас от этого раздует: специалисты по питанию назвали 5 продуктов, из-за которых растет живот

Не так давно мы узнали три веские причины, которые мешают вам похудеть, но, если вы избавились от этих привычек, а живот всё еще обращает на себя внимание, возможно, дело в том, что именно вы едите. Одни продукты способны увеличить вас визуально, не прибавив при этом веса, другие увеличат объемы вместе с килограммами. Какие это продукты, нам рассказали врачи.
Газированная вода
Проблема газированной воды (как сладких газировок, так и минералки) в углекислоте. Она приводит к скоплению газов в желудке и, как следствие, к временному увеличению его объема. Раздувшийся живот будет с вами от часа до трех. Но если минеральная вода оказывает только временный эффект, не добавляя килограммов, газировка за компанию даст лишний вес.
— То количество сахара, углеводов, которое добавляют в сладкие газированные напитки (а там его очень много), будет сказываться и на лишнем весе, — объясняет диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — В первую очередь жир откладывается на животе — это висцеральный жир. Но вместе с этим жиром параллельно и вес будет расти. Многие не задумываются об этом и пьют сладкие напитки вместо воды.
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
А вот фитнес-тренер и специалист по коррекции питания Кристина Королькова говорит, что из газированных напитков можно оставить только минеральную воду.
— Потому что все остальные — это простые углеводы, там очень много сахара, — утверждает Кристина Королькова. — Плюсом к этому идет дикое привыкание из-за вкусовых добавок и усилителей, которые действуют на нервную систему. Почему привычная пища человеку потом и кажется безвкусной. Это не потому, что с брокколи что-то не так, — это потому, что человек до брокколи пил газировку и ел чипсы. Для таких людей потом даже кусок говядины покажется безвкусным.
Кристина Королькова — сертифицированный фитнес-тренер, специалист по коррекции питания, консультант по подбору спортивного питания.
Если вы не представляете себе жизни без газировки, но понимаете, что ни к чему хорошему это не приводит, есть один проверенный способ бросить ее пить. Как и со всеми другими привычками: главное — начать. Дело в том, что, когда мы употребляем слишком много вредных продуктов, рецепторы в ротовой полости начинают гипертрофироваться и требуют такой еды всё больше и больше. Но продержитесь хотя бы три недели — и вы заметите, как всё вернется в исходную норму, а на газированную воду вы начнете смотреть гораздо спокойнее.
Алкоголь
Некоторые диеты разрешают выпить бокал вина на ужин, но это максимум, который вы можете себе позволить. Да, калорийность алкоголя относительно невысокая (коэффициенты варьируются в зависимости от крепости и конкретного сорта напитка), но это совсем другие калории.
— Несмотря на то что у него калорийность совершенно другая, отличается от той же еды, и все считают, что расход алкоголя быстрый, — ничего подобного, — говорит Кристина Королькова. — Потому что алкоголь задерживает жидкость в организме. Калории ты, может быть, переработаешь, но жидкость-то у тебя останется.
Кроме того, алкоголь — многоуглеводный. Там очень много углеводов, причем простых. Из чего делается большинство алкоголя? Из тех же самых дрожжей, сахара, всевозможных добавок, а это — простые углеводы.
Белый хлеб
Промышленный белый хлеб повинен в том, что выпекают его из 100-процентной очищенной пшеничной муки. Пищевой ценности в таком продукте примерно никакой, зато быстрых углеводов — хоть отбавляй. От этого не только живот растет, но и уровень сахара и инсулина в крови повышается.
— Попадая в кишечник, эти продукты начинают ферментативно перевариваться, — говорит Тамара Крамченинова. — Если их будет слишком много, они не смогут полностью перевариться. Начинают происходить процессы брожения, а это сказывается на образовании газов в кишечнике, на нарушении состава микрофлоры и обмене веществ — в первую очередь, обмене углеводов.
Надувшимся животом дело не ограничится. Вместе с ним любителей белого хлеба ждет внушительная коллекция нежелательных реакций — вплоть до нарушения обмена веществ, что в свою очередь приводит и к лишнему весу, и у проблемам с волосами, и к ухудшению состояния кожи.
Молоко
О том, что взрослым от молока лучше воздержаться, говорят бесконечно. Но в этом вопросе нужно учитывать, что молоко и молочные продукты — это богатый источник кальция. Тот же Роспотребнадзор подмечает, что взрослому человеку совсем не помешает выпивать пару стаканов молока в день, если у него нет противопоказаний, но лучше, если это будут жидкие кисломолочные продукты. Еще лучше — творог или сыр.
Тем не менее разговоры о вреде молока для взрослых людей не лишены смысла.
— У многих взрослых людей снижается ферментативная активность для того, чтобы перерабатывать чистое молоко, — объясняет Тамара Крамченинова. — Поэтому, когда они начинают пить молоко, особенно свежее, возникает вздутие, это сказывается на объемах живота. И это еще не считая того, что могут появиться проблемы со стулом — диарея и тому подобное. Как раз за счет молочного сахара. Кроме того, у многих людей бывает лактазная непереносимость.
Более полезной альтернативой коровьему молоку могут быть растительные разновидности. Они уж точно не будут вызывать такую реакцию.
Если же вы любите съесть бутерброд с колбасой и запить его молоком, но вас смущает, что после такого перекуса увеличивается живот, знайте: такое поведение организма может говорить о проблемах с ЖКТ. У абсолютно здорового человека подобной реакции не будет. Если он, конечно, не переедает, не выпивает по два литра молока в день и не съедает полкило творога.
— В случае, когда такая реакция возникает даже при употреблении малого количества молока, например 100 мл, нужно обратиться к врачу и задуматься о лечении, — предупреждает Тамара Крамченинова. — В первую очередь, это могут быть ферментативные нарушения, проблемы с поджелудочной железой и, может быть, с микрофлорой кишечника. В любом случае точный диагноз поставит только специалист.
Тем, кто наблюдает у себя такие последствия, стоит пройти УЗИ органов брюшной полости и сдать анализы.
Фрукты и овощи
Мы хорошо наслышаны о пользе клетчатки, но гораздо реже узнаем о том, что ее переизбыток приводит к не самым приятным последствиям — увеличению объема живота, вздутию, излишнему газообразованию, запорам, плохому усвоению микроэлементов и других питательных веществ.
По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, взрослому человеку, чтобы избежать проблем с пищеварением и микрофлорой кишечника, достаточно 20–30 граммов клетчатки в день. Для детей суточная норма — 10 граммов плюс один грамм за каждый год жизни.
На всякий случай запомните, что меньше всего клетчатки — в савойской и морской капусте (0,5 и 0,6 грамма на 100 граммов продукта соответственно), больше всего — в пшеничных отрубях (43,6 грамма). Также не стоит налегать на капусту и другие продукты семейства крестоцветных, бобовые, малину, бананы, яблоки.
Общие правила
Все перечисленные продукты работают одинаково для всех без исключения. Если какая-то другая еда вызывает у вас вздутие и временно увеличивает живот, это говорит об индивидуальной непереносимости и клинической истории. Кроме того, стоит учитывать, что чаще всего временно ничего не бывает.
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