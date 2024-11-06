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Еда инструкция Масло масляное. Или растительное? Как выбрать, чтобы было натуральное и полезное

Масло масляное. Или растительное? Как выбрать, чтобы было натуральное и полезное

Что должно быть в составе у этого бесконечно дорожающего продукта — спросили у депутата Госдумы и Роспотребнадзора

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1 комментарий

Масло в России дорожает, это заметили все в стране

Сливочное масло занимает почетное место в холодильнике многих россиян. Оно идет на бутерброды, для жарки яичницы, картофельное пюре без него — уже не то (список применения продукта можно продолжать до бесконечности). Но как правильно выбрать сливочное масло, чтобы было качественное, и не перепутать его со спредом и маргарином? Разбирался корреспондент 45.RU.

Чем короче состав, тем лучше качество

Мы прошлись по магазинам, но вместо ценников внимательно изучили упаковки. Выбрали на полках три пачки, чтобы показать разницу: чем короче состав, тем выше должно быть качество.

В первом случае на упаковке значится «Масло», в составе только пастеризованные сливки, жирность 82,5%. Цена 230 рублей.

В этом масле в составе только сливки

Второй продукт по-честному маслом не называется, хотя выглядит как обычно: брусок в приятной на ощупь упаковке с листиками намекает на экологию. В составе крема, который лежит рядом с пачками масла, — растительные масла, вода, инулин, масло авокадо, гороховый белок, экстракт лайма, соль и сахар. Оно стоит 80,5 рубля.

Этот продукт по-честному маслом не называется: в составе крема — растительные масла, вода, гороховый белок, экстракт лайма, соль и сахар

На третьей пачке слова «масло» нет вовсе, хоть и выглядит она максимально традиционно: белая бумага, минималистичный дизайн. В составе — заменитель молочного жира, каротин (его добавляют для цвета), сухое молоко, масло сливочное (на одном из последних мест), консервант и ароматизатор «Сливки». Стоимость — 103 рубля.

Состав длиннее, чем в предыдущих случаях

Опросили своих читателей, которые заметили, что выбирают масло, опираясь в основном на % жирности. Но если 82,5% — это эталон, то что в пачке с надписью — 72,5%? Это точно сливочное масло? Мы переадресовали этот вопрос Леониду Холоду, доктору экономических наук, профессору, бывшему замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Он объяснил 45.RU, что сливочное масло с жирностью 72,5%, если оно сделано по всем правилам и не имеет дополнительных добавок, является именно маслом, не спредом.

— У каждой страны, групп стран свои стандарты. Где-то маслом называют продукт с жирностью ближе к 90–100%, чистый молочный жир. У нас приняты показатели 72,5–82,5%. Поэтому если ничего не добавляли в состав, если производителю доверяете, то берите это масло. В составе масла должен быть один ингредиент — сливки пастеризованные, — отметил Холод.

Если на упаковке написано «ГОСТ 32261», то перед вами должно быть сливочное масло, изготовленное по классической стандартной технологии, жирностью от 72,5 % и выше, отмечают в Роскачестве.

Выбираем масло с депутатом

В составе классического сливочного масла не должно быть ничего, кроме сливок. Об этом говорят и Леонид Холод, и эксперты Роскачества. Поддерживает тезис и депутат Госдумы Сергей Лисовский. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам сам всегда ходит за продуктами, не доверяя этот процесс курьерам. Как выбирает масло он? Первое правило от депутата — в составе должно быть всего два слова.

— Состав натурального сливочного масла предельно прост: это пастеризованные сливки. Больше там ничего нет. Если сливочное масло соленое, то в составе к сливкам добавляется соль.

Бывает масло кисло-сливочное, в этом случае добавляется бактериальная закваска молочно-кислых микроорганизмов. Бывает масло подсырное, его делают из подсырных сливок.

Что касается выбора по жирности, то масло может быть с массовой долей жира от 50% и выше. Самые распространенные варианты по жирности: 72,5% — масло «Крестьянское», 82,5% — масло «Сладко-сливочное».

<p>Сергей Лисовский</p><p>Сергей Лисовский</p>

В составе настоящего масла не может быть ЗМЖ (заменителей молочного жира, растительных масел) — тогда это уже не масло, а спред, топленая смесь и так далее.

Ну и различные консерванты, улучшители и так далее — их должно быть минимальное количество, а лучших вообще без них, — отметил депутат.

Второе — пользоваться QR-кодом.

— На продукте стоит QR-код, надо навести на него камеру, на телефоне высветится вся информация о сроке годности, где произведено, производители и так далее. Это раньше были большие проблемы в плане определения — масло это или не масло. <…> Я беру простое «Вологодское» масло. Не соленое, обычное. Его, правда, тоже подделывают, но если это нормальный магазин, сетевой к примеру, то там опасности подделки нет. И всегда надо ориентироваться на «Честный знак» (национальная система маркировки и прослеживания продукции), QR-код сейчас гарантирует качество, — добавляет он.

По словам депутата, сейчас вносят законопроект, по которому, если Россельхознадзор либо Роспотребнадзор выявят нарушение технологии производства, на кассе масло просто не пробьется.

ГОСТ — это хорошо или плохо?

Лисовский считает, что пока маркировка ГОСТ — это всего лишь маркетинговый ход, но постепенно она возвращает свою функцию и становится определяющей.

— Сейчас для продукции действуют технические регламенты, технические условия. И производитель, когда он запускает товар в оборот, он пишет «ТУ». Это обозначение — как производится масло, из чего и какие свойства у него. И соответственно, если производитель указывает, что у него ТУ соответствует ГОСТу, тогда ГОСТ становится как бы обязательным для этого продукта. А если он просто указывает «ТУ», а потом где-то наверху на этикетке пишет «ГОСТ», то это просто маркетинговый ход, — объяснил парламентарий.

Бутерброд с маслом переходит в разряд дорогих блюд

По словам депутата, сейчас масла на прилавках стало меньше, к тому же его потребление осенью выросло: снижаются дойные стада и цельного молока становится меньше. Кроме того, Лисовский уверен, что «доходы населения выросли в последнее время и, соответственно, потребляем масло мы достаточно много».

— Летом много свежих фруктов, овощей, осенью люди переходят на другие продукты питания, осенью рост потребления масла вырос. <…> Но, по-моему, до сих пор еще не дошли до объема потребления в Советском Союзе. Там вообще была норма, как я помню, в детском саду или пионерлагере — нам всегда давали 20 граммов масла в день, — отметил депутат.

Что советует Роспотребнадзор

В управлении Роспотребнадзора по Курганской области объясняют, что сливочное масло бывает трех видов: традиционное, любительское, крестьянское. Основное отличие — процент жирности: 82,5%, 80,0% и 72,5%. Все виды масла делятся на сладко-сливочное и кисло-сливочное, несоленое и соленое. Покупателям советуют внимательно смотреть на упаковку: состав, кто изготовитель, как называется.

— На упаковке должно быть обозначение: «масло». Если это какие-то другие названия, «продукт молочный» или «спред», это точно не натуральное сливочное масло, — рассказывает пресс-секретарь управления Светлана Хомко.

Масло в среднем хранится до 35 дней при температуре 0… +6 °С. Если срок годности выше, то в составе могут содержаться консерванты. При этом многие производители, основываясь на стандарты, при определенных условиях повышают время хранения, что вполне законно, добавляют в ведомстве.

— У просроченного сливочного масла появляется неприятный привкус, может быть явно выраженный несвежий или посторонний запах, а на поверхности куска масла появляется темно-желтый налет, может появиться плесень, — добавляет Хомко.

Также в Роспотребнадзоре отмечают — для производства 1 кг сливочного масла необходимо до 22 л сырого молока жирностью 3,4%, поэтому сливочное масло не может стоить дешево.

Польза натурального сливочного масла — в жизненно необходимых веществах, профилактике многих заболеваний. Оно нужно для хорошего состояния костей, кожи, волос и ногтей. Это витамины А, D, К, В2, бета-каротин, а также минералы:

  • кальций необходим в любом возрасте для костной ткани и зубов, регулирует обменные процессы в организме;

  • калий важен для регуляции водно-солевого обмена в организме и нормальной работы мышц, в том числе сердечной;

  • фосфор помогает усвоению питательных веществ, нужен для нормального роста костей и зубов;

  • магний необходим для развития костей и работы мышц, правильного функционирования нервной системы.

А вы масло какой жирности покупаете?

Только 82,5 процента. Считаю, что 72,5 — это не масло, а спред, как есть в международных стандартах
Покупаю то, что дешевле
Вообще ни вникаю, беру то, что дороже

Покупаете сливочное масло? Заметили, что оно подорожало?

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Комментарии
1
Гость
58 минут
Гы-гы. Вообще-то пальмовое масло тоже вполне себе натуральное. А толку?
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