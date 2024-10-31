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Еда обзор Прилавки уже опустели? Что творится в ярославском «Ашане» после новостей об уходе компании из России

Прилавки уже опустели? Что творится в ярославском «Ашане» после новостей об уходе компании из России

Показываем, что продается в гипермаркете в ТРК «Вернисаж»

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3 комментария

Изучаем товары в гипермаркете «Ашан»

В конце октября 2024 года Россию облетела новость: «Ашан» собирается уходить с отечественного рынка. В ответ на запрос от нашего портала в компании сообщили, что не комментируют слухи.

В Ярославле есть «Ашан», поэтому журналист 76.RU решил посмотреть, что происходит в гипермаркете на фоне обсуждений закрытия.

При входе в магазин расположены сезонные товары. Если это 1 сентября — ручки, тетрадки, пеналы. Если Новый год, то полки забиты игрушками, сладкими подарками и елками. Рядом с праздничной атмосферой стоит скромный уголок с растениями.

Почти за два месяца до Нового года уже продают праздничные украшения

Домашние цветы — поблизости

Ближайшие ко входу товары — непродовольственные. В этой части можно купить мебель, телевизоры, кухонную технику.

Есть целый отдел с мебелью

+1

Посуды много, и цены разнятся.

Кастрюли продают от 300 рублей до 4000 рублей

Со сковородками ситуация такая же

Есть отдел с товарами для автомобилей. Посреди зала стоят наборы зимней резины, а на полках выставлены масла и даже шашки такси.

+1

Для одних — защитная упаковка, для других — антистресс

В мае этот отдел будет актуален

Веники, шапки, мочалки и эфирные масла — для бани есть отдельный уголок

В середине гипермаркета — отдел одежды с примерочной. А в соседнем — обувь.

Есть возможность примерить одежду

Для путешественников имеется отдельный стеллаж с чемоданами

Подушки и одеяла разложены на стеллажах поблизости

Целый ряд с подгузниками

Вторую половину гипермаркета занимают продукты. Полок много, и в зале выставлены целые ряды товаров одного вида.

Стенд с шоколадом

На развес можно купить орехи, сухарики, конфеты другие сладости

Есть отдел с соленьями

Есть ряд с кофе

И стеллажи с маслом

Секция с молочными продуктами просторная.

Предлагаем вам сравнить цены на масло с другими магазинами в нашем материале

Стоимость за десяток яиц варьируется от 75 до 279 рублей, в зависимости от категории яиц.

Половина ряда заполнена яйцами

Цены разнятся

Самой дешевый вариант — 10 яиц С1 за 75 рублей

Крупы довольно много. Гречи — целый поддон

Что про магазин говорят покупатели

— Я редко здесь бываю. Просто мимо проходил и заскочил по случаю посмотреть, что нового, — поделился Дмитрий. —  Живу не рядом, и неудобно ездить. Я закупаюсь обычно в «Ленте», но в тут больше вещей. Здесь универсальный магазин, в этом плане удобнее.

— Посещаю нечасто — два раза в месяц. Обычно, когда нужно много закупить, то обязательно сюда едем, — рассказала Наталья. — Мебель и всякое такое здесь редко смотрю, в основном только продукты. Но разницу не особо вижу с другими магазинами.

— Мы ходим в «Ашан» с самого открытия, нам нравится. Очень люблю этот магазин. Выбор большой, приличные вещи можно купить, всё понятно и просто расположено в зале, — сказала Лариса. — Когда приезжаем в Ярославль, то всегда заезжаем в «Ашан». Сами мы из Переславля-Залесского, и у нас такого магазина нет.

Вы закупаетесь в «Ашане»?

Да, очень удобно, что все товары в одном месте, и цены приятные
Бываю иногда, но не фанат этого магазина
Не закупаюсь там. Далеко, и не нравится мне
Свое мнение напишу в комментариях
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Ашан Гипермаркет Магазин Продукты Еда Покупки
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Комментарии
4
Гость
8 минут
,, Ашан,, , не уходи!
Гость
3 минуты
Всё хорошее уходит, а Зло навсегда
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