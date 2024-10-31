Прилавки уже опустели? Что творится в ярославском «Ашане» после новостей об уходе компании из России

Изучаем товары в гипермаркете «Ашан» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В конце октября 2024 года Россию облетела новость: «Ашан» собирается уходить с отечественного рынка. В ответ на запрос от нашего портала в компании сообщили, что не комментируют слухи.

В Ярославле есть «Ашан», поэтому журналист 76.RU решил посмотреть, что происходит в гипермаркете на фоне обсуждений закрытия.

При входе в магазин расположены сезонные товары. Если это 1 сентября — ручки, тетрадки, пеналы. Если Новый год, то полки забиты игрушками, сладкими подарками и елками. Рядом с праздничной атмосферой стоит скромный уголок с растениями.

Почти за два месяца до Нового года уже продают праздничные украшения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Домашние цветы — поблизости Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ближайшие ко входу товары — непродовольственные. В этой части можно купить мебель, телевизоры, кухонную технику.

Есть целый отдел с мебелью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











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Посуды много, и цены разнятся.

Кастрюли продают от 300 рублей до 4000 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Со сковородками ситуация такая же Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Есть отдел с товарами для автомобилей. Посреди зала стоят наборы зимней резины, а на полках выставлены масла и даже шашки такси.

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Для одних — защитная упаковка, для других — антистресс Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В мае этот отдел будет актуален Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Веники, шапки, мочалки и эфирные масла — для бани есть отдельный уголок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В середине гипермаркета — отдел одежды с примерочной. А в соседнем — обувь.

Есть возможность примерить одежду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Для путешественников имеется отдельный стеллаж с чемоданами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Подушки и одеяла разложены на стеллажах поблизости Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Целый ряд с подгузниками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вторую половину гипермаркета занимают продукты. Полок много, и в зале выставлены целые ряды товаров одного вида.

Стенд с шоколадом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На развес можно купить орехи, сухарики, конфеты другие сладости Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Есть отдел с соленьями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Есть ряд с кофе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И стеллажи с маслом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Секция с молочными продуктами просторная.

Предлагаем вам сравнить цены на масло с другими магазинами в нашем материале Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стоимость за десяток яиц варьируется от 75 до 279 рублей, в зависимости от категории яиц.

Половина ряда заполнена яйцами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Цены разнятся Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Самой дешевый вариант — 10 яиц С1 за 75 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Крупы довольно много. Гречи — целый поддон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Что про магазин говорят покупатели

— Я редко здесь бываю. Просто мимо проходил и заскочил по случаю посмотреть, что нового, — поделился Дмитрий. — Живу не рядом, и неудобно ездить. Я закупаюсь обычно в «Ленте», но в тут больше вещей. Здесь универсальный магазин, в этом плане удобнее.

— Посещаю нечасто — два раза в месяц. Обычно, когда нужно много закупить, то обязательно сюда едем, — рассказала Наталья. — Мебель и всякое такое здесь редко смотрю, в основном только продукты. Но разницу не особо вижу с другими магазинами.

— Мы ходим в «Ашан» с самого открытия, нам нравится. Очень люблю этот магазин. Выбор большой, приличные вещи можно купить, всё понятно и просто расположено в зале, — сказала Лариса. — Когда приезжаем в Ярославль, то всегда заезжаем в «Ашан». Сами мы из Переславля-Залесского, и у нас такого магазина нет.