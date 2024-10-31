Прилавки уже опустели? Что творится в ярославском «Ашане» после новостей об уходе компании из России

В конце октября 2024 года Россию облетела новость: «Ашан» собирается уходить с отечественного рынка. В ответ на запрос от нашего портала в компании сообщили, что не комментируют слухи.
В Ярославле есть «Ашан», поэтому журналист 76.RU решил посмотреть, что происходит в гипермаркете на фоне обсуждений закрытия.
При входе в магазин расположены сезонные товары. Если это 1 сентября — ручки, тетрадки, пеналы. Если Новый год, то полки забиты игрушками, сладкими подарками и елками. Рядом с праздничной атмосферой стоит скромный уголок с растениями.
Ближайшие ко входу товары — непродовольственные. В этой части можно купить мебель, телевизоры, кухонную технику.
Посуды много, и цены разнятся.
Есть отдел с товарами для автомобилей. Посреди зала стоят наборы зимней резины, а на полках выставлены масла и даже шашки такси.
В середине гипермаркета — отдел одежды с примерочной. А в соседнем — обувь.
Вторую половину гипермаркета занимают продукты. Полок много, и в зале выставлены целые ряды товаров одного вида.
Секция с молочными продуктами просторная.
Стоимость за десяток яиц варьируется от 75 до 279 рублей, в зависимости от категории яиц.
Что про магазин говорят покупатели
— Я редко здесь бываю. Просто мимо проходил и заскочил по случаю посмотреть, что нового, — поделился Дмитрий. — Живу не рядом, и неудобно ездить. Я закупаюсь обычно в «Ленте», но в тут больше вещей. Здесь универсальный магазин, в этом плане удобнее.
— Посещаю нечасто — два раза в месяц. Обычно, когда нужно много закупить, то обязательно сюда едем, — рассказала Наталья. — Мебель и всякое такое здесь редко смотрю, в основном только продукты. Но разницу не особо вижу с другими магазинами.
— Мы ходим в «Ашан» с самого открытия, нам нравится. Очень люблю этот магазин. Выбор большой, приличные вещи можно купить, всё понятно и просто расположено в зале, — сказала Лариса. — Когда приезжаем в Ярославль, то всегда заезжаем в «Ашан». Сами мы из Переславля-Залесского, и у нас такого магазина нет.
Вы закупаетесь в «Ашане»?