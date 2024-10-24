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Бизнес эксклюзив «На благо населения»: в «Ашане» ответили на новости о закрытии магазинов в Ярославле

«На благо населения»: в «Ашане» ответили на новости о закрытии магазинов в Ярославле

Публикуем официальный комментарий представителей французской сети

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16 комментариев

В «АШАН Ритейл Россия» ответили на слухи о закрытии

Днем 24 октября российские СМИ со ссылкой на журнал La Lettre сообщили об уходе с российского рынка французской сети гипермаркетов «АШАН Ритейл Россия». Якобы готовится продажа бизнеса и по России, в частности, Ярославской области грядет закрытие магазинов.

В пресс-службе «АШАН Ритейл Россия» на запрос нашего портала разъяснили ситуацию:

— Уже несколько лет ходят слухи о продаже «АШАН Ритейл Россия» и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ АШАН был одинаковым: «Мы не комментируем слухи». И на этот раз, когда «АШАН Ритейл Россия» продолжает работать на российском рынке на благо местного населения, появилась новая информация. Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке, — сообщили 76.RU в пресс-службе «АШАН Ритейл Россия».

В компании опровергли решение об изменении логотипа.

— Информация о ребрендинге также не соответствует действительности. Магазины сети продолжают работу в штатном режиме, — добавили в беседе с 76.RU в «АШАН Ритейл Россия».

Отметим, в Ярославле и окрестностях работают несколько магазинов сети: гипермаркет «Ашан» находится в ТРК «Вернисаж» в поселке Нагорный Ярославского района, магазин «Мой Ашан» — в ТЦ Wenge на улице Свободы, 91, также открыт магазин «Атак» на Волгоградской, 39.

Корреспондент связалась с маркетинговым отделом ТРК «Вернисаж», где располагается крупнейший гипермаркет, с вопросом о закрытии магазина.

 — У нас нет такой информации, — сказали 76.RU в «Вернисаже».

А вы пользуетесь услугами французской сети?

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Затрудняюсь ответить
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Ашан Гипермаркет Уход из России Бренд Магазины
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Комментарии
16
Гость
2 часа
какие не скрепные слова - На благо народа! такие слова могут сказать только иноагенты
Гость
2 часа
Всё недорогие россияне, теперь для нас всё закрыто согласно плану а неурожай зерна сделает даже хлеб деликатесом
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