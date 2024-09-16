«Да он бы еще рос и рос!»: физик вырастил огромный арбуз и повез его к Черному морю

Арбуз, который вырастил Владимир, весит 98 кг Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На свой участок неподалеку от Ногинска вместе с женой приехал москвич Владимир Луканин. На заднем дворе дома его ждет созревший арбуз весом со взрослого мужчину. С ним он поедет сначала на Черное море, а затем — на соревнование с такими же гигантами за звание самого большого арбуза в России.

Наши коллеги из MSK1.RU стали свидетелями исторического события и пообщались с Владимиром о его дачной удаче в этом году.

Арбуз-гигант будет участвовать в конкурсе Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Истоки мегаломании

Владимир пригласил нас к себе на участок. Он явно взволнован. Скоро выяснится, сколько килограммов весит его детище. Прошлый рекорд принадлежит астраханскому 71-килограммовому чемпиону. По оценкам Владимира, его конкурсант весит в районе 90 кило.

Арбуз, кстати, Владимир назвал Ракетой — в честь талисмана, который ему сделал сын.

Такой талисман сделал сын Владимира Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Чтобы немного оттянуть кульминацию, расскажем, что садоводством москвич заинтересовался, когда купил участок. Это было около 12 лет назад.

— Я был универсальным огородником, сажал всё подряд. Но у всех рано или поздно появляется любимая культура. Сначала томат, затем арбуз. Потому что это очень технологичное производство, позволяет мне закрыть мой гештальт, — объясняет Владимир.

Его гештальт — тяга к научному подходу в огородничестве. Москвич по образованию физик, работает по профессии.

Благодаря измерениям объема можно узнать примерный вес арбуза с точностью в пару килограммов Источник: Роман Красильников / Telegram

Сперва Владимир вырастил небольшой арбуз у себя на балконе. По его словам, сделать это несложно, если окна дома выходят на восток. На тот момент идеи гигантизма у него не было. Но однажды в Сети он наткнулся на вирусную картинку, где кто-то позирует на фоне огромного арбуза. Владимира это впечатлило.

Это и стало переломным моментом в его арбузной жизни. Он «открыл для себя новый мир» — на несколько дней пропал на локальных форумах бахчеводов. С того момента Владимир серьезно увлекся делом.

В прошлом году москвич впервые протестировал новый сорт из Америки под названием «каролина кросс 180». Арбуз вырос до 67 килограммов. Тут дело в селекции. Все арбузы этого сорта без особых усилий бахчевода набирают до 40 кило веса.

Кто-то, признался Владимир, просто покупает целый КАМАЗ компоста и не особо следит за плодом. В его случае всё по-другому. Он, как уже сказано, подходит к делу фундаментально — это скорее научный эксперимент.

Арбуз в небольшой теплице увешан проводами и приборами неясного чужому человеку назначения. Это датчики, которые Владимир установил, чтобы в любое время следить за арбузом. Поначалу он установил их слишком много — вплоть до камеры, которая круглые сутки вела трансляцию. Уследить было тяжело, поэтому он оставил только самое важное.

Как вырастить гиганта на заднем дворе

— Проблема нашего климата в том, что средняя полоса считается зоной рискованного земледелия. Но я экспериментировал: к примеру, привил арбуз на два корня тыквы. Это когда корень самой ягоды срезают и сажают его на другие. Я почитал всю научную литературу, изучал химические приемчики, общался с бахчеводами из Америки, где выращивают самые большие арбузы (к иностранным конкурентам мы еще вернемся. — Прим. ред.).

Главное условие, объяснил бахчевод, в том, чтобы задержать созревание ягоды. Для этого ее регулярно надо снабжать водой. В жаркое время расход составляет до 40 литров в день.

В этом году Владимир столкнулся с последствиями непогоды. Сначала — аномальные морозы, а затем ураган. Как раз в тот период Ракета за сутки набирала от двух до шести килограммов. Тогда вся семья была в отпуске, так что Ракету было некому спасать. В итоге две трети плетей листвы Владимиру пришлось удалить.

Вообще из-за особенностей такого выращивания созревание длится не месяц, как у обычных арбузов, а приблизительно 90 дней. Неудивительно, что за это время Ракета успела даже обзавестись именем.

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Всё это время за процессом внимательно следили еще тысячи человек. Владимир ведет блог «Любопытный агротехнолог», в котором делится секретами успеха. На его «телеграм» подписаны девять тысяч читателей.

— Я отношу себя к ленивым блогерам, не раскручиваюсь и не публикую рекламу. Поначалу люди писали, зачем я этим вообще занимаюсь. Постепенно пришли те, кому это тоже интересно, — объяснил Владимир.

Его последователи тоже примут участие в фестивале под названием «Агробатл» в Ставрополе. На конкурсе Владимир отстоит честь не только Подмосковья, но и всего севера России. По словам бахчевода, между севером и югом идет битва за пальму (арбуз) первенства. Южане по понятным причинам относятся к северным коллегам несколько свысока. Северян же такое отношение только подстегивает к соревнованию.

Пока что их сообщество насчитывает около 50–60 активных участников, которые тоже стремятся вырастить огромные плоды.

— Еще чуть-чуть подучить людей, и мы дадим бой американцам! Потому что рекорд мира принадлежит им, он держится с 2013 года — 159 килограммов. В этом году его, скорее всего, побьют. Моя мечта, — чтобы россияне создали такое сообщество, чтобы стать первыми. А в идеале, чтобы Москва стала родиной гигантов… — Владимир слегка смутился и засмеялся. — Вот так вот сходят с ума огородники в Подмосковье.

Срез Ракеты

Возвращаемся к теплице, где должны срезать арбуз. Чтобы дотащить ягоду до машины, Владимир позвал соседа. На перерезание корня пришла посмотреть вся семья — как-никак, ждали этого события долго.

Бахчевод с горящими глазами разрезал корень новыми ножницами. Показал камерам сочащийся соком корень (снимаем мы и его жена — для блога). Затем вытащил остатки корня из земли. Выглядели они как перевернутое дерево.

— Да он бы еще рос и рос! — прокомментировал зять Владимира. Сам же физик сказал, что в любом случае уже поздно, и, по его измерениям, Ракета перестала расти неделю назад.

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

С трудом Владимир вместе с соседями и родственниками (от помощи корреспондентов он отказался) дотащил арбуз на своеобразном матрасе и фанере до заветных весов. Всего на одну Ракету понадобилась сила четырех мужчин.

Итак, задача не только превысить прошлый рекорд, но и побить конкурсантов. Прошлый рекорд — 71 килограмм. Но в этом году он явно будет побит. Владимир общался с другими бахчеводами: они вырастили арбузы весом до 85–90 кило.

Совместными усилиями команда «грузчиков» переносит Ракету на весы.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Аккуратно, он же скатится! Разобьется так… Господи, он ведь пообещал, что мы три таких домой повезем, — вполголоса добавила жена Владимира.

— Придерживаем. У него корка толстая, ничего ему не будет, — ответил бахчевод. — Я надеюсь, там будет хотя бы 90.

Арбуз ставят на весы. Снимаем, как меняется цифра на приборе. Вес быстро растет: 50 килограммов, 77, 85, 92. Поначалу весы показывают 108 килограммов, но без подушки итоговый вес составил 98 кило (на фестивале засчитают 97).

— Ну сколько там! — крикнул Владимир. Ему ответили. — Да ну! 98! Сколько без подушки будет? Она нетяжелая же. Ба, сфоткай его на весах, но без цифры! Сохраним интригу для подписчиков (подписчики и правда были заинтригованы и впоследствии угадывали, какую цифру показали весы. — Прим. ред.).

Рекордная цифра приободрила всех окружающих. Сам Владимир, кажется, поначалу не верил такому успеху. Как оказалось, его расчеты не оправдались в самом лучшем виде.

— Исторический момент! — произнес Владимир. — Блин, всего два килограмма не хватило…

— Есть, к чему стремиться! — ответила жена.

Арбуз снова с трудом подняли (к нашему стыду, снова самостоятельно) и дотащили до автомобиля. Там, поддерживаемый советами всех присутствующих, Владимир закрепил арбуз. Ракету пристегнули ремнем и слегка обложили полотенцами.

— Это ведь сколько самогона можно сделать! — отметил старший член семейства.

— Я своей скажу, чтобы теперь вместо кабачков растила такое, — то ли шутя, то ли серьезно добавил сосед семейства. Позже он снова повторил что-то в этом духе, но уже с однозначным намерением. В общем, мы своими глазами наблюдали, как бахчевод вдохновлял других своим делом.

Интрига была в том, что, возможно, на заднем сиденье неприметной иномарки лежит самый большой арбуз России. Владимир не загадывал. Семья Луканиных отправилась на юг.

Итоги соревнования

В итоге Ракета всё же увидела Черное море. После этого ее повезли в Ставрополь на «Агробатл» в парк «Бахча Пономаревых» — известное место среди бахчеводов.

Источник: герой материала, Владимир Луканин

Владимир рассказал нам, что Ракета заняла почетное второе место. Первое место занял арбуз из Калужской области с весом в 114,7 килограмма. Третье — ягода весом 88 килограммов, выращенная школьником Тимофеем. При этом, рассказал Владимир, все они и до конкурса общались в закрытых чатах и делились советами на протяжении всего сезона созревания.

Источник: герой материала, Владимир Луканин











Но для арбуза Ракеты карьера еще не закончена. После «Агробатла» арбуз поедет на Фестиваль полосатых гигантов (его вдохновителем был сам Владимир). А после этого — в Аптекарский огород в Москве. Там на Ракету смогут посмотреть все желающие.

Как вы понимаете, арбузы в конце концов съедают. Предшественника Ракеты, как рассказал Владимир, хватило не только его семье, но и многим соседям. Сама Ракета, вероятно, способна прокормить весь СНТ.