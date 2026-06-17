«Падаль, бодайся дальше»: как многодетную мать посадили на 10 лет, обвинив в похищении мужа

Долг 200 миллионов, 83 машины и одна драка у кафе. Разбираем дело Скутневых Источник: ВКонтакте



Весной 2026 года Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор, который разделил общественность на два лагеря. 39-летняя Валентина Скутнева, многодетная мать и успешная предпринимательница, приговорена к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее четверо сообщников получили от 5 до 8 лет колонии строгого режима.

Официальная версия прокуратуры: Скутнева организовала похищение собственного бывшего мужа Станислава Скутнева, чтобы поместить его в реабилитационный центр против воли и таким образом выиграть бракоразводный процесс и раздел имущества.

Версия семьи Скутневой: женщина стала жертвой спланированного рейдерского захвата со стороны мужа-коллектора, имеющего коррумпированные связи в правоохранительных органах. По их словам, Валентину оговорили, сфальсифицировали доказательства, а реальные заказчики «похищения» — криминальные авторитеты по кличкам Расул и Арчи — так и не понесли наказания.

В распоряжении редакции оказались десятки документов: протоколы допросов, медицинские справки, переписка в мессенджерах (объемом более 50 страниц), несколько видео с места происшествия и подробное письмо 20-летней дочери осужденной — Жанны Скутневой. На основе этих материалов журналист 63.RU Наталья Артякова собрала полную историю конфликта.

Суть дела: что установил суд?

Кто есть кто?

Источник: ВКонтакте Скутнева Валентина Александровна: генеральный директор ООО «Бизнес-прогресс»;

имеет трех детей: Жанна (20 лет, от первого брака, удочерена Скутневым), дочь (7 лет на момент приговора), сын (4 года);

проживает с матерью-инвалидом 3-ей группы.

Источник: ВКонтакте Скутнев Станислав Сергеевич: генеральный директор ООО «Агроснаб»;

по неофициальным данным (из соцсетей и показаний свидетелей), ранее занимался коллекторской деятельностью;

в момент конфликта — бракоразводный процесс с Валентиной (брак заключен 11.07.2018, расторгнут 20.09.2024).

Что вменялось подсудимой?

Согласно карточке дела № 2-527/2025 и приговору от 27.04.2026, Валентине Скутневой инкриминировалось:

Организация похищения человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 33, п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы. Разбой с незаконным проникновением в помещение и в крупном размере (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Похищение паспорта и других важных личных документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Хищение оружия (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ).

Четверо других фигурантов — Денис Борисенко, Александр Соловьев, Эльшад Мурадов и Эльвин Тофигаде — обвинялись в исполнении похищения.

Версия обвинения: хронология преступления

Прокуратура в суде представила следующую картину:

Мотив.

Скутневы находились в процессе развода и дележа совместно нажитого имущества. Стоимость только автомобильного парка, по данным следствия, составляла десятки миллионов рублей. Станислав Скутнев настаивал на возврате 42,8 млн рублей за якобы неоплаченные автомобили, переданные Валентине. Желая устранить мужа из процесса раздела имущества, Валентина решила поместить его в реабилитационный центр для наркозависимых против его воли, чтобы он не мог участвовать в судебных заседаниях.

Подготовка.

По данным следствия, Скутнева через знакомых нашла исполнителей — четверых мужчин, согласных за денежное вознаграждение «скрутить» и вывезти ее мужа. Борисенко, Соловьев, Мурадов и Тофигаде должны были напасть на Станислава, надеть на него наручники, затолкать в машину и отвезти в центр реабилитации, расположенный, по некоторым данным, за пределами Самарской области.

События 5 июля 2024 года.

В дневное время Валентина договорилась с мужем о встрече у кафе «Ведро гвоздей» (Тольятти) якобы для передачи денег, которые она ему должна. Станислав приехал на место.

В этот момент из засады выскочили четверо нападавших. Они нанесли Скутневу несколько ударов в область головы и корпуса, повалили на асфальт, надели наручники и попытались затолкать в автомобиль. Валентина в это время находилась рядом. Позже выяснилось, что она похитила из автомобиля мужа сумку, где лежали 2 млн рублей (по другим данным — 8 млн), его паспорт и травматический пистолет.

Источник: ЧП ЖИЗНЬ ТОЛЬЯТТИ / Vk.com

Срыв похищения.

Операция пошла не по плану. Станислав Скутнев, будучи физически крепким мужчиной, оказал активное сопротивление. Очевидцы происходящего вызвали полицию. Спустя несколько минут прибыли два-три экипажа ППС. Часть нападавших была задержана на месте, часть задержали позже.

Роль Валентины.

Следствие установило, что именно Скутнева координировала действия нападавших, находилась на месте преступления, а после задержания пыталась убедить полицейских и очевидцев, что происходит «семейный конфликт» и мужа «просто хотят отвезти лечиться».

Версия защиты и семьи

Жанна Скутнева, 20-летняя дочь Валентины, обратилась в редакцию 63.RU с развернутым письмом. Она утверждает, что ее мать — жертва, а не преступница, а уголовное дело сфабриковано отчимом с помощью его связей в силовых структурах.

«Мою семью терроризирует мой отчим. Он незаконно посадил мою маму, ей дали 10 лет. Отнял у нас всё и испортил всю жизнь. Сейчас я живу с бабушкой и воспитываю брата и сестру 4 и 7 лет. Мама не должна сидеть за то, чего не совершала», — написала Жанна.

Теперь давайте посмотрим на хронологию событий в изложении семьи Скутневой, подкрепленная документами из уголовного дела и самостоятельных проверок.

Это последнее совместное фото супругов в соцсетях Источник: ВКонтакте

Предыстория: знакомство, брак, бизнес

2016 год. Станислав Скутнев пришел на бухгалтерское обслуживание в фирму Валентины. На тот момент она уже была успешной предпринимательницей, жила со своей мамой и воспитывала дочь Жанну.

2018 год (июль). Валентина и Станислав заключили брак. Он удочерил Жанну. В браке родились дочь (2019) и сын (2022).

Бизнес. У семьи было несколько направлений:

ООО «Бизнес-прогресс» (гендиректор — Валентина, 100% учредитель). Фирма создана до брака (правопреемник ООО «Сфера Финансов» с 2014 года). Занималась бухгалтерским обслуживанием, управленческим консалтингом, подбором персонала. Штат — до 35 сотрудников;

ООО «Агроснаб» (гендиректор — Станислав, 100% учредитель). Фирма создана в феврале 2019 года — уже в браке. По закону, Валентина имеет право на 50% этого бизнеса;

совместный бизнес по аренде автомобилей (каршеринг и посуточная аренда). Управляла бизнесом Валентина, финансирование также шло из ее «Бизнес-прогресса». Станислав, по словам семьи, отвечал за «безопасность» — что впоследствии, как утверждают, означало его коллекторское прошлое.

2017 год (справка из открытых источников).

Валентина Скутнева (тогда еще Ширшова) вместе со Станиславом проходила фигурантами по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). По версии следствия, семейная пара «отмыла» более 1 млрд рублей. Дело дошло до суда в 2018 году, итогом стали два года условно и штраф 200 тыс. рублей. Именно этот факт использовался обвинением для характеристики личности подсудимой.

Ноябрь 2023 года — точка невозврата.

Валентина попала в больницу в Москве на плановую операцию. По ее словам, Станислав бросил ее в больнице одну, не приезжал, а позже она узнала, что в это время он изменял ей с ее же подругой и посещал ночные клубы.

С этого момента, как утверждает Жанна, начался систематический террор.

20-летняя Жанна осталась одна с маленькими сестренкой и братишкой и бабушкой-инвалидом Источник: ВКонтакте

2023–2024 годы: от любви до систематического насилия

Ноябрь 2023 — февраль 2024. После скандала Станислав стал агрессивным. Общие знакомые сообщили Валентине, что муж употребляет наркотики. Сам он это подтвердил, назвав наркотик «элитным» и заявив, что «от него нет привыкания, это как раз в неделю выпить алкоголь». Валентина настояла, чтобы он прекратил, учитывая, что его родной отец умер в 34 года именно от наркотиков. Скутнев пообещал завязать.

Февраль 2024. Валентина узнала, что муж втайне снял квартиру, где употреблял наркотики и приводил женщин. Она заявила, что уходит и забирает свою долю из совместного бизнеса.

7 марта 2024. Заключен брачный договор, который, по замыслу Валентины, должен был разделить имущество и активы.

Апрель 2024 — первое избиение. 8 апреля Валентина застала мужа дома за употреблением наркотиков, причем в соседней комнате в этот момент были дети. Она потребовала, чтобы он ушел. В ответ Станислав напал на нее.

Со слов Валентины (из объяснительной от 20.09.2024): «Он начал избивать меня и душить, я начала кричать и звать на помощь, прибежали мама и дети, но он при них продолжал бить, пока дети не начали сильно плакать и мама не стала мне помогать освободиться».

Жанна в своем письме добавляет: «Мама тогда не написала заявление в полицию, решила не выносить сор из дома».

Конец апреля 2024 — избиение у спортклуба «Альбатрос». Станислав подъехал к спортклубу, где тренировалась Валентина, потребовал деньги (4 млн рублей), а когда она отказалась, повалил на асфальт и снова начал душить. Деньги из машины забрал. Прохожий остановил избиение.

В распоряжении редакции есть справка: камеры видеонаблюдения у «Альбатроса» зафиксировали эпизод, но в возбуждении уголовного дела было отказано со ссылкой на «совместно нажитое имущество» и «отсутствие тяжких телесных повреждений».

Валентина все рассказывала старшей дочке Жанне Источник: из материалов уголовного дела

Май 2024: раздел имущества и долг в 200 млн рублей

После апрельских событий Валентина подала на развод. Она потребовала возврата долга в 200 миллионов рублей, который ООО «Агроснаб» (под управлением Станислава) имело перед ООО «Бизнес-прогресс». Долги были оформлены договорами займа, подписанными самим Скутневым. Часть этой суммы, по словам Валентины, он вернул, но основная масса оставалась непогашенной.

24 мая 2024. Стороны заключили соглашение № 1-05/2024 о разделе имущества и взаимозачете. Этот документ — краеугольный камень всего конфликта.

Что предусматривало соглашение (по данным из заявления Скутневой от 25.05.2025):

ООО «Агроснаб» передает ООО «Бизнес-прогресс» 28 автомобилей (в списке — Hyundai Creta, Renault Logan, Kia Rio, Lexus RX300, Porsche Macan, BMW X6, Toyota Camry и другие). Оценочная стоимость этой партии, по данным следствия, — 42,8 млн рублей. ООО «Бизнес-прогресс» передает ООО «Агроснаб» 34 автомобиля (Lada Granta, Hyundai Solaris, Land Rover Range Rover Velar и другие).

Пункт 16 данного соглашения гласил: «Стороны согласовали, что заключение настоящего Соглашения признается Сторонами надлежащим и полным исполнением обязательств ООО „Агроснаб“ перед ООО „Бизнес-прогресс“ по возврату полученных денежных средств на общую сумму 200 000 000 рублей».

Простыми словами: долг в 200 млн рублей был списан в обмен на передачу автомобилей. Валентина сочла сделку справедливой.

Так мужчина общался с женой — матерью своих детей Источник: из материалов уголовного дела

Однако уже через месяц, как утверждает защита, Станислав начал утверждать, что Валентина не заплатила за машины, переданные ей, и потребовал 42,8 млн рублей повторно, а также подал в суд на расторжение соглашения (но только в части обязательств Валентины).

Июнь 2024: угрозы, разбитые стекла и угон автомобиля

После подписания соглашения мир в семье продлился недолго.

4 июня 2024. Станислав потребовал 6 млн рублей «на покрытие убытков компании». Валентина отказалась.

6 июня 2024. Состоялся звонок в офисе Валентины по громкой связи.

Из объяснительной Валентины: «Скутнев позвонил и стал угрожать, что меня кто-то хочет забить арматурами, „те люди, которым я должна денег, как ему, ходи аккуратнее“, предупреждал он. Я была в шоке от его хладнокровного тона. Со мной была подруга, она сказала, что он ширкает карточкой — видимо, опять употребляет».

Валентина записала разговор на камеры офиса. Впоследствии эта видеозапись прилагалась к заявлению в полицию.

Привез или нет — история умалчивает Источник: из материалов уголовного дела

9 июня 2024. Неизвестные разбили панорамные окна в офисе Валентины. Она подала заявление, приложив видео с угрозами голосом Станислава. Полиция завела дело по факту умышленного повреждения имущества на неустановленное лицо, а эпизод с угрозами выделили и отказали в возбуждении дела в отношении Скутнева.

Цитата из переписки: «Мне, когда я пришла по стеклам, сказали, чтобы на Скутнева больше не писала, это не поможет, только себе сделаю хуже, что могут и на меня завести дело».

18 июня 2024. Станислав угнал автомобиль Hyundai Elantra, который стоял на платной охраняемой парковке «Арлан авто». Он представился мужем, сказал, что жена потеряла талон, и получил дубликат. Валентина написала заявление об угоне, машину объявили в розыск.

25–27 июня 2024. Станислав предложил встретиться «решить вопросы» и для демонстрации доброй воли сдал анализы на наркотики. Справка, предоставленная им, была чистой. Валентина согласилась дать ему детей на выходные.

30 июня 2024. Они договорились о встрече 5 июля для окончательного урегулирования.

День «похищения» — две версии одной драки

Именно здесь версии расходятся кардинально.

По версии прокуратуры и СК, Валентина, задумав похитить мужа, позвонила ему и сказала, что готова отдать деньги (по некоторым данным, сумма выросла до 10 млн рублей). Он приехал на встречу. На парковке на него напали четверо мужчин, надели наручники и попытались затолкать в машину. Валентина в это время украла его сумку с деньгами, паспортом и пистолетом. Очевидцы вызвали полицию, и нападавших задержали. Целью было поместить Скутнева в реабилитационный центр против воли, чтобы он не мог защищать свои интересы при разделе имущества

Версия семьи и защиты (из письма Жанны в редакцию и объяснений самой Валентины):

Утром 5 июля в офисе Валентины снова разбили окна. Она позвонила Станиславу и сказала, что встреча отменяется. Он перезвонил и потребовал уже 8 млн рублей, угрожая сжечь машину.

Валентина попыталась нанять охрану у знакомого Андрея Парохонько (ЧОП «Гром»), но тот не отвечал.

Валентина переживала за себя и детей Источник: из материалов уголовного дела

Через общих знакомых она вышла на Дениса Борисенко (в телефоне был записан как «Денис проводит беседы»). Он предложил помощь — приехать на встречу для поддержки и, возможно, провести с мужем беседу о лечении от наркозависимости.

13:45 — Валентина и Борисенко договорились встретиться у магазина, чтобы познакомиться, но Денис не приехал и не отвечал на звонки.

14:00 — Валентина увидела, что мимо проезжает Станислав на угнанном ранее Hyundai Elantra (машина все еще в розыске).

Валентина позвонила в полицию. Не по угрозам (она знала, что на них не приедут), а по факту угона автомобиля, который числился в розыске. Полиция пообещала быть через 10 минут.

14:15 — Валентина подъехала к месту встречи (кафе «Ведро гвоздей»). Станислав вышел из своей машины, подошел к ней, ударил по капоту и начал стучать в окно, требуя выйти.

В этот момент со стороны подбежали четверо мужчин. Позже оказалось, что это Денис Борисенко и трое его знакомых, которые, не предупредив Валентину, приехали «подстраховать».

Станислав ударил первым, завязалась драка. Валентина утверждает, что видела, как муж пытается достать пистолет.

Она испугалась и уехала. Поехала в отдел полиции торопить наряд. Вернувшись, увидела, что Станислав сидит на асфальте, вокруг толпа людей и полиция.

Что говорят очевидцы и что видно на видео?

В распоряжении редакции есть как минимум два видео, снятых очевидцами. На них видно, как несколько крепких мужчин удерживают Станислава, пытаются завести его в машину. Слышны крики. А также на видео отчетливо слышны имена, которые не имеют вообще никакого отношения к Валентине.

«Мы из-за тебя пострадали, Стасян! Расула крестного знаешь, своего сына, и Расула второго, позвони им! Ты их сейчас там увидишь…»

«Мои пацаны такой *** делать не будут!» — отвечает Скутнев.

Защита утверждает, что речь идет о Расуле Гержоте (он крестный отец сына Скутневых) и Расуле Мамедбекове (известный в прошлом боксер, также фигурирует как Арчи), а также о некоем Артуре Маметбекове.

Из здесь защита задается справедливым вопросом: почему, если «похищение» заказала Валентина, нападавшие называют имена двух Расулов и Арчи? Почему следователи не допросили этих людей? И главное, почему они не стали фигурантами дела?

Источник: Коммунальный опер

Как из свидетеля сделали обвиняемую

5 июля, вечер. Валентину доставили в отдел полиции. Сначала она была в статусе свидетеля, ведь она сама вызвала полицию. Ее телефон изъяли для осмотра, переписка с Борисенко была просмотрена и зафиксирована (по ее словам, следователи видели, что никакого сговора о похищении нет).

Однако ночью и на следующий день ситуация изменилась. Станислав написал заявление о том, что его похитили по заказу жены.

22 июля 2024. Валентину вызвали в следственный комитет якобы для возврата телефона. Вместо этого ей предъявили обвинение по ст. 126 УК РФ (похищение человека). По словам Жанны, в тот момент маме стало плохо, она потеряла сознание.

Ей избрали меру пресечения и отправили под домашний арест. Четверых мужчин (Борисенко, Соловьева, Мурадова, Тофигаде) отправили в СИЗО.

Ключевой момент, на котором настаивает защита: когда Валентина передала телефон следователям, в мессенджере WhatsApp была вся переписка с Борисенко, где они договаривались о встрече «для поддержки и беседы», а не о похищении. Позже, когда адвокаты запросили эту переписку, оказалось, что она полностью удалена. Следствие заявило, что это сделала сама Валентина. Но она утверждает, что не могла этого сделать, так как телефон находился у следователей.

Многие сообщения в телефоне были удалены после изъятия следователем Источник: из материалов уголовного дела

Изъятие машин, угрозы дочери, фальсификация с аквапарком

9 июля 2024. Станислав подал заявление о мошенничестве. Он заявил, что якобы Валентина не заплатила ему за 27 автомобилей 42,8 млн рублей. Началась доследственная проверка.

10 сентября 2024. МВД по Советскому району Самары отказало в возбуждении уголовного дела по этому заявлению, не найдя состава преступления. В деле были соглашение от 24 мая и документы о списании долга.

Однако 7 октября 2024 Следственный комитет Автозаводского района, вопреки отказу МВД, возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на основании того же самого заявления Скутнева.

Цитата из протокола суда (журналисты «Хронографа» побывали на заседании, где допрашивали следователя Анатолия Грекова): «Судья спросила: „Вы кого-то опрашивали в рамках проверки?“ Греков ответил: „Нет“. „То есть дело возбудили на основании заявления Скутнева и документов, которые он приложил?“ — „Да“. „А в чем заключалась проверка?“ — „Ну, проверка и заключалась в этом. Мною изучено заявление о ВУД“».

В рамках этого дела были арестованы и изъяты десятки автомобилей, принадлежащих ООО «Бизнес-прогресс». Часть машин была передана Станиславу. Семь автомобилей, которые, по документам, никогда не принадлежали «Агроснабу», также были изъяты.

Осенью 2024 дочь Жанна начала получать СМС-сообщения с угрозами с неизвестного номера (орфография и пунктуация сохранена):

«Здравствуй Жан. Советую тебе уехать из города, а лучше из области. Запомни, не надо так разговаривать с коммерсантами. Сейчас они дождутся, когда посадят твою Маму, и начнут рвать тебя на куски. Твой Папа помочь тебе уже не сможет».

И еще:

«Жан, сохрани себе здоровье и жизнь. Уезжай, и как можно быстрее. Маме ты уже не поможешь».

Жанна потребовала представиться, но собеседник отказался. Позже выяснилось, что номер оформлен на слесаря из Нефтегорска, который никогда не слышал о Скутневых. По мнению защиты, угрозы организовал сам Станислав, используя подставные сим-карты.

СМС с неизвестного номера Источник: из материалов уголовного дела

Попытка сменить меру пресечения

Станислав также несколько раз жаловался в УФСИН, что Валентина нарушает домашний арест.

Первая жалоба: она якобы вышла на крыльцо дома. Проверка показала, что это не запрещено;

Вторая жалоба: во время обеда с сопровождающим УФСИН заехали в магазин «Русь». Наказали сопровождающего, а не Валентину;

Третья, четвертая жалобы: разговоры по телефону и посещение больницы — не подтвердились;

Пятая жалоба (ставшая роковой): Станислав предоставил в УФСИН фотографию, где девушка, похожая на Валентину, находится в аквапарке «Улет» в Ульяновске 15 ноября 2025 года с двумя детьми, причем у девушки отсутствовал браслет электронного мониторинга, который носят под домашним арестом.

УФСИН сделало запрос в аквапарк, те ответили, что «была похожая женщина», но предоставить видео не могут, так как срок хранения записей 7 рабочих дней, видео удалено.

Однако проверка, проведенная 19 ноября 2025 года, показала, что браслет на Валентине целый и не поврежден. Представитель УФСИН в суде в январе 2026 года пояснил, что браслет был заменен 12 ноября, и у нового могли быть «технические сбои».

Судья Александр Караулов удовлетворил представление УФСИН, и Валентину перевели из домашнего ареста в СИЗО-4. Защита настаивала, что главное доказательство — само видео из аквапарка — отсутствует, есть только непроверенное письмо и фото без метаданных. Суд отклонил эти доводы.

Дележка бизнеса Источник: из материалов уголовного дела

Состояние детей и бабушки

Пока шло следствие и суд, по данным семьи, дети находились в тяжелом психологическом состоянии.

Психологическое представление на 7-летнюю дочку от 23 января 2026 года (детский сад «Теремок»):

«Девочка с трудом идет на контакт, проявляет тревожность. Нарисовала рисунок семьи — маму, сестру, бабушку, брата и себя, но не нарисовала папу. Как правило, дети не рисуют тех членов семьи, с которыми у них плохие отношения. На вопрос, почему она не нарисовала папу, промолчала. Со слов бабушки, девочка плохо спит, просыпается по ночам, стала боязливой и замкнутой. Боится, что ее и брата заберет папа».

Психологическое представление на 4-летнего сына:

«Мальчик идет на контакт, но проявляет тревожность (услышав незнакомые звуки, настораживается и пугается). Настороженность в поведении».

65-летняя мать Валентины — инвалид 3-й группы. У нее диагностированы злокачественные новообразования, сахарный диабет, астма и артроз. На фоне стресса у нее развился псориаз, а также правосторонняя прикорневая пневмония. Уход за ней осуществляла только Валентина.

Жанна боится отчима Источник: из материалов уголовного дела

Как проходил суд

Дело рассматривал Автозаводский районный суд г. Тольятти под председательством судьи Александра Караулова. Государственное обвинение поддерживали прокуроры Гордеев В. А. и Слепцова Е. В.

Потерпевший Станислав Скутнев на часть заседаний не являлся, его интересы представляли адвокаты.

На скамье подсудимых: Валентина Скутнева, Денис Борисенко, Александр Соловьев, Эльшад Мурадов, Эльвин Тофигаде (Тофигзаде).

Прокурор в прениях заявил, что вина подсудимых полностью доказана. Сам Скутнев утверждал, что жена неоднократно предлагала ему «лечь в рехаб», а когда он отказался, решила действовать силой. Очевидцы подтвердили, что видели, как несколько мужчин напали на Скутнева, надели наручники и заталкивали в машину.

По версии обвинения, на видеозаписях видно, что Валентина находится на месте и не пытается остановить нападавших, а наоборот, уезжает, а позже возвращается.

Кроме того, эксперт дал заключение о наличии у Станислава телесных повреждений средней тяжести.

Прокурор также обратил внимание суда на то, что судебная наркологическая экспертиза, назначенная определением от 8 августа 2025 года, не подтвердила наличие у Станислава Скутнева хронической зависимости от наркотических средств на момент проведения экспертизы (активной или в ремиссии). Это опровергало версию защиты о необходимости принудительного лечения.

Прокурор просил для Валентины Скутневой 11 лет колонии общего режима.

В свою очередь адвокаты настаивали на невиновности. Они утверждали, что в деле отсутствовали прямые доказательства того, что Валентина заказала похищение, а вся связь с Борисенко носила характер договоренности о личной охране, а не о преступлении.

Также защита обратила внимание на удаленную переписку с Борисенко и на то, что следствие не смогло ее восстановить, поэтому в основу обвинения легли только показания потерпевшего, заинтересованного в исходе дела.

И главный вопрос суду: на видео с места происшествия нападавшие называют имена Расулов, а не Валентины. Почему этих людей не допросили?

Также адвокаты настаивали, что все имущественные споры имеют гражданско-правовой характер, и возбуждение уголовного дела о мошенничестве было незаконным. Причем МВД уже отказывало в возбуждении 10 сентября 2024 года.

«Семья Валентины нуждается в ней: мать-инвалид, двое малолетних детей. Заключение под стражу создает угрозу их жизни и здоровью», — говорили они на суде.

Многодетную мать отправили в колонию на 10 лет Источник: ВКонтакте

Приговор

27 апреля 2026 года судья Караулов огласил приговор. Валентина Скутнева была признана виновной по всем пунктам обвинения (организация похищения человека, разбой, похищение документов, хищение оружия). Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Четверо соучастников приговорены к срокам от 5 до 8 лет колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск Станислава Скутнева о возмещении имущественного и морального вреда. Точная сумма в приговоре не указана, но, по данным прокуратуры, речь идет о десятках миллионов рублей.

Главные вопросы без ответа

20-летняя Жанна Скутнева, старшая дочь осужденной, в разговоре с журналистом 63.RU после оглашения приговора заявила, что они будут обжаловать решение в апелляционном и кассационном порядке.

«Маму посадили ни за что. Она не заказывала никакого похищения. Это рейдерский захват, и его организовал Станислав. У нас есть видео, где его же дружки говорят про Расулов. Почему их не посадили? Почему моего отчима, который избивал маму, угрожал мне, не привлекли ни разу? Где справедливость? Я теперь одна должна поднимать брата и сестру и ухаживать за больной бабушкой».

Жанна подтвердила, что продолжит публичные обращения, в том числе к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, который ранее, к слову, уже запрашивал доклад по этому делу.

Можно ли было избежать трагедии?

Анализируя документы, невольно задаешься вопросом, а можно ли было остановить этот конфликт на ранней стадии? Например, когда были написаны первые заявления об избиениях, но по непонятным причинам были проигнорированы или получили отказ в возбуждении дела? Или когда на угрозы, разбитые стекла и угон автомобиля полиция реагировала вяло и только в лучшем случае регистрировала заявления, но доводила до дела только эпизоды, где фигурировал неустановленный круг лиц?

Вместо того чтобы урегулировать спор через медиацию или суд, стороны перешли в публичную плоскость. В телеграм-каналах и соцсетях появились десятки постов, где каждую из сторон называли «черным банкиром», «коллектором», «рейдером», «лжепохитителем». Всё это только накалило обстановку вокруг семьи и общественности.

Если версия Валентины об употреблении мужем наркотиков правдива, то, вероятно, принудительное лечение действительно было единственным выходом. Но по закону поместить человека в рехаб против воли можно только по решению суда и при наличии медицинских показаний. В этом случае самоуправство, пусть и с благими намерениями, привело к уголовному делу.

Что говорит Станислав Скутнев?

В открытых источниках его представители ранее заявляли, что Валентина — «аферистка», которая «подменила ЭЦП», «отозвала патент» у ИП Ломакина, «подставила своих же друзей» и пыталась скрыться от ДПС на скорости под 200 км/ч, за что была лишена прав.

Однако эти утверждения не были предметом рассмотрения в суде по делу о похищении и не нашли подтверждения в приговоре (за исключением характеристики личности).

Станислав Скутнев считает приговор жене справедливым Источник: ВКонтакте

Что дальше?

История семьи Скутневых — это трагедия, в которой сложно разделить стороны на «абсолютное зло» и «абсолютное добро». Суд, изучив доказательства, признал Валентину виновной в организации похищения. Это факт. Ей дали 10 лет колонии, и это серьезный срок. Но и у стороны защиты есть законное право его обжаловать.

Но даже если приговор вступит в силу, вопросы к правоохранительной системе останутся. Почему мужчина, который систематически избивал жену, оставался безнаказанным? Почему угрозы в адрес 20-летней девушки расследовались лишь формально? И почему видео с именами посторонних Расулов не привело к проверке их причастности?

Ответы на эти вопросы, вероятно, будут искать уже в апелляционных жалобах и, возможно, в новых уголовных делах, в том числе о коррупции, фальсификации доказательств или рейдерстве.