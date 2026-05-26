«Не надо писать про брак по залету»: Юлик и Маша Мармарис признались, что ждут ребенка

Блогеры Юлик и Маша Мармарис, чьи отношения когда-то обсуждал весь интернет, дали понять: их семья скоро станет больше. На пополнение намекнула сама будущая мама. В личном блоге она опубликовала тест на беременность с двумя полосками и снимок УЗИ.

«Если кто-то задавался вопросом, куда я пропала», — лаконично подписала кадры блогерша. Одновременно кадр с УЗИ опубликовал и Юлик. Дальше — тишина, но аудитории и этого оказалось достаточно, чтобы сложить два плюс два.

Для пары эта новость особенно символична. История их любви стартовала не с благословения поклонников, а с громкого интернет-разноса. Летом 2022 года блогер Юлик — он же Юлий Онешко — оказался в центре бурного обсуждения после распада брака с Дашей Каплан. Их свадьба только отгремела, а уже через шесть недель последовало заявление о разводе.

Позже Юлик признался, что на протяжении месяца переписывался с Машей Мармарис и во время одной из вечеринок изменил супруге. По его версии, дело ограничилось поцелуем. Тогда же он сообщил, что испытывает чувства к Маше, и этим только еще больше подлил масла в огонь.

В августе того же года блогеры перестали играть в молчанку и выложили первое совместное фото, подтвердив роман. Хейта было столько, что хватило бы на несколько сезонов реалити-шоу, поэтому детали личной жизни они старались держать при себе.

Настоящий сюрприз ждал подписчиков в декабре 2024-го. Выяснилось, что пара уже год как официально зарегистрировала отношения. Мармарис показала свидетельство о браке, датированное концом 2023 года, и объяснила, почему всё это время они молчали.

«Я выкладываю эту новость, чтобы избежать слухов, если мы решим завести ребенка. Не надо писать про брак по залету или еще что-то», — пояснила она тогда.

Как оказалось, предложение руки и сердца звучало дважды. С первой попытки Мармарис не согласилась, но во второй раз сказала заветное «да».

В начале 2025 года Маша выпустила большой ролик, где раскрыла детали их тайной росписи, а летом того же года подтвердила, что официально получила новый паспорт и взяла фамилию мужа — Онешко.

Пара периодически отдыхает за границей. Публике особенно запомнился случай во время их поездки в Дубай, когда Юлик перевернул багги в дюнах. Маша рассказывала, что супруг в первую очередь бросился проверять ее состояние, а сама авария обошлась блогеру в 2 тысячи дирхам (около 40 тысяч рублей) из-за оформленной страховки.

Маша Мармарис родилась в Санкт-Петербурге в 2002 году. Долгое время занималась рисованием, училась на реставратора и записывала собственные песни. Позже ушла в блогинг, снимая разговорные видео и бьюти-контент. После публикации подробного видео о свадьбе Маша открыто заявила подписчикам, что ее «больше не вайбит снимать на Ютьюб». Сейчас она в основном активна в своем Telegram-канале.

Юлик в последнее время заметно сместил фокус с привычного блогерства. Он увлекся разработкой видеоигр и выпустил в Steam собственный проект — симулятор Dog Brew про собаку-пивовара, который получил очень теплые отзывы от игроков. Окончательно YouTube-сферу он не бросил. Юлик продолжает выпускать шоу с реакциями, а также периодически снимается в совместных видео со старыми коллегами по «питерской тусовке» — Кузьмой и Антоном Власовым.

