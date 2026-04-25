«Его выставили монстром, а меня дурой, что терпит побои»: как сложилась судьба «мамы в 16» после шоу

Пообщались с молодыми родителями и узнали, как сложилась их жизнь после шоу Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Выпуск телевизионного шоу «Мама в 16» (16+), снятый в Волгограде, наделал немало шуму. Причиной тому стали не только отношения между молодыми родителями, но и целое облако слухов, которые появились уже после шоу. Корреспонденты V1.RU встретились с Татьяной и Прохором, чтобы узнать, как сложилась их жизнь вне камер и насколько правдивы обвинения, которые сыплются на них в интернете.

Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

«Мама в 16» (16+) — российское реалити-шоу с историями мам в возрасте 15–17 лет, выходит на телеканале «Ю». Шоу транслировали с 2019 по 2024 год под названием «Беременна в 16», а после переименовали. В выпусках показывают путь героини к материнству: ее жизнь до встречи с отцом будущего ребенка, история их знакомства, новость о беременности, походы к врачу, знакомства с родителями, рождение ребенка и первые пару месяцев его жизни. Частые сценарии в жизнях молодых матерей — ссоры с отцами их будущих детей, предательства, непонимание родителей и осуждение сверстников. Также молодые родители нередко сталкиваются с финансовыми проблемами.

Татьяна и Прохор из Волгограда стали героями одного из выпусков 5 сезона «Мама в 16» Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Он кричит, все истерят и срываются»

Таня выросла в многодетной семье. Она помогала и по дому, и с младшими, при этом девочка успевала хорошо учиться. Было тяжело, но бунтовать она боялась, а единственная попытка сбежать из дома не продлилась и пары часов — Таня сама вернулась обратно. Узнав о беременности, родители и старший брат отвернулись от нее, отказавшись принимать и ее молодого человека Прохора, и положение дочери.

— Татьян, ну я не знаю, что тебе сказать. Ты понимаешь, что позоришь нашу семью? На порог даже к нам не появляйся. Нагуляла — сама решай, что делать. К нам с отцом не приходи, — только и сказала мама Тани, когда та рассказала о беременности.

Родители Тани не могли принять отношения дочери Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С 21-летним Прохором Таня познакомилась в интернете. Он с самого начала не понравился ее родителям. И хотя отношения молодой матери с семьей после шоу пришли в норму, Прохора его тесть и теща так и не смогли принять.

— Сейчас у меня с родителями достаточно хорошие отношения. Мы активно общаемся, и они души не чают во внуке. Могу сказать, что прошлые обиды ушли, а вместо них встали теплые и добрые воспоминания, — поделилась Таня с V1.RU. — С Прохором у них по-прежнему натянутые отношения. Мои родители не принимают его как человека, а Прохор, в свою очередь, не принимает их из-за былого отношения в нашу сторону. В отличие от меня, у него до сих пор есть обида за прошлое.

А вот с отцом Прохора, Владиславом, молодые родители прекрасно общаются. Он с самого начала помогал паре финансово и советами. Даже сейчас они живут в квартире, которую им предоставил Владислав. С его супругой Натальей отношения нейтральные, а вот с родной мамой Прохор редко поддерживает общение. Всё дело в старом конфликте: когда-то она пообещала сыну оформить дарственную на квартиру в волгоградской новостройке, если тот откажется от своей доли при приватизации, а после отказалась от своих слов, чем сильно обидела Прохора.

Из-за квартирного вопроса в семье возник разлад Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Как поясняет Таня, эта история началась, когда Прохор еще только родился. Его бабушка по отцу решила переписать на сына квартиру, чтоб помочь молодой семье. Позже, когда Владислав и Наталья развелись, он пообещал выписаться из квартиры, но с одним условием: когда Прохору исполнится 18 лет, мать оформит документы на жилье на сына.

— Спустя какое-то время квартиру признали аварийной и выдали новую в строящемся ЖК, — рассказывает Таня. — И вот Прохору исполнилось 18, его мать сразу же начала обещать, что если тот откажется от приватизации, она приватизирует квартиру на себя, чтобы якобы был меньше налог, и сделает дарственную на Прохора. Сказала, что не хочет его напрягать, и подобное. Прохор согласился, поверил, всё-таки мать, не обманет. По итогу Прохору исполнилось 21, а дарственной нет, я уже забеременела и встал вопрос, куда прописать Лёню.

В квартире Владислава, где сейчас живут молодые родители, прописывать ребенка нет смысла, ее собираются продать в ближайший год.

— С родителями я не общаюсь, а тут есть квартира, которая просто пустует уже много лет. Начали спрашивать, что и как, можем ли прописать, всё-таки по факту квартира Прохора. Его мать начала уходить от ответа, в конце концов проболталась, что она планирует в ней жить. Мы в шоке, а нам куда идти с малышом? Отец Прохора продаст квартиру, и мы останемся на улице. Его мать это не колышет. Сказала, что хочет на старости лет спокойно в ней прожить. По нашему мнению, она решила обмануть собственного ребенка и жить там, где должен был быть Прохор. На фоне этого были скандалы. Когда мы начали пытаться объяснить его отцу, он сказал: «Я тебе, Прохор, квартиру оставил, ты ее не сохранил, вот сам теперь и разбирайся». А теперь самое ироничное: его мать боится, что я обману Прохора, и, прописав ребенка, лишу Прохора квартиры, то бишь поступлю абсолютно так же, как и она по отношению к своему сыну, — расстраивается Татьяна.

Несмотря на все трудности, в том числе импульсивное расставание во время беременности, Таня и Прохор смогли сохранить отношения и воспитывают ребенка вместе, а в будущем планируют официально пожениться.

— Конфликты мы стараемся уладить с помощью парной терапии у семейного психолога, так как не хотим потерять наши отношения, — объясняет Таня. — Новые роли, отцовство и материнство, принесли проблемы в отношения друг с другом, мы начали придираться, оказались на эмоциональных качелях. Пока прошла только первая сессия, но взаимоотношения уже заметно улучшились, и мы стали более любящими.

Татьяна уверяет, что, несмотря на трудности, они с Прохором всё равно любят друг друга и расставаться не хотят Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— Узнав о беременности Тани, я подумал: «Воу. Я ее не брошу и не оставлю одну», — вспоминает молодой отец. — Мысли чуть-чуть отличались от того, что есть сейчас. Я думал, что в какой-то степени будет проще: будет бейбик, будем ухаживать. Но в моменте ты понимаешь, что у тебя начинается депрессия, потому что он кричит, все вокруг истерят, срываются друг на друга, — добавляет Прохор.

«Выставили всё так, как будто он бил ребенка»

На парную терапию молодые родители решились не просто так. После выхода серии шоу с их участием на Таню и Прохора обрушилось очень много внимания. И не только со словами поддержки, полно и негативных комментариев. Особенно досталось новоиспеченному отцу: в Сети его осуждали за пассивность, нежелание работать, насмехались над ним из-за ведения блога.

— Как объяснял психолог, так как мы стали мамой и папой, у нас обоих начали шалить нервы, — рассказывает Таня. — А после того, как вышел наш выпуск, появилось очень много хейта в сторону Прохора. У нас обоих проблемы с агрессией, так что мы сорвались друг на друга, очень сильно поссорились.

Молодая мама признаётся, что за тот эмоциональный срыв им обоим очень стыдно до сих пор. Но самое неприятное — это даже не сама ссора.

— В ходе этой «стычки» я рассказала другой участнице [проекта «Мама в 16»] о том, что произошло, — вспоминает Таня. — И она слила всё в Сети. Теперь Прохора не то что хейтят — ему угрожают. Пишут, что он ребенка бьет и подобное, хотя ничего такого не было. Они опустили многие детали и выставили всё так, как будто Прохор один виноват.

Из-за «слива» личной информации на Татьяну и Прохора вылилось много негатива Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Что писали тогда в паблике, посвященном участницам «Мама в 16» 11 апреля: «Прохор написал в своем тгк, что они с Таней поругались и подрались, и в ходе ссоры он удалил ее тгк. Сейчас действительно канал недоступен, а Прохор посты удалил». «Все дружно можем отписаться от этого морального урода или дождаться, пока он откроет комментарии». 12 апреля в том же сообществе появились публикации, упрекающие Татьяну в том, что она осталась с Прохором и пара помирилась. В публикациях предполагали, что Таня попросту не смогла уйти от него, называя этот факт «самым печальным во всей истории». Также авторы сообщества подтвердили, что был организован сбор средств, чтобы «помочь Тане», которая «никаких денег не просила и не инициировала этот сбор». На следующий день после организации сбора Татьяна вернула все деньги.

По словам Тани, к самим администраторам сообщества у нее нет никаких претензий — вопросы есть только к участнице, которая сделала достоянием общественности то, что Таня рассказала ей по дружбе.

— Выставили всё так, как будто он один виноват, и теперь я не знаю, как всё обелить, чтобы люди поняли, что это неправда. Плюсом там зачем-то начали собирать средства, чтобы я от него уехала. Конечно, я не собиралась уезжать, поэтому вернула все эти деньги. К тому же эта участница стала рассказывать такие подробности моей жизни, которые я не хотела афишировать. Там ужасная каша заварена. Мне безумно неприятно, что я доверилась не тому человеку, — сокрушается Татьяна.

В итоге след, оставленный этой ссорой в медиапространстве, оказался мрачнее, чем сам конфликт.

— В интернете про Прохора теперь говорят, что он такой-сякой, выставили его ужасным человеком, а меня дурой, что терпит побои, — сожалеет Таня. — При этом опускают то, что Прохор заботится и обо мне, и о малыше. Настолько отвратительно всё перевернули, что он якобы ребенка бил, хотя на самом деле Прохор безумно его любит. Не знаю, как в будущем будет, но мы друг друга любим и оба сожалеем о том, что натворили на эмоциях. Добивает то, что моим состоянием воспользовались, чтобы поймать хайп. Сливали всё это без моего согласия. Теперь имеем, что имеем: меня прополоскали за то, что я с якобы абьюзером осталась и подвергаю ребенка опасности, а Прохору досталось, потому что он как бы избил меня и ребенка.

Молодая мама тяжело переносит свалившийся на нее и ее молодого человека негатив Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Люди считают, что мы прям реально дураки»

Сейчас маленькому Лёне, который получил имя благодаря симпатии Татьяны к Леониду Каневскому и его шоу, чуть больше трех месяцев. Пару раз он успел перенести простуду в легкой форме, а недавно у малыша начали резаться зубки, но в остальном его жизнь спокойна и прекрасна.

— Малыш чувствует себя хорошо, позитивно смотрит на мир. Быть мамой классно. Я открыла для себя новый вид любви и счастья, — признаётся Таня. — Не скажу, что я рано родила — 18 мне исполнилось, когда я была беременная, так что просто молодая мама. За выбранное имя нас, кстати, поливали грязью. Мол, Леонид Прохорович — это что-то старческое. А как его надо было назвать? Прохор предлагал Кристианом… Я больше за классические имена.

Имя малыша, по мнению родителей, хорошо сочетается с отчеством Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Таня вспоминает, что собиралась стать мамой только после 25, но у жизни были свои планы.

— Первое время я истерила, но потом приняла это, — рассказывает Таня. — Когда начала движение в животе чувствовать. А он меня пинал только так. Все ребра пересчитал под конец беременности. Я уже говорила: «Да поскорее б ты уже, блин, родился, Леня. Надоел». А он и сейчас ногами любит махать. Думаю, в карате надо его отдать или на плавание.

После выпуска «Мама в 16» к Татьяне и Прохору стали подходить на улицах, чтобы сфотографироваться Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Шоу, по словам Прохора, дало молодым родителям многое — и хорошее, и плохое.

— В какой-то степени прикольно: нас узнают, даже порой предлагают рекламу. А с другой стороны, как-то грустно осознавать, что люди просто-напросто начинают поливать грязью, говорить гадости, желать смерти и всё в этом роде, — объяснил Прохор. — Люди, посмотрев выпуск, воспринимают картинку как очень-очень серьезную реальность и считают, что мы прям реально дураки. По отношению ко мне получилось больше негатива, а в Танину сторону больше позитива. У нее и аудитория такая, мамочки. А у меня больше детская аудитория. Порой мужланы приходят и такие: «Лучше б на работу пошел, на вахту, побрейся, как непонятно кто выглядишь».

Прохор проще переносит негатив, чем Татьяна Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Блог, который Прохор начал вести во время беременности Тани и из-за которого на пару свалилось много насмешек, молодой отец планирует развивать и создавать более качественный контент. В ближайшем будущем, когда малыш чуть подрастет, у молодых родителей намечен и переезд, а личная цель Тани — это получить высшее образование.