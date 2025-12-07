«Я выбрала берег, потому что там была моя семья». История многодетной мамы и блогера-миллионника Заремы Хаджиевой

Блогер рассказала, почему важно находить время для близких Источник: Зарема Хаджиева

Зарема Хаджиева — один из самых известных отечественных кулинарных блогеров и автор книг с рецептами — уже несколько лет не давала интервью. Мама пятерых детей и трижды бабушка прожила в Ростове 16 лет, а затем всё же вернулась в Чечню.

Главный редактор 161.RU побеседовала с блогером о возвращении к истокам, ценности семьи, домашней еде и общении с подписчиками.

Зарема Хаджиева начала вести блог в одной из социальных сетей в 2017 году, чтобы «присматривать» там за своими детьми. Первый опубликованный рецепт приготовления мантов произвел фурор. Сегодня у Заремы несколько миллионов подписчиков, 268 тысяч из которых — в Telegram. Она автор книг «Восток — дело вкусное» и «Пеки со мной и радуй».

«Каждый вечер провожу рядом с мамой»

— Зарема, вы 16 лет прожили в Ростове, но потом все-таки решили вернуться в Грозный. Почему так вышло?

— Причин было несколько, но самая главная — мама. Ей уже 85 лет. Она всегда мечтала, чтобы я жила на родине, очень скучала, когда я уезжала, переживала за меня. Так получилось, что большую часть жизни мы с мужем прожили за пределами своей малой родины, в других городах.

Сегодня у меня уже иные ценности. Я понимаю, что есть моменты, которые в моем возрасте упускать нельзя, например общение с мамой. Я езжу к ней каждый вечер, провожу рядом пару часов. Это время, проведенное вместе, самое ценное для меня.

Я сейчас учусь дистанционно, занятия заканчиваются в районе 22:00. Мама до этого времени не спит, ждет меня.

— Какие еще были причины для возвращения в Чечню?

— Ни для кого не секрет, что чеченцы — народ, который вьет свои гнезда у себя на родине, где бы они ни жили изначально. Все мои знакомые, друзья, родственники, которые сегодня живут и работают за границей, всё равно строят дома на родине и планируют туда вернуться. Они говорят: «Если не успеем мы, надеемся, что вернутся наши дети».

И нас с мужем во взрослом возрасте потянуло обратно, к родне. Мы с ним максимально отдали себя нашим детям. Здесь, в Ростове, мы прожили 16 лет и все эти годы посвятили семье. Мы на связи с детьми 99% своего времени. Но они взрослеют, женятся, выходят замуж, заводят новых друзей. Их круг общения увеличивается.

— Вы мама пятерых детей и уже трижды бабушка. У вас большая аудитория подписчиков в разных социальных сетях. При этом сегодня вы получаете второе высшее образование. Как вы на это решились?

— Вы знаете, я человек ответственный. Особенно когда речь заходит о работе, учебе. Я не могу сидеть на месте. Мне постоянно нужно узнавать что-то новое, расти и развиваться. Каждый здравомыслящий человек понимает, что это необходимо, иначе происходит обратный процесс — деградация.

Совмещать все направления деятельности, конечно, сложно. Но я считаю, что если есть желание, то всё реально. Всё можно распланировать. Если у человека большое сердце, то в нем может поместиться целая Вселенная (смеется).

Когда я поступила в МГУ, многие говорили: «Зачем тебе это? Ты детей вырастила, можешь жить для себя, путешествовать, отдыхать». Но я знаю, что могу приносить людям пользу. Я хочу научить женщин любить себя, научить их строить семью. Моя мечта — чтобы женщины в семьях были счастливы.

Одна из главных ценностей для Заремы сейчас — время, проведенное с мамой Источник: Зарема Хаджиева

— Но ведь воспитание детей и внуков отнимает много времени. Как вы всё успеваете?

— Что касается семьи, я считаю, что родители обязаны уделять время детям, внукам. Когда дети были маленькие, я практиковала одну полезную методику: я по очереди с ними гуляла. Бывало, с дочкой куда-то пойду, бывало, что с сыном одним пойду, а потом — со вторым, и так со всеми. Это необходимо, чтобы каждому уделить время, каждого выслушать. Такие отдельные прогулки очень сближают. Сейчас я с внуками так же делаю. Когда приезжаю в Ростов, обязательно иду куда-нибудь с внучкой: мы вместе гуляем, играем. Она уже готовится к моему приезду, строит свои планы.

Более того, я такое практикую и с невесткой. Вот сегодня мы были у косметолога. Моя невестка — самостоятельная, умная девочка, может и сама поехать, но я составила ей компанию. У нас было время на общение, ведь она такой же мой ребенок, просто выросший в другой семье.

«Меня вычеркнули из всех списков»

— Приходилось ли вам отказываться от каких-либо крупных проектов из-за нехватки времени?

— Вы, наверное, первая, кому я даю интервью за последние 4–5 лет. Очень много было предложений, с телевидения мне часто писали. Последний год не пишут: видимо, меня уже из всех списков вычеркнули как человека, который не хочет общаться с прессой.

Раньше, когда я только начала писать книги, я была частым гостем на телевидении, героем в журналах, газетах. И мне это нравилось. А потом наступил момент, когда предложений стало поступать очень много. Однажды мне предложили открыть свое кулинарное шоу на одном из наших крупных телеканалов.

Когда мы обдумывали этот вопрос с мужем, он сказал: «Это очень большой шаг в будущее, ты станешь известной уже не только как автор книг и блогер, но и как ведущая шоу». Затем мы с продюсерами обсуждали условия — я всё время должна была находиться в Москве. Постоянные съемки, так как каждый день планировались выходы небольших выпусков. У меня тогда трое детей были подростками: переходный период, когда им особенно нужна поддержка мамы.

Я понимала, что если соглашусь, то потом появятся другие съемки. Я задала себе вопрос: «Ты планируешь заплывать так далеко или хочешь остаться на берегу?» Я отказалась от участия в программе, выбрала берег, потому что там была моя семья.

— Такие решения давались непросто?

— Конечно, было непросто. Представьте себе ситуацию: на женщину, которая до 40 лет просто растворялась в детях, в семье, обрушивается такая известность. Я не предполагала, что стану популярной. Мне понадобились годы, чтобы сначала к этому привыкнуть, а потом начать развиваться в этом направлении. Было страшно, казалось, что я теряю связь с чем-то милым, родным, привычным.

От предложения стать телеведущей Зарема отказалась ради семьи Источник: Зарема Хаджиева

— Зарема, вы начали вести блог в социальной сети в 2017 году. Сегодня ваша аудитория заметно выросла. Как вы сами изменились за эти годы? Как прошли через испытание славой?

— Я очень благодарна блогу и своим подписчикам. Если зайти на мой канал, то может показаться, что он просто про еду, про мою жизнь. На самом деле я прошла путь от кулинарии до оказания психологической поддержки. Сегодня ко мне обращаются за помощью девушки из разных уголков земного шара. И я не отказываю им в помощи. Ко мне часто обращаются онкобольные.

Был случай, когда мне написала девушка, у которой был рак. Она загадала: «Если Зарема мне ответит, то я обязательно излечусь». Я ее поддержала, ведь в такой ситуации очень важен настрой. Сейчас она в ремиссии. И у меня мурашки от этой истории. Таких обращений очень много.

Зарема Хаджиева знает, через что приходится проходить онкобольным людям: рак унес жизнь ее старшего брата.

С годами у тебя идет переоценка, многое становится неважным. Тебе уже не нужно 10 друзей. Нужен один друг, но настоящий. Так, к 48 годам у меня осталась одна подруга. Я не выясняю с кем-либо отношения, просто отстраняюсь и прекращаю общение, если кто-то говорит гадости обо мне или моей семье. Меняются приоритеты в жизни. Я не хочу 10 дорогих платьев, в которых мне неудобно. Я хочу одно, но чтобы в нем было комфортно.

— С какими еще проблемами к вам обращаются?

— Часто обращаются девушки, у которых сложные отношения со свекровью. Такие запросы приходят от девочек разных национальностей. Как бы часто ни говорили о разнице в менталитете, вопросах религии и так далее, неизменными остаются отношения в семье.

Пишет много девочек, которые на грани развода. Я помогаю им сохранить семьи. Потом мне присылают фотографии детей, называют новорожденных моим именем или именами моих детей. Я не выкладываю это в блоге, потому что в таких историях много личного. Этот опыт для меня очень полезен, тем более что сейчас я изучаю в МГУ семейную психологию. Сегодня моим подписчикам интересна не только еда, но и мое мировоззрение. Могу сказать, что я выросла вместе со своей аудиторией.

Взрослые женщины мне тоже письма пишут. Это уму непостижимо, как трогательно они пишут. У меня слезы на глаза наворачиваются, когда читаю. Мне такие крутые бабушки пишут!

«Приготовление еды — важная часть нашей жизни»

— Ждать ли новой кулинарной книги в скором времени?

— У меня есть бессрочный договор с издательством, написать кулинарную книгу я могу в любой момент. «Эксмо» мне предлагает продолжить писать. Две вышедшие книги востребованы, стали бестселлерами. Возможно, я вернусь к этому, но пока нет времени.

— За все эти годы вам не надоело готовить?

— Я люблю готовить. Приготовление еды тоже важная часть нашей жизни. У меня в жизни были разные этапы. Было время, когда даже куска хлеба не было. Сейчас я могу себе позволить сходить в ресторан или заказать еду на дом. Но поверьте, мне это не нужно. Всё не то. Мы с семьей перепробовали всё возможное в разных ресторанах и городах мира. Сходишь в такое заведение, а потом муж и дети говорят, что не наелись, что дома вкуснее.

И эту тенденцию я наблюдаю сегодня повсюду. Людям хочется домашней еды, когда жена приготовила и вся семья собралась за одним столом. Хотя бы пару раз в неделю.

Нас у мамы было пятеро, сейчас осталось четверо. И мы ни на что не променяем ее борщ. Хотя сейчас я понимаю, что с профессиональной точки зрения мама готовила его неправильно, но он был и остается для нас самым вкусным.

Если я когда-нибудь открою школу «Счастливая женщина», что я очень мечтаю сделать, у меня обязательно будет там курс по готовке.

Блогер изучает рецепты других стран и адаптирует их для российской аудитории Источник: Зарема Хаджиева

— Какие блюда вы чаще всего готовите дома для родных?

— Мы любим простую еду. Готовлю для семьи и котлетки с пюре, и борщ, и манты. А вообще, мы макаронники (смеется). У нас на столе бывает представлена кухня разных народов мира: и казахская, и узбекская, и чеченская, и русская. В основном, конечно, преобладает наша национальная кухня. Очень любим жижиг-галнаш (отварное мясо с галушками и чесночным соусом. — Прим. ред.).

— Где вы берете рецепты блюд для блога? Как часто заимствуете, импровизируете?

— Вы знаете, часто бывает, что я беру какой-то рецепт из другой страны. Потом готовлю и понимаю, что что-то не так. Возможно, нужно заменить какой-то ингредиент, добавить меньше специй. Например, мы же не можем добавлять куркуму в таком количестве, как это делают в Индии. В таком случае я адаптирую блюдо для нашей российской аудитории.

С выпечкой всё еще проще. С одним и тем же тестом можно импровизировать множество раз. Разные добавки, формы и т. д. Когда освоил разные виды теста, то и вариантов выпечки тоже будет много. Для этого даже не нужно кулинарное образование. За его отсутствие меня часто упрекают. Но я уверена, что в этом вопросе важна практика. Если ее нет, не поможет даже образование. Когда готовишь каждый день, то что-то уже можешь делать хоть с закрытыми глазами. Ты видишь кусок мяса, а в голове уже создается картинка, что из него можно приготовить.

— Зарема, вы помните самое первое блюдо, которое приготовили для блога?

— Помню до сих пор. Я готовила манты. Сделала фотографию — тогда еще были коллажи. Даже без видео, насколько я помню. Я выложила это в социальной сети. Никогда не забуду, сколько мне человек написали после этого рецепта. Тогда эта социальная сеть только начинала набирать популярность в нашей стране.

У меня был закрытый аккаунт. Ко мне начали стучаться друзья и их дети. В какой-то момент мне надоело всех добавлять. Я открыла страницу, грузила фото и видео своих блюд, попадала в топы. Тогда это было проще. Увидела, что ежедневно подписываются по 200–300 человек. Телефон у меня тогда был старенький, не могла делать качественные фото, но люди всё равно потянулись. Хорошие люди, близкие мне по духу, несущие добро.

Миллион подписчиков на одном квадратном метре кухни

— Как вы оцениваете конкуренцию в этом направлении сегодня?

— Сейчас конкурировать с контентом, построенным на приготовлении еды, стало гораздо сложнее. Я, например, в свой блог ни рубля не вложила: считала, что нет смысла привлекать туда людей за деньги. Если людям интересно то, что я делаю, они сами придут, поставят лайк, прокомментируют, подпишутся.

Я уже давно не участвую во взаимных репостах. У меня в этом нет нужды. Я вообще не стремлюсь притягивать лишних людей — как в блог, так и в личную жизнь.

— Как часто вам приходится сталкиваться с хейтерами?

— Настоящая жизнь начинается, когда ты свободен от мнений таких людей. Хейтеры в мой блог приходят редко. В основном негатив от них поступает по вопросам религии. Бывает, что люди, которые в этом не разбираются, начинают писать и возмущаться. Многим, например, не понравилось, что я покрылась (надела хиджаб. — Прим. ред.) в 47 лет. Но это было мое осознанное решение. В нашей семье все женщины были покрытыми, кроме меня. Я долго к этому шла, хотела это сделать с душой.

Для некоторых подписчиков после этого шага я как будто стала чужой, у них даже ревность проснулась: «Раньше Заремочка наша волосы показывала, а сейчас закрылась». Но, закрыв шею и волосы, я не стала другим человеком.

Редко, но блокирую некоторых хейтеров. Как правило, блокирую тех, кто переходит на оскорбления по отношению к членам моей семьи.

— Какие социальные сети для вас сегодня в приоритете?

— Для меня нет никакой разницы. Если говорить о рекламе, то сейчас, как мы знаем, в Instagram* ее запретили. На этой площадке можем делиться лишь каким-то личным опытом. Когда-то я завела ИП, чтобы развивать там блог. Тогда я вообще не понимала, что делать. Финансовой грамотности в этом вопросе не было, я ведь 40 лет дома просидела. Пришлось погрузиться в это всё, разобраться, что такое ИП. Я тогда сразу наняла себе хорошего бухгалтера. В этой социальной сети до 650 тысяч человек в день мои сторис смотрят.

Доход сегодня приносят Telegram (в канале у Заремы Хаджиевой 268 тысяч подписчиков. — Прим. ред.) и VK. Они для меня наиболее интересны. Там очень лояльная аудитория. Жаль лишь, что VK пока не так удобен в использовании, как Instagram*. Я уверена, что многие блогеры туда бы перешли, если бы он стал функциональнее.

Автор кулинарных книг собрала первый миллион подписчиков, делая контент на одном квадратном метре своей кухни Источник: Зарема Хаджиева

— В MAX планируете создавать канал?

— Планирую в дальнейшем. Я патриот Чеченской Республики и своей страны. Считаю, что мы должны развивать российские соцсети. Но нужно время, чтобы улучшить их качество. Но я также понимаю, что те, кто там зарегистрировался сегодня, они уже на шаг впереди. Завтра у них будет преимущество перед теми, кто придет туда значительно позже.

— Жители каких регионов преимущественно ваши подписчики?

— По статистике, у меня на первом месте стоит Москва (13%), затем Питер (8%). Жители юга на меня подписаны: почти весь Северный Кавказ, много людей из Казахстана, Турции, Саудовской Аравии.

— Вы ходите на встречи блогеров?

— Я редко посещаю такие мероприятия. Предпочитаю проводить время с близкими: с мамой, сестрами, детьми. С возрастом я поняла, что время — самый важный человеческий ресурс, надо грамотно его использовать.

— Как ваши родственники в Чечне отнеслись к вашей деятельности?

— Когда я завела аккаунт в Instagram*, в Чечне, можно сказать, многие понятия не имели, что это такое. У нас в селе его точно ни у кого не было. Помню, приехала в гости, идем с сестрой, а меня женщина (подписчица) на улице узнала, попросила сфотографироваться. Сестра спросила, кто это, а я растерялась и ответила, что это моя знакомая. Не знала тогда, как сестре объяснить.

Сегодня родственники гордятся. К ним, бывает, подходят люди, спрашивают про меня: «Это же ваша Зарема? Ой, какая она умница! Она так красиво и достойно чеченок показывает».

Я случайно стала блогером и, наверное, все-таки «испортила» всю нашу родню, всё наше село этой социальной сетью. Люди узнавали про односельчанку, начинали скачивать приложение из любопытства. Хотя я там сначала себя не выставляла, только руки на видео видны были. Я вообще собрала первый миллион подписчиков на одном метре своей кухни.

Помню, как ко мне впервые обратились с предложением о рекламе, предложили 500 рублей. Я вообще не знала, что с этим делать. Рассказала мужу, а он мне: «Это нормально? Это разрешено?» Для нас всё было в новинку. Это потом я узнала, что реклама с таким числом подписчиков стоит 5 тысяч, а я соглашалась на 500 рублей.

— Кто вам помогает создавать контент? Сколько человек работает в команде?

— У меня есть менеджеры по рекламе, бухгалтер, юрист. Контент я создаю сама. Хотя, когда я писала книги, мне предлагали фотографа и хорошую студию. Я сказала: «Либо фотографирую сама, либо не буду писать вам книги», потому что мою душу передаст только моя камера. Вы не сможете увидеть это блюдо моими глазами. Я думаю, что в этом на самом деле секрет востребованности этих книг. Мои подписчики видели меня в этих фотографиях.

— Вы часто так категоричны?

— Бывает такое. Не помню, какой бренд мне присылал соковыжималку на рекламу. Я всегда в таких случаях сначала сама пробую товар, а потом решаю, буду ли соглашаться. И вот присылают мне соковыжималку. Я начинаю делать сок, а он никак не выжимается. Я к ним с вопросом. А они мне объясняют, что это модель такая: долгий и сложный отжим. У меня реклама через 2 дня должна была быть. Я им говорю, что такую соковыжималку рекламировать не буду. Я представила себе многодетную маму, которая пытается приготовить сок. Сколько сил и времени у нее на это уйдет? Где взять столько лишнего времени? Я отказалась от этой рекламы. Они были очень удивлены. Смотрят на меня и говорят: «Отказываетесь от таких денег?»

— Сколько стоит разместить у вас рекламу сегодня?

— Цены разные бывают на самом деле. Зависит от контента, от вида товара или услуги. У меня очень много бесплатных рекомендаций бывает. Но важно, чтобы это не посчитали рекламой. Иногда просто хочется поделиться мнением о каком-то продукте, но нельзя это делать, так как это нарушает закон о рекламе.

Ценовая политика разная. Бывает, что беру рекламу от 50 тысяч, но зависит от предложения. Сейчас в целом ее стало меньше

— Людям, которые хотят начать вести блог, но не решаются, боятся это делать, какой бы вы дали совет?

— В первую очередь никогда не смотрите на других блогеров, не подражайте им никогда. В самом начале пути можно пройти курсы, как создавать контент, как правильно снимать, когда выкладывать и т. д.

Во-вторых, важно оставаться собой, не играть. Ведь рано или поздно эта маска спадет.

В-третьих, обязательно заводите блог только по тому направлению, которое вам интересно и в котором вы разбираетесь. Ты хорошо шьешь? Шей! Вкусно готовишь? Готовь! Делаешь красивые игрушки? Продолжай их создавать. В противном случае это не будет приносить тебе никакого удовольствия. Это самобичевание.

Если человек будет искренен, если он начнет блог с посылом привнести что-то полезное в общество с чистым сердцем, это должно получиться. Пробовать ли? Пробовать обязательно. Все эти страхи потихоньку уходят, появляется опыт.

Будьте упорными, делайте больше контента, и всё получится!