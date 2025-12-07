НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Семья Интервью «Я выбрала берег, потому что там была моя семья». История многодетной мамы и блогера-миллионника Заремы Хаджиевой

«Я выбрала берег, потому что там была моя семья». История многодетной мамы и блогера-миллионника Заремы Хаджиевой

Свою первую страничку в соцсети она завела в 40 лет — и на нее обрушилась всероссийская слава

38
Блогер рассказала, почему важно находить время для близких | Источник: Зарема Хаджиева

Блогер рассказала, почему важно находить время для близких

Источник:

Зарема Хаджиева

Зарема Хаджиева — один из самых известных отечественных кулинарных блогеров и автор книг с рецептами — уже несколько лет не давала интервью. Мама пятерых детей и трижды бабушка прожила в Ростове 16 лет, а затем всё же вернулась в Чечню.

Главный редактор 161.RU побеседовала с блогером о возвращении к истокам, ценности семьи, домашней еде и общении с подписчиками.

Зарема Хаджиева начала вести блог в одной из социальных сетей в 2017 году, чтобы «присматривать» там за своими детьми. Первый опубликованный рецепт приготовления мантов произвел фурор. Сегодня у Заремы несколько миллионов подписчиков, 268 тысяч из которых — в Telegram. Она автор книг «Восток — дело вкусное» и «Пеки со мной и радуй».

«Каждый вечер провожу рядом с мамой»

 Зарема, вы 16 лет прожили в Ростове, но потом все-таки решили вернуться в Грозный. Почему так вышло?

— Причин было несколько, но самая главная — мама. Ей уже 85 лет. Она всегда мечтала, чтобы я жила на родине, очень скучала, когда я уезжала, переживала за меня. Так получилось, что большую часть жизни мы с мужем прожили за пределами своей малой родины, в других городах.

Сегодня у меня уже иные ценности. Я понимаю, что есть моменты, которые в моем возрасте упускать нельзя, например общение с мамой. Я езжу к ней каждый вечер, провожу рядом пару часов. Это время, проведенное вместе, самое ценное для меня.

Я сейчас учусь дистанционно, занятия заканчиваются в районе 22:00. Мама до этого времени не спит, ждет меня.

 Какие еще были причины для возвращения в Чечню?

— Ни для кого не секрет, что чеченцы — народ, который вьет свои гнезда у себя на родине, где бы они ни жили изначально. Все мои знакомые, друзья, родственники, которые сегодня живут и работают за границей, всё равно строят дома на родине и планируют туда вернуться. Они говорят: «Если не успеем мы, надеемся, что вернутся наши дети».

И нас с мужем во взрослом возрасте потянуло обратно, к родне. Мы с ним максимально отдали себя нашим детям. Здесь, в Ростове, мы прожили 16 лет и все эти годы посвятили семье. Мы на связи с детьми 99% своего времени. Но они взрослеют, женятся, выходят замуж, заводят новых друзей. Их круг общения увеличивается.

 Вы мама пятерых детей и уже трижды бабушка. У вас большая аудитория подписчиков в разных социальных сетях. При этом сегодня вы получаете второе высшее образование. Как вы на это решились?

— Вы знаете, я человек ответственный. Особенно когда речь заходит о работе, учебе. Я не могу сидеть на месте. Мне постоянно нужно узнавать что-то новое, расти и развиваться. Каждый здравомыслящий человек понимает, что это необходимо, иначе происходит обратный процесс — деградация.

Совмещать все направления деятельности, конечно, сложно. Но я считаю, что если есть желание, то всё реально. Всё можно распланировать. Если у человека большое сердце, то в нем может поместиться целая Вселенная (смеется).

Когда я поступила в МГУ, многие говорили: «Зачем тебе это? Ты детей вырастила, можешь жить для себя, путешествовать, отдыхать». Но я знаю, что могу приносить людям пользу. Я хочу научить женщин любить себя, научить их строить семью. Моя мечта — чтобы женщины в семьях были счастливы.

Одна из главных ценностей для Заремы сейчас — время, проведенное с мамой | Источник: Зарема Хаджиева

Одна из главных ценностей для Заремы сейчас — время, проведенное с мамой

Источник:

Зарема Хаджиева

 Но ведь воспитание детей и внуков отнимает много времени. Как вы всё успеваете?

— Что касается семьи, я считаю, что родители обязаны уделять время детям, внукам. Когда дети были маленькие, я практиковала одну полезную методику: я по очереди с ними гуляла. Бывало, с дочкой куда-то пойду, бывало, что с сыном одним пойду, а потом — со вторым, и так со всеми. Это необходимо, чтобы каждому уделить время, каждого выслушать. Такие отдельные прогулки очень сближают. Сейчас я с внуками так же делаю. Когда приезжаю в Ростов, обязательно иду куда-нибудь с внучкой: мы вместе гуляем, играем. Она уже готовится к моему приезду, строит свои планы.

Более того, я такое практикую и с невесткой. Вот сегодня мы были у косметолога. Моя невестка — самостоятельная, умная девочка, может и сама поехать, но я составила ей компанию. У нас было время на общение, ведь она такой же мой ребенок, просто выросший в другой семье.

«Меня вычеркнули из всех списков»

 Приходилось ли вам отказываться от каких-либо крупных проектов из-за нехватки времени?

— Вы, наверное, первая, кому я даю интервью за последние 4–5 лет. Очень много было предложений, с телевидения мне часто писали. Последний год не пишут: видимо, меня уже из всех списков вычеркнули как человека, который не хочет общаться с прессой.

Раньше, когда я только начала писать книги, я была частым гостем на телевидении, героем в журналах, газетах. И мне это нравилось. А потом наступил момент, когда предложений стало поступать очень много. Однажды мне предложили открыть свое кулинарное шоу на одном из наших крупных телеканалов.

Когда мы обдумывали этот вопрос с мужем, он сказал: «Это очень большой шаг в будущее, ты станешь известной уже не только как автор книг и блогер, но и как ведущая шоу». Затем мы с продюсерами обсуждали условия — я всё время должна была находиться в Москве. Постоянные съемки, так как каждый день планировались выходы небольших выпусков. У меня тогда трое детей были подростками: переходный период, когда им особенно нужна поддержка мамы.

Я понимала, что если соглашусь, то потом появятся другие съемки. Я задала себе вопрос: «Ты планируешь заплывать так далеко или хочешь остаться на берегу?» Я отказалась от участия в программе, выбрала берег, потому что там была моя семья.

 Такие решения давались непросто?

— Конечно, было непросто. Представьте себе ситуацию: на женщину, которая до 40 лет просто растворялась в детях, в семье, обрушивается такая известность. Я не предполагала, что стану популярной. Мне понадобились годы, чтобы сначала к этому привыкнуть, а потом начать развиваться в этом направлении. Было страшно, казалось, что я теряю связь с чем-то милым, родным, привычным.

От предложения стать телеведущей Зарема отказалась ради семьи | Источник: Зарема Хаджиева

От предложения стать телеведущей Зарема отказалась ради семьи

Источник:

Зарема Хаджиева

 Зарема, вы начали вести блог в социальной сети в 2017 году. Сегодня ваша аудитория заметно выросла. Как вы сами изменились за эти годы? Как прошли через испытание славой?

— Я очень благодарна блогу и своим подписчикам. Если зайти на мой канал, то может показаться, что он просто про еду, про мою жизнь. На самом деле я прошла путь от кулинарии до оказания психологической поддержки. Сегодня ко мне обращаются за помощью девушки из разных уголков земного шара. И я не отказываю им в помощи. Ко мне часто обращаются онкобольные.

Был случай, когда мне написала девушка, у которой был рак. Она загадала: «Если Зарема мне ответит, то я обязательно излечусь». Я ее поддержала, ведь в такой ситуации очень важен настрой. Сейчас она в ремиссии. И у меня мурашки от этой истории. Таких обращений очень много.

Зарема Хаджиева знает, через что приходится проходить онкобольным людям: рак унес жизнь ее старшего брата.

С годами у тебя идет переоценка, многое становится неважным. Тебе уже не нужно 10 друзей. Нужен один друг, но настоящий. Так, к 48 годам у меня осталась одна подруга. Я не выясняю с кем-либо отношения, просто отстраняюсь и прекращаю общение, если кто-то говорит гадости обо мне или моей семье. Меняются приоритеты в жизни. Я не хочу 10 дорогих платьев, в которых мне неудобно. Я хочу одно, но чтобы в нем было комфортно.

 С какими еще проблемами к вам обращаются?

— Часто обращаются девушки, у которых сложные отношения со свекровью. Такие запросы приходят от девочек разных национальностей. Как бы часто ни говорили о разнице в менталитете, вопросах религии и так далее, неизменными остаются отношения в семье.

Пишет много девочек, которые на грани развода. Я помогаю им сохранить семьи. Потом мне присылают фотографии детей, называют новорожденных моим именем или именами моих детей. Я не выкладываю это в блоге, потому что в таких историях много личного. Этот опыт для меня очень полезен, тем более что сейчас я изучаю в МГУ семейную психологию. Сегодня моим подписчикам интересна не только еда, но и мое мировоззрение. Могу сказать, что я выросла вместе со своей аудиторией.

Взрослые женщины мне тоже письма пишут. Это уму непостижимо, как трогательно они пишут. У меня слезы на глаза наворачиваются, когда читаю. Мне такие крутые бабушки пишут!

«Приготовление еды — важная часть нашей жизни»

 Ждать ли новой кулинарной книги в скором времени?

— У меня есть бессрочный договор с издательством, написать кулинарную книгу я могу в любой момент. «Эксмо» мне предлагает продолжить писать. Две вышедшие книги востребованы, стали бестселлерами. Возможно, я вернусь к этому, но пока нет времени.

 За все эти годы вам не надоело готовить?

— Я люблю готовить. Приготовление еды тоже важная часть нашей жизни. У меня в жизни были разные этапы. Было время, когда даже куска хлеба не было. Сейчас я могу себе позволить сходить в ресторан или заказать еду на дом. Но поверьте, мне это не нужно. Всё не то. Мы с семьей перепробовали всё возможное в разных ресторанах и городах мира. Сходишь в такое заведение, а потом муж и дети говорят, что не наелись, что дома вкуснее.

И эту тенденцию я наблюдаю сегодня повсюду. Людям хочется домашней еды, когда жена приготовила и вся семья собралась за одним столом. Хотя бы пару раз в неделю.

Нас у мамы было пятеро, сейчас осталось четверо. И мы ни на что не променяем ее борщ. Хотя сейчас я понимаю, что с профессиональной точки зрения мама готовила его неправильно, но он был и остается для нас самым вкусным.

Если я когда-нибудь открою школу «Счастливая женщина», что я очень мечтаю сделать, у меня обязательно будет там курс по готовке.

Блогер изучает рецепты других стран и адаптирует их для российской аудитории | Источник: Зарема Хаджиева

Блогер изучает рецепты других стран и адаптирует их для российской аудитории

Источник:

Зарема Хаджиева

 Какие блюда вы чаще всего готовите дома для родных?

— Мы любим простую еду. Готовлю для семьи и котлетки с пюре, и борщ, и манты. А вообще, мы макаронники (смеется). У нас на столе бывает представлена кухня разных народов мира: и казахская, и узбекская, и чеченская, и русская. В основном, конечно, преобладает наша национальная кухня. Очень любим жижиг-галнаш (отварное мясо с галушками и чесночным соусом. — Прим. ред.).

 Где вы берете рецепты блюд для блога? Как часто заимствуете, импровизируете?

— Вы знаете, часто бывает, что я беру какой-то рецепт из другой страны. Потом готовлю и понимаю, что что-то не так. Возможно, нужно заменить какой-то ингредиент, добавить меньше специй. Например, мы же не можем добавлять куркуму в таком количестве, как это делают в Индии. В таком случае я адаптирую блюдо для нашей российской аудитории.

С выпечкой всё еще проще. С одним и тем же тестом можно импровизировать множество раз. Разные добавки, формы и т. д. Когда освоил разные виды теста, то и вариантов выпечки тоже будет много. Для этого даже не нужно кулинарное образование. За его отсутствие меня часто упрекают. Но я уверена, что в этом вопросе важна практика. Если ее нет, не поможет даже образование. Когда готовишь каждый день, то что-то уже можешь делать хоть с закрытыми глазами. Ты видишь кусок мяса, а в голове уже создается картинка, что из него можно приготовить.

 Зарема, вы помните самое первое блюдо, которое приготовили для блога?

— Помню до сих пор. Я готовила манты. Сделала фотографию — тогда еще были коллажи. Даже без видео, насколько я помню. Я выложила это в социальной сети. Никогда не забуду, сколько мне человек написали после этого рецепта. Тогда эта социальная сеть только начинала набирать популярность в нашей стране.

У меня был закрытый аккаунт. Ко мне начали стучаться друзья и их дети. В какой-то момент мне надоело всех добавлять. Я открыла страницу, грузила фото и видео своих блюд, попадала в топы. Тогда это было проще. Увидела, что ежедневно подписываются по 200–300 человек. Телефон у меня тогда был старенький, не могла делать качественные фото, но люди всё равно потянулись. Хорошие люди, близкие мне по духу, несущие добро.

Миллион подписчиков на одном квадратном метре кухни

 Как вы оцениваете конкуренцию в этом направлении сегодня?

— Сейчас конкурировать с контентом, построенным на приготовлении еды, стало гораздо сложнее. Я, например, в свой блог ни рубля не вложила: считала, что нет смысла привлекать туда людей за деньги. Если людям интересно то, что я делаю, они сами придут, поставят лайк, прокомментируют, подпишутся.

Я уже давно не участвую во взаимных репостах. У меня в этом нет нужды. Я вообще не стремлюсь притягивать лишних людей — как в блог, так и в личную жизнь.

 Как часто вам приходится сталкиваться с хейтерами?

— Настоящая жизнь начинается, когда ты свободен от мнений таких людей. Хейтеры в мой блог приходят редко. В основном негатив от них поступает по вопросам религии. Бывает, что люди, которые в этом не разбираются, начинают писать и возмущаться. Многим, например, не понравилось, что я покрылась (надела хиджаб. — Прим. ред.) в 47 лет. Но это было мое осознанное решение. В нашей семье все женщины были покрытыми, кроме меня. Я долго к этому шла, хотела это сделать с душой.

Для некоторых подписчиков после этого шага я как будто стала чужой, у них даже ревность проснулась: «Раньше Заремочка наша волосы показывала, а сейчас закрылась». Но, закрыв шею и волосы, я не стала другим человеком.

Редко, но блокирую некоторых хейтеров. Как правило, блокирую тех, кто переходит на оскорбления по отношению к членам моей семьи.

 Какие социальные сети для вас сегодня в приоритете?

— Для меня нет никакой разницы. Если говорить о рекламе, то сейчас, как мы знаем, в Instagram* ее запретили. На этой площадке можем делиться лишь каким-то личным опытом. Когда-то я завела ИП, чтобы развивать там блог. Тогда я вообще не понимала, что делать. Финансовой грамотности в этом вопросе не было, я ведь 40 лет дома просидела. Пришлось погрузиться в это всё, разобраться, что такое ИП. Я тогда сразу наняла себе хорошего бухгалтера. В этой социальной сети до 650 тысяч человек в день мои сторис смотрят.

Доход сегодня приносят Telegram (в канале у Заремы Хаджиевой 268 тысяч подписчиков. — Прим. ред.) и VK. Они для меня наиболее интересны. Там очень лояльная аудитория. Жаль лишь, что VK пока не так удобен в использовании, как Instagram*. Я уверена, что многие блогеры туда бы перешли, если бы он стал функциональнее.

Автор кулинарных книг собрала первый миллион подписчиков, делая контент на одном квадратном метре своей кухни | Источник: Зарема Хаджиева

Автор кулинарных книг собрала первый миллион подписчиков, делая контент на одном квадратном метре своей кухни

Источник:

Зарема Хаджиева

 В MAX планируете создавать канал?

— Планирую в дальнейшем. Я патриот Чеченской Республики и своей страны. Считаю, что мы должны развивать российские соцсети. Но нужно время, чтобы улучшить их качество. Но я также понимаю, что те, кто там зарегистрировался сегодня, они уже на шаг впереди. Завтра у них будет преимущество перед теми, кто придет туда значительно позже.

 Жители каких регионов преимущественно ваши подписчики?

— По статистике, у меня на первом месте стоит Москва (13%), затем Питер (8%). Жители юга на меня подписаны: почти весь Северный Кавказ, много людей из Казахстана, Турции, Саудовской Аравии.

 Вы ходите на встречи блогеров?

— Я редко посещаю такие мероприятия. Предпочитаю проводить время с близкими: с мамой, сестрами, детьми. С возрастом я поняла, что время — самый важный человеческий ресурс, надо грамотно его использовать.

 Как ваши родственники в Чечне отнеслись к вашей деятельности?

— Когда я завела аккаунт в Instagram*, в Чечне, можно сказать, многие понятия не имели, что это такое. У нас в селе его точно ни у кого не было. Помню, приехала в гости, идем с сестрой, а меня женщина (подписчица) на улице узнала, попросила сфотографироваться. Сестра спросила, кто это, а я растерялась и ответила, что это моя знакомая. Не знала тогда, как сестре объяснить.

Сегодня родственники гордятся. К ним, бывает, подходят люди, спрашивают про меня: «Это же ваша Зарема? Ой, какая она умница! Она так красиво и достойно чеченок показывает».

Я случайно стала блогером и, наверное, все-таки «испортила» всю нашу родню, всё наше село этой социальной сетью. Люди узнавали про односельчанку, начинали скачивать приложение из любопытства. Хотя я там сначала себя не выставляла, только руки на видео видны были. Я вообще собрала первый миллион подписчиков на одном метре своей кухни.

Помню, как ко мне впервые обратились с предложением о рекламе, предложили 500 рублей. Я вообще не знала, что с этим делать. Рассказала мужу, а он мне: «Это нормально? Это разрешено?» Для нас всё было в новинку. Это потом я узнала, что реклама с таким числом подписчиков стоит 5 тысяч, а я соглашалась на 500 рублей.

 Кто вам помогает создавать контент? Сколько человек работает в команде?

— У меня есть менеджеры по рекламе, бухгалтер, юрист. Контент я создаю сама. Хотя, когда я писала книги, мне предлагали фотографа и хорошую студию. Я сказала: «Либо фотографирую сама, либо не буду писать вам книги», потому что мою душу передаст только моя камера. Вы не сможете увидеть это блюдо моими глазами. Я думаю, что в этом на самом деле секрет востребованности этих книг. Мои подписчики видели меня в этих фотографиях.

 Вы часто так категоричны?

— Бывает такое. Не помню, какой бренд мне присылал соковыжималку на рекламу. Я всегда в таких случаях сначала сама пробую товар, а потом решаю, буду ли соглашаться. И вот присылают мне соковыжималку. Я начинаю делать сок, а он никак не выжимается. Я к ним с вопросом. А они мне объясняют, что это модель такая: долгий и сложный отжим. У меня реклама через 2 дня должна была быть. Я им говорю, что такую соковыжималку рекламировать не буду. Я представила себе многодетную маму, которая пытается приготовить сок. Сколько сил и времени у нее на это уйдет? Где взять столько лишнего времени? Я отказалась от этой рекламы. Они были очень удивлены. Смотрят на меня и говорят: «Отказываетесь от таких денег?»

 Сколько стоит разместить у вас рекламу сегодня?

— Цены разные бывают на самом деле. Зависит от контента, от вида товара или услуги. У меня очень много бесплатных рекомендаций бывает. Но важно, чтобы это не посчитали рекламой. Иногда просто хочется поделиться мнением о каком-то продукте, но нельзя это делать, так как это нарушает закон о рекламе.

Ценовая политика разная. Бывает, что беру рекламу от 50 тысяч, но зависит от предложения. Сейчас в целом ее стало меньше

 Людям, которые хотят начать вести блог, но не решаются, боятся это делать, какой бы вы дали совет?

— В первую очередь никогда не смотрите на других блогеров, не подражайте им никогда. В самом начале пути можно пройти курсы, как создавать контент, как правильно снимать, когда выкладывать и т. д.

Во-вторых, важно оставаться собой, не играть. Ведь рано или поздно эта маска спадет.

В-третьих, обязательно заводите блог только по тому направлению, которое вам интересно и в котором вы разбираетесь. Ты хорошо шьешь? Шей! Вкусно готовишь? Готовь! Делаешь красивые игрушки? Продолжай их создавать. В противном случае это не будет приносить тебе никакого удовольствия. Это самобичевание.

Если человек будет искренен, если он начнет блог с посылом привнести что-то полезное в общество с чистым сердцем, это должно получиться. Пробовать ли? Пробовать обязательно. Все эти страхи потихоньку уходят, появляется опыт.

Будьте упорными, делайте больше контента, и всё получится!

* Instagram — продукт организации Meta, признанной экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

