Лазейка закрыта: в России серьезно меняют правила выдачи семейной ипотеки

Выдача льготной семейной ипотеки в России будет производиться по-новому. С 1 февраля 2026 года оформить ее втайне от супруга станет невозможно. Минфин вводит правила, которые не позволяют проворачивать хитрые схемы. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Что изменится
Теперь ипотека будет одна на семью — с обязательным участием мужа и жены в договоре. Никаких отдельных кредитов на каждого и никаких третьих лиц — доноров, чьи имена раньше использовали для обхода лимитов. Эта лазейка, позволявшая одной семье получить сразу несколько льготных займов, закрывается.
«Дело в том, что льготные программы часто использовались для обхода лимитов, при которых семья могла претендовать одновременно на несколько льготных кредитов. Запрет совместного оформления на каждого из супругов усложнит схему „двойных“ льгот и повысит прозрачность процедуры», — отметил Аксененко в разговоре с «Газетой.Ru».
Защита от обмана
Нововведение — это удар по мошенничеству и злоупотреблениям, заявил парламентарий. Раньше недобросовестные супруги могли «проворачивать» такие схемы, чтобы втянуть вторую половину в долги и незаконный раздел имущества. Теперь же, подписывая договор вместе, пара будет подходить к кредиту куда ответственнее.
Недостатки
Есть и минус. Например, если родители нескольких детей хотели заранее взять на каждого по квартире, теперь этот маневр не пройдет. Семья сможет претендовать только на один льготный кредит. Как отмечает Аксененко, это главный недостаток грядущих изменений.