НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

южн.

 750мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,47
EUR 92,25
Скандал из-за качества питания в школах
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Переезжает факультет крупного вуза
«Умные решения» в недвижимости
Набирают добровольцев для охраны НПЗ
Приговор за хищение 40 млн
Две новые дороги
Объединение колледжей
Повысят налоги на дома и квартиры
Что ярославцы думают о платных парковках
Семья Лазейка закрыта: в России серьезно меняют правила выдачи семейной ипотеки

Лазейка закрыта: в России серьезно меняют правила выдачи семейной ипотеки

Теперь взять несколько льготных кредитов не получится

175
Правила существенно поменяются | Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RUПравила существенно поменяются | Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

Правила существенно поменяются

Источник:

Ксения Потеева / FONTANKA.RU

Выдача льготной семейной ипотеки в России будет производиться по-новому. С 1 февраля 2026 года оформить ее втайне от супруга станет невозможно. Минфин вводит правила, которые не позволяют проворачивать хитрые схемы. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Что изменится

Теперь ипотека будет одна на семью — с обязательным участием мужа и жены в договоре. Никаких отдельных кредитов на каждого и никаких третьих лиц — доноров, чьи имена раньше использовали для обхода лимитов. Эта лазейка, позволявшая одной семье получить сразу несколько льготных займов, закрывается.

«Дело в том, что льготные программы часто использовались для обхода лимитов, при которых семья могла претендовать одновременно на несколько льготных кредитов. Запрет совместного оформления на каждого из супругов усложнит схему „двойных“ льгот и повысит прозрачность процедуры», — отметил Аксененко в разговоре с «Газетой.Ru».

Защита от обмана

Нововведение — это удар по мошенничеству и злоупотреблениям, заявил парламентарий. Раньше недобросовестные супруги могли «проворачивать» такие схемы, чтобы втянуть вторую половину в долги и незаконный раздел имущества. Теперь же, подписывая договор вместе, пара будет подходить к кредиту куда ответственнее.

Недостатки

Есть и минус. Например, если родители нескольких детей хотели заранее взять на каждого по квартире, теперь этот маневр не пройдет. Семья сможет претендовать только на один льготный кредит. Как отмечает Аксененко, это главный недостаток грядущих изменений.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Семья Льгота
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
JayroslavMudryi
28 минут
ну конечно закрывается-если страна направляет все ресурсы на борьбу с Западом, то молодые люди должны понимать что это будущее придет к ним в семью и чем придётся платить!!!
Гость
47 минут
Можно было б сделать льготную ставку и для берущих впервые ипотеку.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление