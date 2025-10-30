Лазейка закрыта: в России серьезно меняют правила выдачи семейной ипотеки

Правила существенно поменяются Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

Выдача льготной семейной ипотеки в России будет производиться по-новому. С 1 февраля 2026 года оформить ее втайне от супруга станет невозможно. Минфин вводит правила, которые не позволяют проворачивать хитрые схемы. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Что изменится

Теперь ипотека будет одна на семью — с обязательным участием мужа и жены в договоре. Никаких отдельных кредитов на каждого и никаких третьих лиц — доноров, чьи имена раньше использовали для обхода лимитов. Эта лазейка, позволявшая одной семье получить сразу несколько льготных займов, закрывается.

«Дело в том, что льготные программы часто использовались для обхода лимитов, при которых семья могла претендовать одновременно на несколько льготных кредитов. Запрет совместного оформления на каждого из супругов усложнит схему „двойных“ льгот и повысит прозрачность процедуры», — отметил Аксененко в разговоре с «Газетой.Ru».

Защита от обмана

Нововведение — это удар по мошенничеству и злоупотреблениям, заявил парламентарий. Раньше недобросовестные супруги могли «проворачивать» такие схемы, чтобы втянуть вторую половину в долги и незаконный раздел имущества. Теперь же, подписывая договор вместе, пара будет подходить к кредиту куда ответственнее.

Недостатки