Оксана Самойлова разводится с Джиганом после 13 лет брака

У пары есть несовершеннолетние дети Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вейнштейн). Об этом говорится в материалах суда.

Заявление подали в суд 6 октября. Самойлова числится в качестве истца. Что стало причиной такого серьезного решения, пока неизвестно. Звезды еще не давали официальных комментариев.

Рэпера недавно заметили в одном из развлекательных заведений с симпатичной спутницей. Его жена никак не отреагировала на слухи. Позже она пожаловалась на то, что устала.

«Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — написала Самойлова.

Супруги познакомились в 2010 году, поженились в 2012. У пары четверо детей — дочери Ариела (2011), Лея (2014) и Мия (2017), а также сын Давид (2020).