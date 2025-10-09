НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Семья Оксана Самойлова разводится с Джиганом после 13 лет брака

Оксана Самойлова разводится с Джиганом после 13 лет брака

Рэпера заметили с другой

182
У пары есть несовершеннолетние дети | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU У пары есть несовершеннолетние дети | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У пары есть несовершеннолетние дети

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вейнштейн). Об этом говорится в материалах суда.

Заявление подали в суд 6 октября. Самойлова числится в качестве истца. Что стало причиной такого серьезного решения, пока неизвестно. Звезды еще не давали официальных комментариев.

Рэпера недавно заметили в одном из развлекательных заведений с симпатичной спутницей. Его жена никак не отреагировала на слухи. Позже она пожаловалась на то, что устала. 

«Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — написала Самойлова. 

Супруги познакомились в 2010 году, поженились в 2012. У пары четверо детей — дочери Ариела (2011), Лея (2014) и Мия (2017), а также сын Давид (2020).

За время совместной жизни они не раз расставались. Джиган серьезно загулял в 2020 году, после появления на свет долгожданного сына Давида. Тогда все зашло настолько далеко, что он попал в реабилитационный центр, а пара оказалась на грани расставания.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
