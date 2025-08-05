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Семья В Госдуме придумали новую выплату для детей. Ее хотят давать вообще всем семьям

В Госдуме придумали новую выплату для детей. Ее хотят давать вообще всем семьям

Специальный сертификат помогал бы устроить отдых для ребенка

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1 комментарий
Новый сертификат поддерживал бы совершенно все семьи | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUНовый сертификат поддерживал бы совершенно все семьи | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Новый сертификат поддерживал бы совершенно все семьи

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство закон, который гарантировал бы всем детям сертификаты на отдых. Они назвали их «оздоровительными сертификатами», их номинал — 20 тысяч рублей. Потратить их можно на отдых в летних лагерях и санаториях. Закон подготовили депутаты от ЛДПР, документ попал в распоряжение РИА Новости.

Закон изменил бы статью 12 закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». В нем закрепили бы право каждого ребенка — гражданина России на получение ежегодного оздоровительного сертификата.

В России есть госреестр курортного фонда, а также реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Сертификат было бы просто разрешить тратить на учреждения из этих реестров. Также его предлагают использовать на оплату проезда до места отдыха и обратно.

Леонид Слуцкий, глава ЛДПР, дал журналистам комментарий по закону. По его словам, из 28 миллионов детей этим летом отдохнут всего около 6 миллионов — и не потому, что дети не хотят, а потому, что стоимость «зашкаливает», а родители не могут себе этого позволить.

«Вот некоторые цифры: путевка в лагеря на море в 2025 году выросла на 25–30%, это 80–130 тысяч рублей, не считая дороги. Отдохнуть в городском или загородном лагере будет стоить 20–40 тысяч рублей. А если в семье несколько детей и к тому же семья эта малообеспеченная — им что, показывать море своим чадам по телевизору и отпускать играть во двор? Власти должны осознать, что, если мы не обеспечим полноценный оздоровительный отдых подрастающему поколению, ни о какой нормальной демографии не может быть и речи», — подчеркнул Слуцкий.

Он уверен, что такие сертификаты стоит сделать механизмом универсальной поддержки каждой семьи, воспитывающей ребенка, вне зависимости от уровня дохода, территории проживания или социального статуса. Это обеспечит равный доступ к услугам в сфере детского оздоровления, будет способствовать профилактике заболеваний, социализации и укреплению семейных связей.

Согласны?

Конечно! Отличная идея, давно пора
Нет. Я считаю, что семьи сами должны платить, а господдержки на всех не напасешься
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Комментарии
1
Гость
56 минут
" из 28 миллионов детей этим летом отдохнут всего около 6 миллионов — и не потому, что дети не хотят, а потому, что стоимость «зашкаливает», а родители не могут себе этого позволить." Кому верить? Нам все время вещают про высокие зарплаты и про то, что бедность в стране побеждена. А оказывается у родителей нет денег на отдых детей.
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