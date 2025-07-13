В России захотели удвоить маткапитал. Но с одним условием (оно необычное)

Многие эксперты считают, что нынешнюю систему маткапитала стоит поменять Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России предложили удвоить материнский капитал, но только в случае, если второй ребенок родится в течение трех лет после первого. Эту идею в разговоре с ТАСС предложил Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Он считает, что нынешняя ситуация, когда большая часть маткапитала выплачивается за первенца, лишает родителей мотивации заводить следующих детей.

«Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость — удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трех лет после рождения первого», — сказал Рыбальченко.

Не он один занимает подобную позицию. Так, научный сотрудник Института Гайдара Мария Гирич уже говорила ТАСС, что имеет смысл перенести большую часть маткапитала именно на второго ребенка.

«Потому что первого ребенка семья рожает, как правило, для себя. Первый ребенок — долгожданный, семья справляется с обязанностями. Двое взрослых на одного ребенка — это вполне достаточно. Второй — уже сложнее, а вот с третьим уже нужно очень серьезно помогать», — объяснил Рыбальченко.

Материнский (семейный) капитал — это мера государственной поддержки семей с детьми, предоставляемая в виде сертификата на определенную сумму. Деньги можно использовать, например, для улучшения жилищных условий, образования детей или накопительной пенсии матери.

Размер материнского капитала в 2025 году:

на первого ребенка — 690 266,95 рубля;

на второго ребенка — 912 162,09 рубля;

доплата на второго ребенка, если выплату уже получали, составляет 221 895,10 рубля.

Также Рыбальченко предложил индексировать по инфляции выплату в 450 000 рублей, положенную на третьего ребенка.

«Если бы мы ее индексировали в соответствии с уровнем инфляции, как материнский капитал, ее размер уже был бы сейчас равным маткапиталу на первого ребенка», — заметил эксперт.

Проблема также в том, что субсидию в 450 000 рублей можно потратить только на погашение ипотеки. Рыбальченко уверен, что возможности для трат нужно расширить.

«Фактически это должен быть материнский капитал на третьего. Его размер — то, что мы сейчас предлагаем, — должен быть на федеральном уровне увеличен до миллиона рублей», — указал эксперт.

Однако, добавил Рыбальченко, мотивация для рождения детей не должна исчерпываться финансами.

«Семья тоже должна нести свою ответственность, собственно говоря, это же желание семьи — завести ребенка. Но нужно помогать реализовать желание семьи иметь большее число детей. И тогда государство становится для семьи лучше любого Деда Мороза», — резюмировал эксперт.