Будни в ночлежках и смерть родных: непростая история пары, которая нашла любовь в доме престарелых

Постояльцы понравились друг другу с первого взгляда Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Марина и Анатолий — люди с непростой судьбой, которые нашли друг друга в доме престарелых в Омской области. В юности они пережили смерть родителей, будни в ночлежках, тяжелую работу, потерю памяти и одиночество.

Теперь же, оправившись и найдя друг друга, пара посвящает жизнь волонтерству и помощи другим инвалидам. По утрам они проводят пенсионерам зарядку, затем покупают им продукты и разносят по комнатам, а вечером занимаются своим небольшим огородиком.

В браке Марина и Анатолий третий год, и в их жизни почти нет места ссорам и упрекам. Наши коллеги из NGS55.RU съездил к ним в гости.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов хранит множество непростых историй Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Жизнь до знакомства

44-летний Анатолий и 38-летняя Марина живут в комнатке по соседству с геронтопсихиатрическим отделением, где пенсионеры справляются с нарушениями памяти, сна, а также с деменцией и тревожными расстройствами. Тусклый свет встречает нас у дверей отделения. Комната Анатолия и Марины — яркое пятно. Повсюду грамоты за волонтерство, медали за участие в творческих конкурсах, игрушки и фотографии молодой семьи.

На дверях шкафа висят рабочие волонтерские футболки супругов, идеально выглаженные с помощью сотрудников дома престарелых. Полноценно ухаживать за одеждой, стирать ее, даже держать иголку с ниткой самостоятельно им непросто из-за нарушений двигательных функций. Среди симптомов формы ДЦП, которые не исправить, — дислексия, проблемы с передвижением, нечеткая речь и многое другое. Из-за этого у Анатолия и Марины нерабочая группа инвалидности.

Рабочие футболки семейной пары Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Анатолий первым рассказал свою историю Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Адаптировать таких детей с нарушениями развития можно, если родители проделывают огромную работу, вкладывают деньги в лечение и врачей и все силы отдают на выздоровление. В случае с Мариной и Анатолием этого не произошло.

Анатолий рассказывает, что его отец всю жизнь был трудягой на заводе, а сам он работал скотником.

«А потом убили его. Ну это долгая история…» — тихо сказал Анатолий и замолк.

На полочке в комнате я заметила старую детскую фотографию, обрамленную в рамку Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Анатолий привык держать эмоции при себе и не давать слабину. Глаза его стали суровыми, а брови нахмурились. Если глава семьи отказался говорить о тяжелом прошлом, то Марина отвечала на вопросы открыто. Правда, не всё помнит. Говорит, что в какой-то момент у нее начались проблемы с памятью, еще когда жила в ночлежке. Туда попала не от хорошей жизни.

«Раньше я жила в Омске в центре социальной адаптации. Там ночлежка, и это значит, что ты приходишь туда, только чтобы поспать и принять душ. Всё остальное время — на улице. А как туда попала — я не помню. Случилось что-то с памятью», — рассказывает Марина.

Марина рассказала, что в юности много трудилась на фабрике Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

А в детстве научилась ухаживать за огородом Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Отца Марины, по ее словам, тоже убили в нулевых. Прошлую жизнь до потери памяти помнит хорошо. Помнит, как получала образование технолога. Марина работала на молочной фабрике и делала мороженое. Работа нравилась, ведь она всегда была сладкоежкой. Среди воспоминаний — похороны отца. А дальше — пустота.

«Работники ночлежки меня направили сюда, чтобы мне помогли. Я ведь осталась одна. Здесь есть большой коллектив, медицинское обеспечение, полно занятий, а еще — безопаснее», — говорит наша героиня.

Пара делает аппликации и рисует картины Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Судьбоносная встреча

Перед нашим приходом Марина надела красивое платье, а к нему длинные серьги с бирюзовыми кисточками. Марина любит наряжаться для гостей, а в обычной жизни так одеваться ей непривычно. Обычно это бриджи, брюки и простые и удобные футболки для работы в огороде.

«Здесь нам выделили небольшой участок, ведь с детства мы приучены к огороду, любим в земле возиться. Растут помидоры, чеснок, горох, огурцы. Мечтаем посадить арбузы, вдруг получится вырастить», — перечисляет Марина.

В мечтах у пары — сделать беседку на участке Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Марина и Анатолий с удовольствием рассказывают о своем огороде Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Анатолий приглашает посмотреть на огород и по дороге говорит, что жизнь наладилась с приходом в дом престарелых, а особенно — когда встретил Марину.

«Это здешние подружки подтолкнули нас друг к другу. До встречи мы жили здесь несколько месяцев одни, каждый в своей комнате. Потом увидела Толю, да и он внимание на меня обратил. И девчонки это увидели, устроили субботник, чтобы нас свести в общем деле. Затем просили его подвинуть у меня в комнате тумбочку, повесить картину», — рассказывает Марина.

Марина решила показать фотографии со свадьбы Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Она начала действовать: попросила Анатолия вместе с ней купить новый телефон, помочь с выбором. А он все просьбы выполнял неукоснительно и быстро. Через несколько месяцев общения понял, что хочет связать жизнь с Мариной. Анатолий всегда мечтал о семье и близком человеке рядом. Чтобы и в горе и в радости.

«А вот я даже не думала о браке до Толи. Какой брак? Куда мне, такой…» — смущается Марина.

Свадьба

Предложение сделал наедине, чтобы никто не видел личного разговора. Сказал, что быть вдвоем без регистрации — это не дело. А еще — что оба молодые и одинокие. Всё это Марине было в диковинку, особенно покупка золотых колец, на которые Анатолий накопил самостоятельно.

Брак пара заключила в ноябре 2022 года Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Свидетельство о браке Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Свадьбу назначили на 3 ноября 2022 года, на следующий день после дня рождения Анатолия. В доме престарелых в эту дату был тройной праздник: брак заключили еще две пары постояльцев.

«Я помню, как меня наряжали и красили девчонки. Крутили и так и эдак, нашли в закромах наряды и примеряли на меня. Долго делали макияж и прическу, а я даже не утомилась. Гнали Толю из комнаты, а он всё норовил подсмотреть. Мы были такие счастливые».

После замужества Марина оставила девичью фамилию Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Машину скорой помощи обвесили разноцветными воздушными шарами, посадили в нее молодых и отправили в ЗАГС. Они поехали под поздравления постояльцев и аплодисменты, в сопровождении нескольких работников. После их ждал ужин в столовой: салаты, соки, печеная картошка, плов, конфеты и многое из того, что молодые забыли из-за волнения.

«Вернувшись в комнату, я обнаружила, что все мои вещи перетащили к Толе. И тогда я поняла, что всё это всерьез».

Марина и Анатолий привели меня на огород Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Семейная жизнь

Совместная жизнь Анатолия и Марины проходит без серьезных ссор и упреков. Благодаря этому их семью и постояльцы, и администрация дома престарелых считают одной из самых крепких в учреждении.

Марина рассказывает, что семейная жизнь не так гладка, но это нормально. Всегда найдутся причины, чтобы поссориться. Важно разговаривать друг с другом спокойно.

Сюда они приходят по вечерам. Это дело, которое сближает супругов Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

«Я стараюсь уступать, не идти навстречу с агрессией. Если и накрывают чувства, я стараюсь сначала утихомириться, а затем разговаривать с мужем. Думаю, это и есть уважение. Так же поступает и муж», — делится Марина.

Вместе они занимаются волонтерством. Утром встают раньше всех и проводят зарядку для пенсионеров и инвалидов. Затем заходят к постояльцам и собирают список того, что нужно купить. В магазине приобретают необходимые товары, а затем разносят. Выгуливают колясочников на улице, а с ходячими играют в кольцеброс. К праздникам украшают окна и двери. Вечером проводят время на огороде, выращивая для себя огурцы, горох, зелень.

Растут огурцы Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Гордость Анатолия — сарай, сделанный своими руками. Для строительства супруги собирали доски и другие ненужные после ремонта в доме престарелых материалы, а затем сконструировали постройку. В планах у главы семьи — беседка для отдыха.

«В следующем году планируем расширять огород. У нас хорошо получается, — может, будем помогать другим людям овощами. Любое дело нужно выполнять с любовью. Думаю, это наш главный секрет», — заключила Марина, глядя на мужа.

Вскоре здесь появится беседка Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU