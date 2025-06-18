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В России придумали, как еще финансово поддержать детей. Эта мера будет доступна всем

Механизм уже обсуждается с Центробанком

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7 комментариев
Инвестсчет можно будет открыть с рождения ребенка | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUИнвестсчет можно будет открыть с рождения ребенка | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Инвестсчет можно будет открыть с рождения ребенка

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россияне смогут открыть специальные инвестиционные счета для своих детей и получить с них налоговый вычет. Управление средств на этих счетах доверят профессиональным инвесткомпаниям. Об этом «Известиям» рассказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, идея уже обсуждается с Центробанком.

Механизм должен работать так: родители заключают договор в интересах ребенка, определяют инвестиционную стратегию и переводят на счет свои деньги. А управляющая компания будет взимать свою комиссию и инвестировать, преумножая эти деньги. Благодаря этому к моменту окончания минимального срока действия счета на нем накопится весомая сумма денег.

Инвестиционные счета уже можно открыть у некоторых брокеров, но только для ребенка старше 14 лет. Концепция семейных инвестиций предполагает, что такая возможность будет с самого рождения малыша.

Ранее в Госдуме предложили новую схему выплаты маткапитала, по которой он станет еще больше.

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Комментарии
7
Гость
5 часов
что-то вспомнились частные пенсионные накопления, которые лет 10 заморожены. Это такой же развод.
Гость
5 часов
Вот это помощь так помощь,я понимаю.Сидит такая мамаша,думает где денег взять-детей покормить,а государство то о ней уже оказывается позаботилось-открывай, говорят,инвестиционный счёт и все твои проблемы сразу рассосутся.Спасибо,отцы родные!
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