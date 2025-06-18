В России придумали, как еще финансово поддержать детей. Эта мера будет доступна всем

Инвестсчет можно будет открыть с рождения ребенка Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Россияне смогут открыть специальные инвестиционные счета для своих детей и получить с них налоговый вычет. Управление средств на этих счетах доверят профессиональным инвесткомпаниям. Об этом «Известиям» рассказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, идея уже обсуждается с Центробанком.

Механизм должен работать так: родители заключают договор в интересах ребенка, определяют инвестиционную стратегию и переводят на счет свои деньги. А управляющая компания будет взимать свою комиссию и инвестировать, преумножая эти деньги. Благодаря этому к моменту окончания минимального срока действия счета на нем накопится весомая сумма денег.

Инвестиционные счета уже можно открыть у некоторых брокеров, но только для ребенка старше 14 лет. Концепция семейных инвестиций предполагает, что такая возможность будет с самого рождения малыша.