В России могут ввести дополнительный отпуск для родителей. Кто получит такую возможность

Дополнительный отпуск будет длиться две недели Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











В Госдуму внесут законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске в 14 дней для многодетных родителей. Авторами проекта стали депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Закон внесут на рассмотрение в понедельник, 2 июня.

«Настоящим законопроектом предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней работникам, имеющим трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет», — говорится в пояснительной записке.

Отпуск предлагается предоставлять в удобное для работника время. Также сотрудник по письменному заявлению сможет присоединить дополнительный отпуск к основному либо использовать отдельно — полностью или по частям. Однако проект не допускает перенос отпуска на следующий рабочий год.

Миронов рассказал РИА Новости, что инициатива создана для поддержки многодетных семей.

«Цель инициативы — создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей», — сказал депутат.

Поддержали бы идею? Да, у многодетных родителей нагрузка больше Всем родителям нужны дополнительные отпуска Думаю, никому не будут давать дополнительный отпуск