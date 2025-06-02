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Семья В России могут ввести дополнительный отпуск для родителей. Кто получит такую возможность

В России могут ввести дополнительный отпуск для родителей. Кто получит такую возможность

Законопроект внесут на рассмотрение в понедельник

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7 комментариев
Дополнительный отпуск будет длиться две недели | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RUДополнительный отпуск будет длиться две недели | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Дополнительный отпуск будет длиться две недели

Источник:

Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

В Госдуму внесут законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске в 14 дней для многодетных родителей. Авторами проекта стали депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Закон внесут на рассмотрение в понедельник, 2 июня.

«Настоящим законопроектом предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней работникам, имеющим трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет», — говорится в пояснительной записке.

Отпуск предлагается предоставлять в удобное для работника время. Также сотрудник по письменному заявлению сможет присоединить дополнительный отпуск к основному либо использовать отдельно — полностью или по частям. Однако проект не допускает перенос отпуска на следующий рабочий год.

Миронов рассказал РИА Новости, что инициатива создана для поддержки многодетных семей.

«Цель инициативы — создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей», — сказал депутат.

Поддержали бы идею?

Да, у многодетных родителей нагрузка больше
Всем родителям нужны дополнительные отпуска
Думаю, никому не будут давать дополнительный отпуск

Ранее в Госдуме предложили создать систему детских сберегательных счетов. Первоначальный взнос в 100 тысяч рублей будет поступать из федерального бюджета для каждого родившегося ребенка.

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Комментарии
7
Гость
3 часа
Молодцы.. А почему не младшим18? Именно старшим?
Гость
6 часов
В отпуске больше устаю. Как правило 2-3 недели после отдыха прихожу в норму.
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