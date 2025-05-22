НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

южн.

 756мм 55%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,71
EUR 90,52
Изменят облик стадиона
Новая скульптура в центре
Телекуб на площади
Когда заменят трамвайные пути
Отдали участок под застройку
Зарплаты ректоров вузов
Программа Дня города
Семья Выплату одного детского пособия хотят продлить на год. Кого это коснется

Выплату одного детского пособия хотят продлить на год. Кого это коснется

Сейчас ежемесячное пособие выплачивается до 17-летия ребенка

1 529
3 комментария
Пособие выплачивается с 2023 года | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПособие выплачивается с 2023 года | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Пособие выплачивается с 2023 года

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В Госдуме предложили выплачивать малоимущим семьям пособие по воспитанию ребенка до его 18-летия. Такой законопроект разработал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет», — сказано в пояснительной записке.

Согласно законодательству, сейчас выплата ежемесячного пособия на каждого ребенка в семье заканчивается, когда дети достигают 17 лет.

«С 1 января 2023 года введено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности»», — отметил депутат в пояснительной записке.

Малоимущей считается семья, в которой доход на одного члена ниже регионального прожиточного минимума. Для расчета все доходы суммируются за три месяца, затем делятся на три и на количество членов семьи.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Пособия Дети Малоимущие Семья
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
22 мая, 15:20
Задолбали пособиями. Сделайте нормальные зарплаты работающим родителям
Гость
22 мая, 16:56
Пособиями уравнивают работающихи неработающих.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Это не „подарок“, а договор с государством»: как использовать материнский капитал, чтобы не оказаться в ловушке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Уральская красавица Чусовая. Как провести пару дней среди скал, пещер и водопадов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
«Магазин связывал поколения»: арт-директор Textil высказалась о продаже «Лабаза» в Ярославле
Юлия Кривцова
Создательница проекта Textil
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление