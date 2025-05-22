Выплату одного детского пособия хотят продлить на год. Кого это коснется

Пособие выплачивается с 2023 года Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Госдуме предложили выплачивать малоимущим семьям пособие по воспитанию ребенка до его 18-летия. Такой законопроект разработал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет», — сказано в пояснительной записке.

Согласно законодательству, сейчас выплата ежемесячного пособия на каждого ребенка в семье заканчивается, когда дети достигают 17 лет.

«С 1 января 2023 года введено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности»», — отметил депутат в пояснительной записке.