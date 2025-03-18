Как получить и на что потратить: все правила материнского капитала в 2025 году

По последнему решению федеральных властей программа материнского капитала продлена до 2030 года Источник: Дарья Пона / 74.RU











В феврале 2025 года власти вновь продлили программу материнского капитала — на этот раз до 2030 года включительно. За годы своего существования программа очень изменилась: сумму маткапитала регулярно индексируют, появляются новые варианты использования этих денег, дорабатываются условия. В этом материале — все актуальные правила материнского капитала в 2025 году.

Размеры материнского капитала

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Сумму материнского капитала увеличивают ежегодно, размер индексации устанавливает правительство. В феврале 2025 года она составила 9,5%. Таким образом выплата на первого ребенка выросла с 630,4 до 690,2 тысячи рублей .

Размер выплаты на второго ребенка зависит от того, получала семья маткапитал при рождении первенца или нет. В первом случае сумма составит 221,8 тысячи рублей , во втором — 912,1 тысячи .

Материнский капитал на первого ребенка был введен только в 2020 году, так что семьи, где первенец родился раньше, выплату на него не получали. Соответственно, если сейчас у них появится второй ребенок, им будет положен маткапитал в размере 912,1 тысячи рублей .

Если первенец в семье родился совсем давно и уже успел отметить совершеннолетие, то он всё равно засчитывается. Соответственно, семья, которая решилась на второго ребенка через 18 или более лет после рождения первого, всё равно получит 912,1 тысячи рублей .

Кто может получить материнский капитал

По общему правилу материнский капитал получают женщины, родившие или усыновившие ребенка, однако в некоторых случаях право на него переходит отцу. Например, если у матери ребенка нет гражданства Российской Федерации, если она умерла или была лишена родительских прав. Если умерли или были лишены родительских прав и мама, и папа, то право на распоряжение маткапиталом переходит опекуну ребенка.

Как получить материнский капитал

Для того чтобы получить сертификат на материнский капитал, не нужно ничего делать — он приходит автоматически в течение пяти дней после регистрации ребенка в загсе. А вот потратить эти деньги уже не так просто: на руки их не выдают. Есть четкий список целей, на которые можно направить средства, для каждого случая прописаны отдельные правила.

Как и на что потратить материнский капитал

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Власти регулярно обновляют список возможностей для использования материнского капитала. В 2024 году появилась опция получить единовременной выплатой остаток со счета, если сумма составляет менее 10 тысяч рублей. Такая ситуация может возникнуть, если основную часть денег семья уже израсходовала на другие цели.

Улучшение жилищных условий

Средствами материнского капитала можно оплатить покупку или строительство жилья, в том числе погашение ипотеки. При этом есть несколько условий. Во-первых, жилье должно быть официально пригодным для проживания, то есть вложить маткапитал в аварийное жилье нельзя. Во-вторых, при использовании материнского капитала нужно будет выделить доли всем членам семьи: родителям и каждому из детей. Пока детям не исполнится 18 лет, любые сделки с этим имуществом можно будет совершить только с одобрения органов опеки.

Чтобы использовать средства на улучшение жилищных условий, нужно подать заявление в Соцфонд, сделать это можно в одном из отделений, в МФЦ или личном кабинете на сайте СФР. Если деньги планируется пустить на погашение ипотеки, то написать такое заявление можно непосредственно в банке.

Образование

Средства материнского капитала можно потратить на любые образовательные услуги в лицензированных организациях. Оплатить можно не только вуз или колледж, но и частные детсад или школу, даже услуги репетиторов, при условии, что последние зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Использовать деньги можно на образование любого из детей, не имеет значения на кого из них был получен материнский капитал. А вот родители за счет этих средств получить образование не могут.

Использовать маткапитал на образование можно только после того, как ребенку, чье рождение дало право на получение сертификата, исполнится три года (исключение делают для дошкольного образования). Чтобы воспользоваться этой опцией, нужно подать заявление в отделение Соцфонда, в МФЦ или на «Госуслугах», приложив к нему договор об оказании платных образовательных услуг.

Ежемесячная выплата

На ежемесячное пособие из средств маткапитала могут рассчитывать не все родители — его назначают, только если среднедушевой доход семьи ниже двух прожиточных минимумов на душу населения. В среднем по России в 2025 году он составляет 17 733 рубля в месяц, но в разных регионах будет отличаться.

Размер пособия также зависит от прожиточного минимума, но уже не общего, а детского. В среднем по стране он составляет 17 201 рубль, но также различается в разных регионах.

Подать заявление на выплату можно, пока ребенку не исполнилось три года. Если сделать это в первые полгода с момента его рождения, то пособие назначается с месяца рождения задним числом, если позже — с месяца обращения. Обратиться за назначением выплат можно в Соцфонд, МФЦ или через «Госуслуги». Подтверждать свой доход не нужно — эти данные подгрузятся в систему автоматически из других инстанций.

Товары и услуги для детей‑инвалидов

Родители, воспитывающие детей-инвалидов, могут оплатить материнским капиталом товары и услуги, которые нужны для реабилитации и адаптации такого ребенка в обществе. Подать заявление можно теми же способами, однако документов потребуется больше — нужно подтвердить, что конкретный товар или услуга нужны ребенку и соответствуют требованиям. Для этого нужно сначала обратиться в поликлинику и пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ), которая дополнит индивидуальную программу реабилитации и абилитации нужными сведениями и рекомендациями. После этого можно будет купить необходимые товары или оплатить услуги.

Покупки необходимого нужно будет подтверждать чеками, но не только ими, родители после приобретения нужного товара должны пригласить органы соцзащиты, которые подтвердят, что покупка на месте.

Накопительная пенсия

До недавнего времени направить средства материнского капитала на накопительную пенсию могли только матери, теперь это могут сделать и отцы, которым перешли права на сертификат. Однако направить деньги можно на пенсию только одного из родителей, поделить их пополам не получится.

Если вы собираетесь копить пенсию в Социальном фонде России, достаточно подать заявление о переводе средств маткапитала в Соцфонд. Если же мама или папа собираются формировать накопительную пенсию через негосударственный пенсионный фонд, то нужно предварительно заключить с ним договор.

На что нельзя потратить материнский капитал

Ни на какие другие цели, кроме перечисленных выше, расходовать средства маткапитала нельзя. Периодически обсуждается возможность покупки на эти средства автомобилей, такие инициативы даже вносились на рассмотрение Госдумой, но были отклонены.