Почти 600 тысяч. Россия побила новый антирекорд по вымиранию — есть способы, как это остановить

Не в каждой семье есть два ребенка Источник: Дарья Пона / 74.RU











Естественная убыль населения России в прошлом году, по данным Росстата, составила почти 600 тысяч человек, что на 20% превышает уровень предыдущего года (тогда показатель был равен 495,2 тысячи человек). Это означает, что разница между числом умерших и родившихся продолжает увеличиваться.

Число новорожденных в прошлом году продолжило сокращаться и составило чуть больше 1,2 миллиона. Это на 3,4% меньше по сравнению с 2023 годом. Уровень рождаемости достиг наименьшего значения с 1999 года. Коэффициент рождаемости также снизился с 8,7 до 8,4 на тысячу жителей.

Рост рождаемости в минувшем году наблюдался только в некоторых регионах России, включая Чечню, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Адыгею и Крым.

В то же время количество умерших в России в 2024 году превысило 1,8 миллиона человек, что на 3,3% больше по сравнению с 2023 годом. Коэффициент смертности увеличился с 12,0 до 12,5 на тысячу жителей.

Естественная убыль населения России продолжается уже девятый год подряд. Кумулятивный итог за период с 2016 по 2024 годы превысил 4 миллиона человек. С начала нулевых годов численность населения страны сократилась более чем на 11 миллионов человек из-за превышения смертности над рождаемостью. Это сокращение эквивалентно двум населениям Санкт-Петербурга и в десять раз превышает численность таких регионов, как Липецкая, Рязанская или Брянская области.

— Рост естественной убыли связан с демографической ямой и с ростом смертности, — говорит MSK1.RU демограф Алексей Ракша. — Демографическая яма — это снижение количества людей детородного возраста, как результат прошлого снижения рождаемости в 90-х годах.

— В докладе проекта «Трезвая Россия» говорится, что гигантская смертность связана с ростом алкоголизации. А как с нею бороться?

— Ничего не надо придумывать, есть уже прекрасные примеры стран, таких как Швеция, Финляндия. Нужно ограничивать продажи и распространение крепкого алкоголя, уменьшать число точек продаж, время продаж и поставить правоохранительным органам KPI по пресечению нелегального оборота крепких напитков и этилового спирта.

— Почти по всей стране в прошлом году падала рождаемость. А что делать правительству, чтобы ее повысить?

— Я бы рекомендовал ввести крупные разовые выплаты, начиная со второго ребенка, без ограничений по возрасту, без учета критериев нуждаемости и без ограничений, на что можно тратить. То есть, например, чтоб можно было купить на эти выплаты, допустим, дом в столичном регионе. И эти суммы должны быть от 1,5 до 2 миллионов за второго и за третьего ребенка. Потому что рождаемость первенцев увеличению не поддается.

Думаю, это позволит повысить рождаемость процентов на 12, на 15, то есть где-то дополнительно на 150–180 тысяч новорожденных в год, — говорит Ракша.

Демограф Юрий Крупнов из Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) уверен, что одними лишь «пожарными» инициативами плачевную ситуацию с народонаселением не решить.

— Нам нужно вообще мыслить демографической столеткой, а не от выборов к выборам! Чтобы хотя бы остановить депопуляцию, нам нужно 25 лет, — говорит Крупнов. — У нас большое достижение, что от однолетнего планирования перешли к трехлетке, а теперь еще с майскими указами на шестилетку. Правда, никто не оценивает выполнение этих указов. В 2018 году был подписан майский указ президента, там было написано, что суммарный коэффициент рождаемости должен быть к 2024 году 1,8, а по факту у нас 1,4. И ничего, перенесли эту цель уже на 2030 год, только теперь цель до 1,7 снизили.

— Ну а какие срочные меры, чтобы вот прямо сейчас попытаться хотя бы замедлить гигантскую депопуляцию, можно принять?

— То, что нужно сделать срочно, — это поставить правильную цель демографической политики. Эта цель — перейти от 1,5-детной семьи к 2,5-детной. 2,5 условных ребенка на семью, то, что и называется суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Можно за один час собрать заседание правительства и всем эту цель разъяснить. Но, видно, этого часа никак не находится.