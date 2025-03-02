Так вот с кем они «слиплись»! Что известно о женах «Уральских пельменей»

Только полюбуйтесь на избранниц Соколова, Исаева и Мясникова! Источник: dk_sokolove, _iriskiss_kiss, miasnikov.s / Instagram.com*











Многие актеры шоу «Уральские пельмени» (16+) — крепкие семьянины. Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Роман Постовалов и другие встретили спутниц жизни еще в студенчестве. Многие живут душа в душу уже больше 20 лет! E1.RU узнал, как выглядят и чем занимаются жены «Уральских пельменей».

Дмитрий и Ксения Соколовы

У скромной звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова пятеро детей. Первая жена Наталья, с которой он познакомился в стройотряде, родила ему сына Сашу в 1992 году и дочь Аню — в 2002-м. По всей видимости, семья распалась из-за бытовых проблем.

Вторую любовь артист встретил в 2009 году. Ею стала экс-участница команды КВН «Ирина Михайловна» Ксения Ли, которая моложе Дмитрия на 23 года. Свадьбу сыграли в 2011 году — и уже через год появилась дочка Маша. Потом родились еще двое детей: Ваня и Соня, в 2015 и 2017 годах. Пара счастлива вместе уже больше 15 лет.

У пары трое детей Источник: dk_sokolove / Instagram.com*

Семья часто отдыхает на Мальдивах Источник: dk_sokolove / Instagram.com*











В интервью Дмитрий признавался, что ему важно, чтобы его спутница была ухоженной. А еще нужна ясность в отношениях.

— Бывали случаи: она что-то думает-думает — и обиделась вдруг. Что у нее там в голове? Прямо скажи, что случилось, а остальное неважно, — объясняет артист.

Андрей и Эльвира Рожковы

Андрей Рожков отыскал вторую половинку с помощью друзей. Близкий друг и его девушка целенаправленно познакомили молодых людей.

Тогда 20-летняя Эльвира училась на астрофизика в Уральском госуниверситете, а 25-летний Андрей работал на стройке в отделе снабжения. Пара встречалась шесть лет и в 2000 году поженилась.

Андрей познакомился со своей женой, когда ей было 20 лет Источник: Андрей Рожков / Vk.com











В интервью ведущей YouTube-канала Алене Болдык актер рассказал о «правилах в семейном царстве Андрея Рожкова».

— Есть царь, царица и их дети. Мы переезжаем с каждым новым ребенком в новый дом, но это не традиция, просто так получается. У нас большой стол, мы стараемся собираться на все праздники вместе, но не всегда выходит. Конечно, в мечтах я буду сидеть старенький у камина, а дети со своими семьями — вокруг, — сообщил актер.

Эльвира — человек творческий Источник: el.rojkova / Instagram.com*

С супругой Эльвирой Андрей Рожков вместе уже около 30 лет. Вот что он рассказывал о секрете счастливой семейной жизни:

— Секрет простой: моряк дальнего плавания. Я ухожу в плавание на месяц — съемки, гастроли. Прихожу домой на неделю — любовь-морковь. Мы не успеваем друг другу надоесть. Как только начинаем надоедать, надеваю китель, фуражку, целую детей, жену и отправляюсь в плавание. Семья — главное в жизни. Кто знал, что у меня будет три сына? Я хотел дочку, но, думаю, мне взрослых дочерей приведут.

Супруги воспитывают троих детей Источник: Андрей Рожков / Vk.com











Рожков пояснил, что жена восхищает его тем, что разрешает ему абсолютно всё.

— Я очень редко, практически никогда не слышал от нее упреков. Бывало, возвращался поздно вечером домой с гулянок. У нее женская мудрость, — рассказывал актер.

У Эльвиры своя гончарная мастерская. Семья воспитывает трех сыновей: Макара, Петра и Семена.

Вячеслав и Надежда Мясниковы

Главный запевала «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников познакомился с красавицей-блондинкой Надеждой в Уральском лесотехническом институте в 1999 году. Тогда у студентов не было денег, но Вячеславу удавалось ухаживать за Надеждой — на свидание всегда приходил с цветочком, а с первого же гонорара подарил шикарный букет.

В 2002 году пара поженилась и планировала стать родителями. Ждать появления деток пришлось долго — в 2011 году родились близнецы Костя и Максим, а в 2017 году — сын Никита.

Влюбленные вместе уже 22 года.

Вячеслав Мясников встретил супругу в студенчестве Источник: miasnikov.s / Instagram.com*

У Надежды высшее экономическое образование. В 2022 году она приняла участие в международном конкурсе красоты Lady World и стала победительницей в номинации «Королева мира — 2022».

В соцсетях Вячеслав Мясников часто выставляет фотографии супруги с нежной подписью: «Моя королева».

В 2022 году Надежда победила в международном конкурсе красоты Источник: miasnikov.s / Instagram.com*

Пара вместе уже 22 года Источник: miasnikov.s / Instagram.com*

Дмитрий и Олеся Брекоткины

С первой избранницей Екатериной Дмитрий Брекоткин познакомился в 1994 году в стройотряде. В конце 1995-го они сыграли свадьбу. Через два года появилась дочь Анастасия, а в 2004-м — дочь Елизавета.

В 2017 году стало известно о разводе Дмитрия и Екатерины. Они были вместе 22 года. Причинами разрыва стали постоянная занятость на работе и гастрольный график.

Екатерина — первая супруга Дмитрия Брекоткина Источник: ekaterina_brekotkina / Instagram.com*

Вскоре после развода с Екатериной Дмитрий встретил новую любовь — Олесю. У пары двое детей: Гоша и Маргарита. Об их отношениях практически ничего не известно: актер не делится подробностями личной жизни.

У Дмитрия и Олеси двое детей Источник: Дмитрий Брекоткин / Vk.com

Пара практически не ведет соцсети и редко демонстрирует отношения Источник: Дмитрий Брекоткин / Vk.com

Сергей и Татьяна Ершовы

О первой возлюбленной Сергея Ершова мало что известно. В 1988 году у пары родилась дочь Екатерина.

В 1994 году актер «Уральских пельменей» встретил супругу Татьяну, которая младше его на 11 лет. После свадьбы даже не пришлось менять фамилию — она тоже Ершова.

— 25 лет назад в 914-й комнате в общаге мединститута я познакомился с одной девушкой. И выпил с ней тогда восемь чайников чая. С тех пор я с ней пью, ем, сплю, рожаю детей, путешествую, то есть делаю с ней всё то, что называется счастьем! Люблю тебя, Танюшка! — писал Ершов в соцсетях.

В 1998 году на свет появился старший сын Захар, а родившегося в 2005 году мальчика родители назвали Назаром.

Сергей и Татьяна в студенчестве Источник: ershovsergey1 / Instagram.com*

Свидетелем на свадьбе Сергея и Татьяны был Дмитрий Брекоткин Источник: ershovsergey1 / Instagram.com*

Сергей и Ирина Исаевы

Первой избранницей Сергея Исаева была участница астраханской команды КВН Евгения, но брак оказался недолговечным. Со второй возлюбленной Ириной артист познакомился в ночном клубе в 2010 году. Вскоре супруги начали жить в гражданском браке.

В 2013-м у них родился сын Елисей, а в 2016-м — сын Савелий.

Пара воспитывает двоих сыновей Источник: isaevsergey / Instagram.com*

Супруги жили в гражданском браке Источник: isaevsergey / Instagram.com*

По всей видимости, Сергей и Ирина больше не живут вместе. В сентябре 2024 года звезда «Уральских пельменей» заявил, что ищет себе пару.

— Я свободен. Девчонки, как вы думаете, если я где-то устрою просмотр невест, желающие найдутся? Ксюша будет моим агентом, — сказал артист в Telegram-канале коллеги Ксении Корневой (звезда «Уральских пельменей». — Прим. ред.).

Слухи о расставании Сергея с Ириной появились, когда в начале августа прошлого года артист встретил день рождения с родителями и сыновьями. Жены подписчики не заметили.

Ну просто красотка! Источник: _iriskiss_kiss / Instagram.com*