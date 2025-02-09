«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни

До определенного возраста родители могут спать с ребенком, если по-другому не получается. Но лучше не затягивать, говорит психолог Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Читательница Ольга задала интересные вопросы: когда ребенок должен спать уже отдельно от родителей и до какого возраста совместный сон с мамой и папой еще норма? И главное — как научить дочек и сыновей спать отдельно, если они боятся темноты и бабайку под кроватью? Эти вопросы 45.RU переадресовал Анастасии Вальт, семейному терапевту и психологу платформы «Поговорим.онлайн». Читаем ее колонку.

Существует термин «совместный сон», или Co-Sleeping, который обычно используется в отношении детей, которые спят или засыпают возле своих родителей или в одной кровати. Совместный сон, или совместное использование кровати, — спорная тема в педиатрической литературе, не существует четкого понимания относительно его потенциальных преимуществ и последствий.

Совместный сон — это, скорее, культурный феномен, широко известный в восточных странах, где ценятся общность, единение и близость. Меньше он практикуется на западе, где ценятся автономия и независимость. Однако почти во всех культурах совместный сон наиболее распространен в младенчестве и раннем детстве, к школе его становится меньше.

Просьбы детей спать вместе с родителями часто являются спонтанными или возникают в ответ на проблемы со сном и страхи. Анастасия Вальт психолог платформы «Поговорим.онлайн»

Что делать, если ребенок в 5–6 лет боится засыпать один

Не стоит паниковать. Иногда это просто начало особого скачка при росте и развитии. В теории ребенок уже в 3 года может контролировать свое поведение, оставаться один в комнате и лежать в кровати. Но все мы разные, и дети тоже .

Рассуждая о возрасте 5–6 лет, мы говорим о нормальном периоде развития страхов, помним о том, что это возраст расцвета фантазии. Малыш, который ранее был смелым, вдруг начинает чего-то бояться: оставаться один, расставаться со значимым взрослым, засыпать самостоятельно, боится монстров, темноты, страшилок под кроватью. Скачок эмоционально-волевой сферы происходит позже, как правило в 7 лет, а пока ребенок спонтанен и импульсивен в своих чувствах.

Несколько простых правил помогут научить ребенка засыпать в своей комнате Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Важно сказать, что возраст 5–6 лет — особый этап развития детской психики, когда дети еще живут под руководством лимбической системы, управляемы чувствами и эмоциями. Но определенный жизненный опыт уже получен, дети начинают осознавать страхи, у них возникают первые вопросы о жизни и смерти, появляются образы потери. Страхи потерять маму или папу, страх оставаться одному в комнате, страхи длинной ночи, страхи кошмарных снов, страх не проснуться или умереть, монстры и темнота — всё это нормальные переживания, с которыми встречается каждый ребенок.

Если ваш ребенок раньше спал самостоятельно и вдруг просит вас подольше побыть рядом перед сном, потому что страшно, отзовитесь на его желание и уделите ему время .

Важно понимать, спал ли ранее ребенок самостоятельно и сложилась новая тревожная ситуация или он в принципе еще не знает, что такое самостоятельный сон, и вам обоим предстоит этому научиться.

Если ребенок в 5–6 лет вдруг стал бояться засыпать один, важно понять причину и дать возможность этому страху выйти. Не игнорируйте его.

Почему ребенку тяжело засыпать

Причин трудностей с засыпанием может быть много. Возможно, хорошо развитая фантазия рисует в воображении чудовищ и мешает заснуть. Тогда вы можете пофантазировать вместе с ребенком, поискать монстра по углам, накормить его вкусняшками, задобрить или обеспечить надежную охрану, создав невидимую стену волшебным мечом.

Может быть, вы переехали, ребенок адаптируется к чему-то новому или к новой воспитательнице в детском саду. В состоянии вечернего покоя ребенок вспоминает прожитый день, волнуется и переживает.

Нарушение сна может быть связано с формированием тревожной привязанности, когда ребенок привык переживать за нестабильные отношения в семье, не уверен, что любимый взрослый никуда не исчезнет. Нам и в 40 лет порой бывает сложно уснуть, когда супруг еще не вернулся с работы, мы чувствуем тревогу, одиночество и бывает неуютно. Сложно ожидать хорошо развитый навык саморегуляции от 5–6-летнего малыша. Ребенок живет «хотелками», и о полном контроле поведения говорить рано.

Детям, которым трудно успокоиться в течение дня, ночью сложнее заснуть самостоятельно, и они часто сигнализируют о своем беспокойстве родителям. Время перед сном является особенно напряженным и для тревожных детей, поскольку у них сильнее когнитивное и физиологическое возбуждение, более высокие уровни кортизола, а также выше уровень тревоги и страха перед сном.

Перед сном ребенок может начать тревожиться и засыпать с трудом, если рядом нет родителей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Возможно, ваш малыш просто по вам очень соскучился, и качественно проведенное время без гаджетов после ужина компенсирует недостаток внимания, даст тепло, надежные отношения и покой для сна.

Обратите внимание на то, что изменилось в жизни ребенка в период появления страхов. Обратите внимание, как меняется ситуация в семье и между супругами, когда ребенок спит в общей кровати или когда мама засыпает с ним. Возможно, ваш сын или дочь интуитивно, чувствуя связь, спасает маму от нежелательной близости с партнером или наоборот — от тоскливого одиночества. К совместному сну могут привести напряженные отношения между родителями.

Дети до 10 лет еще достаточно сильно сопереживают и разделяют состояние и чувства матери, ее напряжение, радости, тревоги и усталость. Поэтому состояние уверенности, доверия, безопасности, комфорта, отсутствие тревожности, страхов и напряжения передается малышу.

До какого возраста можно спать с ребенком в одной кровати и что будет, если продолжать

Сон жизненно важен. Его недостаток или плохое качество серьезно сказывается на нашем самочувствии весь день. Поэтому мы всеми силами стараемся высыпаться. Чаще всего кажется, что положить ребенка к себе — самый простой способ дать ему хороший сон. Таким образом действительно можно спать очень долго.

Можно пойти еще дальше — сделать большую семейную кровать, уложить всех трусишек под одно одеяло, бесстрашно и уютно всех обнять и крепко спать с чувством полной безопасности. Не вставать каждые полтора часа на зов ребенка, не рассказывать успокаивающие сказки ночью, не искать монстров под кроватью. А еще ждать, когда ребенок созреет, вырастет, переживет свой возраст и страхи, а потом самостоятельно переедет в отдельную комнату.

Лучше понять причину и научить засыпать пятилетнего ребенка самостоятельно. Помогут придуманные вами ритуалы отхода ко сну (главное — их соблюдать), снизить уровень кортизола можно медикаментами группы В, магнием и омега-3 или спокойной музыкой, приглушенным светом. Также поможет снижение чувства физической или психической угрозы, обучение самостоятельности, уверенности, вручение инструмента самоконтроля и самозащиты в борьбе с монстром. Это поможет избежать возможного расстройства идентичности и сбитого режима сна — бодрствования, когда ребенок ложится спать вместе с родителями и встает по взрослому будильнику.

Если продолжать постоянно спать с малышом старше 3 лет, это может навредить отношениям между членами семьи и дальнейшему сексуальному развитию ребенка. В это время должен формироваться образ идентичности, смелости и самостоятельности, ребенок не должен лишаться опыта становления личности.

Раздельный и самостоятельный сон говорит о здоровой устойчивой психике, уверенности ребенка в себе и своем окружении.

Как научить ребенка засыпать самостоятельно

Чтобы научить ребенка спать самостоятельно, нужно соблюдать ритуалы отхода ко сну, нужна спокойная и уютная атмосфера, дающая чувство безопасности и защищенности.

Попробуйте совместное чтение с обсуждением образов перед сном, массаж, теплую ванну с хвойной пеной, дайте возможность высказаться, быть услышанным. Обратите внимание на контент, который смотрит ребенок в течение дня и перед сном. Контактируйте с ним, слушайте и задавайте вопросы.

Если вы решили обучать ребенка самостоятельному засыпанию, лучше учить постепенно, но последовательно. Если ребенок еще не спал отдельно, то важно строго решиться на раздельный сон: ребенку важна стабильность вашего решения. Если родители сами еще не уверены, нужно им это или нет, то ребенок получает сигнал неуверенности. Расслабить ребенка мы можем только в том случае, если сами находимся в уверенном и спокойном состоянии.

Если вы решили спать с ребенком отдельно, то наберитесь терпения, сил и найдите ресурс. Придумайте ритуалы, которые работают именно с вашим ребенком и помогут ему расслабиться перед сном. Кому-то важны слова, кому-то — обнимашки, массаж или расслабляющие запахи.

Соблюдение простых ритуалов поможет ребенку расслабиться и уснуть самому Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Проговорите, обсудите, может быть, нарисуйте страхи и события прошедшего дня. Не критикуйте и не ругайте ребенка перед сном. Важно дать ему возможность обо всём рассказать.

Отключите телевизор и гаджеты за 2 часа до сна, пусть поиграет сам, или устройте совместную игру. Если ребенок чего-то боится, обозначьте словами, что вы рядом, скажите, что всегда сможете прийти к нему на помощь. Если ребенок обратится ночью к вам за помощью, лучше ложитесь к нему в кровать, чем укладывайте его к себе.

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