Заработал больше аж на 84 рубля. Семье с девятью детьми отказали в бесплатном питании из-за «сверхдохода»

Адели, самой младшей дочке Сваричевских, сейчас чуть больше года. Бесплатное питание ей не положено из-за 84 лишних рублей дохода Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Екатеринбургской семье с девятью детьми отказали в бесплатном детском питании на молочной кухне. Причина — превышение допустимого дохода на 84 рубля. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

Про семью Сваричевских мы уже рассказывали. У них интересная история знакомства. Молодые люди встретили друг друга еще в начале двухтысячных в Лондоне: Валерий работал там, Ольга училась и тоже работала. В Россию они приехали, чтобы собрать документы для будущей эмиграции, а в итоге так и остались в Екатеринбурге — родном городе Ольги.

Мы показывали, как большая семья живет в маленькой квартире Источник: Артем Чудинов / Городские порталы

Валерий — военный, работает в системе вооруженной охраны. Ольга занимается детьми. Семья из 11 человек живет в однокомнатной квартире и не может встать в очередь за жильем. У отца нет нужной справки о прописке (чуть ли не 30-летней давности) на Украине: он там родился и жил в детском доме. Достать нужный документ Валерий никак не сможет по объективным причинам.

А сейчас семья не прошла по критериям нуждаемости в детском питании. Причина — превышение дохода. «Сверхдоход», из-за которого семью лишили этой меры поддержки, составил 84 рубля.

Поясним: бесплатное детское питание при молочных кухнях есть у всех детей в возрасте до года в Свердловской области. Это, например, кефир, творожки, молочные смеси, если малыш на искусственном вскармливании. Мера поддержки хорошая, очень нужная.

Часть семьи спит на полу: кровати поставить просто некуда Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











После года бесплатное детское питание положено только малоимущим семьям, если доходы ниже прожиточного минимума. Учитываются пособия, зарплата.

— Принес справки с работы о зарплате в соцзащиту, чтобы оформить питание, а мне говорят: «У вас превышение дохода на 84 рубля». Я удивился: вроде бы зарплату не повышали, до этого мы проходили по этим нормам, ничего не было превышено. А потом вспомнил, что получал отпускные и еще начислили какие-то доплаты. Вот и получилось временное превышение аж на 84 рубля.

У нас такое не первый раз. Как-то не прошли на выплату пособий: тоже временно было превышение дохода. Там была смешная сумма — около ста рублей, — рассказал Валерий.

Получается, что государство не стимулирует многодетного родителя зарабатывать больше, причем белую зарплату? Потому что из-за ста рублей можно лишиться поддержки. Валерий Сваричевский многодетный отец

Год назад мы рассказывали, как семья Кириченко с двенадцатью детьми лишилась всех детских пособий. Они не прошли по критериям нуждаемости из-за лишних соток земли в деревне на краю Свердловской области. Случай был совсем абсурдным. И в итоге пособия все-таки восстановили.

— Я знаю ситуацию, когда многодетная семья не прошла по критериям нуждаемости в детских пособиях из-за превышения дохода всего в несколько копеек, — говорит Екатерина Кириченко, мама этих двенадцати детей, руководитель благотворительного фонда «Урал за жизнь». — Виновата не соцзащита, конкретные сотрудницы всё понимают, всю абсурдность. Но считает система, автоматизированной системе нет дела, на какую долю ты не проходишь. В этих случаях надо, конечно, снова подавать документы, собирать справки. Тем более что превышение дохода временное. Другого выхода нет. Молочная кухня — важная поддержка, нас лично она очень выручала.

Фонд Екатерины помогает семьям с детьми, будущим мамам, многодетным. И она постоянно сталкивается с ситуациями, когда людям требуется поддержка. Екатерина уверена, что критерии нуждаются в доработке, когда это касается многодетных семей.

— Доходы многодетных учитываются, но не учитываются расходы, например, на те же кружки, секции. А у людей ведь могут быть и ипотеки, и автокредиты — для многодетной семьи машина не роскошь, а необходимость: элементарно до поликлиники доехать, когда болеют сразу несколько детей. Уверена, что благополучные семьи смогут подтвердить все расходы, что они идут действительно на детей. Эти критерии разработаны под семьи с одним-двумя детьми. Да, люди часто высказывают недовольство: почему многодетным всё, наши чем хуже? Да ничем не хуже, конечно.

Но заработать самостоятельно на одного-двух детей проще, чем на пятерых, шестерых, девятерых. Екатерина Кириченко мама двенадцати детей, руководитель фонда

Мы, например, когда потеряли пособия, четыре месяца жили на зарплату, примерно на 50 тысяч — четырнадцать человек. Если бы не запасы продуктов и огород, мы бы не выжили. Хорошо, что было лето, не было школьных расходов. Хотя, конечно, живут и на меньшее — как говорят, голь на выдумки хитра. Но жить и выживать — это разное. Если власти призывают к повышению рождаемости, к популяризации многодетности, надо, чтобы многодетные родители и их дети все-таки жили. И жили полноценно, — заключила Екатерина Кириченко.

Ситуацию мы попросили прокомментировать главу комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.

— Только что у нас закончилось заседание Госдумы, где обсуждался бюджет Фонда социального страхования, — рассказала нам Нина Останина. — Где я выступала от фракции КПРФ с требованием все-таки отменить критерии нуждаемости единого пособия, когда превышение незначительное: 100 рублей, 200 рублей. Или совсем незначительные остатки на счетах, о которых иногда люди даже не знают, но они служат основанием для отказа. Это, конечно, безобразие полное. Или, например, алиментные обязательства, которые дважды высчитываются: алименты тоже большая проблема. Алименты поступают в бывшую семью на содержание ребенка. Но при этом в новой семье эта сумма(которую он отдал) тем не менее учитывается в общих доходах. И в обеих семьях получается превышение доходов. Если фонд сам не может или не хочет этим (доработками. — Прим. ред.) заниматься, займутся депутаты. Дело не сдвинется с мертвой точки. Число получателей единого пособия с января 2023 года как было 10 миллионов, так и осталось. И на 25-й год прогнозируется такое же число. А у нас 30 миллионов детей.



Что касается бесплатного питания у конкретной семьи из Екатеринбурга, Нина Останина пояснила, что, в отличие от пособия, это региональная мера поддержки. Федеральными законами это не регулируется.



— Но тем не менее готова обратиться к губернатору, чтобы разрешить эту конкретную ситуацию, — сказала депутат.