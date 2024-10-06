Тяжело ли вашему ребенку в школе? Психолог назвала тревожные черты в поведении

Каждый новый этап в жизни ребенка требует адаптации: сначала садик, потом школа. Если ваш ребенок пошел в первый класс или перешел в новое учебное заведение и изменился, возможно, ему сложно подстроиться под переменившиеся условия. Как помочь ребенку справиться с новыми обстоятельствами, объяснила детский психолог Татьяна Шукшина. Все подробности — в видео выше.

— Самая верная диагностическая вещь — это поведение. Ребенок регулирует отношения с родителями за счет него, потому что зачастую не знает, что с ним происходит. И если вы замечаете, что в связи с ситуацией школьник ведет себя иначе (был, например, активный, веселый ребенок, а раз — замкнулся, замолчал, ушел в себя или начал нервничать, агрессировать), стоит обратить на это внимание и попробовать разобраться, поговорить насчет этого и поддержать, — объясняет психолог.