НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 756мм 62%
Подробнее
3 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Микрорайон на месте аэродрома
Первый снег в Ярославле
Очень сложный тест по русскому
Путешествие в Беларусь
Колокольню восстановят
Исповедь похитителя кенгурят
Как подготовить теплицу к зиме
Пострадали в ДТП на М-8
Отменили объединение школ
Семья Тяжело ли вашему ребенку в школе? Психолог назвала тревожные черты в поведении

Тяжело ли вашему ребенку в школе? Психолог назвала тревожные черты в поведении

Как понять, что у ребенка начались проблемы в школе, смотрите в видео

82
Написать комментарий

Каждый новый этап в жизни ребенка требует адаптации: сначала садик, потом школа. Если ваш ребенок пошел в первый класс или перешел в новое учебное заведение и изменился, возможно, ему сложно подстроиться под переменившиеся условия. Как помочь ребенку справиться с новыми обстоятельствами, объяснила детский психолог Татьяна Шукшина. Все подробности — в видео выше.

Ребенку сложно понять, что он чувствует, поэтому стоит наблюдать за изменениями в поведении

— Самая верная диагностическая вещь — это поведение. Ребенок регулирует отношения с родителями за счет него, потому что зачастую не знает, что с ним происходит. И если вы замечаете, что в связи с ситуацией школьник ведет себя иначе (был, например, активный, веселый ребенок, а раз — замкнулся, замолчал, ушел в себя или начал нервничать, агрессировать), стоит обратить на это внимание и попробовать разобраться, поговорить насчет этого и поддержать, — объясняет психолог.

Если родители заметили сигналы проблемного поведения, важно правильно выстроить диалог и помочь ребенку снять эмоциональный стресс.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление