В России 70 звезд разом обманули на 100 млн рублей. Среди жертв — экс-солистка SEREBRO

Хатуну задержали в Белоруссии Источник: Ирина Волк / Telegram

Более 70 блогеров, а также их семьи и друзья обвинили одного человека в мошенничестве. Этот человек — художница Хатуна Аташян.

Ее жертвами себя назвали звезда Катя Мезенова и экс-солистка группы SEREBRO Дарья Чебанова. Общий ущерб оценивается в 100 миллионов рублей. Аташян уже задержана полицией.

MSK1.RU Собрал главное об этой истории.

Что случилось?

Недавно в интернете всплыло имя художницы Хатуны Аташян. По утверждению десятков блогеров, эта женщина обманула их, пообещав выгодные путешествия.

«Она представлялась менеджером по работе с отелями, обещала отдых по всему миру, говоря, что отель якобы предоставлял проживание по бартерной схеме для одного гостя, а за своих +1/2/3 и далее блогеры должны были доплатить, и, как оказалось позже, эти деньги шли непосредственно Хатуне. В итоге люди прилетали на место — нередко большими компаниями, с семьей, детьми, пожилыми родственниками, — где их никто не ждал, никакой брони не было, часто не было и мест в отеле, чтобы заселиться хотя бы с оплатой на месте», — так ситуацию описала Ксения Собчак.

Ситуация долго оставалась неизвестной — однако в итоге блогеры наконец начали узнавать друг о друге. В начале июня стену молчания прорвало. Звезды начали один за другим рассказывать свои истории. Среди них — блогер Катя Мезенова, которая хотела полететь с семьей в Турцию.

Екатерина Мезенова, одна из обманутых Источник: mezenova / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

«Я попала в руки отъявленной мошенницы. Она меня кинула на 2,5 миллиона. Не хочу, чтоб меня жалели, просто рассказываю историю для огласки, так как цель — засадить эту аферистку надолго и найти других ее жертв, чтобы объединиться.

Она обманывала родственников, втиралась в доверие к знакомым и знакомым друзей. Она кидала людей в соответствии с разными схемами: недвижимость, байерство, перегон автомобилей. Сначала она реально выполняет все условия, чтобы было несколько хороших кейсов, люди рекомендуют ее своим знакомым, сарафанное радио работает, клиенты к ней возвращаются, приходят новые и отдают еще больше денег. И, собрав сливки на максимуме, она просто пропадает», — рассказала 31-летняя Катя в личном блоге.

Хатуна представлялась и как юрист, и как художница Источник: Ксения Собчак / Telegram

Мезенова, по ее собственным словам, собрала едва ли не последние деньги, чтобы ее большая семья могла насладиться отдыхом. Теперь Екатерине предстоит долгий путь по возврату средств. Она не понимает, как вообще повелась на слова Хатуны.

Вместо люксового отдыха блогеры проводят время в отделениях полиции.

«Суть в том, что отель предоставляет услуги по бартеру только самому блогеру. За всех, кто летит с ним, надо доплачивать. Такое реально практикуется отелями, поэтому тут тоже сомнений не возникло. Я решила, что очень хочу отвезти своих родных на море. Мы не были там три года. Я возила и детей, и родителей в 2023 году, но это очень дорого, поэтому повторить такой трип с тех пор не удавалось. И тут — такая возможность!

Доплатить нужно было 2,5 миллиона. Клянусь, я выгребла всё из своих заначек, представляя, как мы, восемь человек, поедем на три недели в долгожданное путешествие. Мне никогда не жалко денег на поездки, но в этом году у меня сложное финансовое положение, поэтому я так легко согласилась на сотрудничество!» — добавила Екатерина.

Сейчас найти аккаунт Хатуны в запрещенной соцсети уже не получается Источник: Ксения Собчак / Telegram

Задержание

К ситуации подключились в МВД. Аташян 3 июня задержали в Белоруссии. Полиция пока насчитала 10 млн ущерба.

«В настоящее время в территориальный отдел полиции поступило более 20 заявлений от обманутых граждан.

Следователем ОМВД России по району Хамовники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 УК РФ. Для проведения следственных действий подозреваемая доставлена в Москву», — рассказала пресс-секретарь МВД Ирина Волк.